ANTD.VN - Trung vệ người Brazil - Lucas Alves là ngoại binh thứ 8 chia tay CLB Nam Định sau khi đội chủ sân Thiên Trường kết thúc mùa 2025/26 "trắng" danh hiệu ở cả 4 đấu trường.

Ngày 25-6, CLB Nam Định thông báo chia tay trung vệ 34 tuổi người Brazil - Lucas Alves sau hơn 2 năm gắn bó.

Đến với sân Thiên Trường vào tháng 2/2024, Lucas Alves sớm khẳng định giá trị bằng tinh thần chiến đấu hết mình, không chỉ lăn xả trong phòng ngự mà còn nhiều lần lao lên tấn công, mang về những bàn thắng quý giá.

Anh trở thành một phần quan trọng của CLB trong giai đoạn rực rỡ nhất với hai chức vô địch V-League liên tiếp mùa 2023/24, 2024/25, một chức vô địch Siêu Cup 2024 và sát cánh cùng đội ở cúp châu Á, Đông Nam Á.

Lucas Alves là ngoại binh thứ 8 rời CLB Nam Định sau mùa 2025/26

Trong thông báo chia tay Lucas Alves, CLB Nam Định cho biết đội bóng và Lucas Alves dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Nhưng bóng đá luôn cần sự thay đổi, cần những luồng gió mới.

"Sau khi đàm phán, Nam Định và trung vệ sinh năm 1992 thống nhất tạm chia tay để cùng nhau chuẩn bị cho những chương mới của mình", đội chủ sân Thiên Trường thông báo, đồng thời gửi lời cảm ơn trung vệ người Brazil vì những cống hiến suốt hơn 2 năm qua.

Mùa 2025/26 này, CLB Nam Định thi đấu không thành công khi trắng danh hiệu ở cả 4 đấu trường gồm C2 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia.

Do không còn được dự cúp quốc tế mùa tới, đồng thời để giảm tải gánh nặng tài chính, đội bóng thành Nam đã chia tay một loạt ngoại binh.

Trước Lucas Alves, 7 ngoại binh khác gồm Walber Mota, Caique Santos, Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Percy Tau, Chadrac Aholo, Brenner Marlos cũng đã được thanh lý hợp đồng.

Cùng với Nam Định, nhiều đội V-League khác cũng "thay máu" mạnh mẽ lực lượng ngoại binh.

Hà Nội FC chấm dứt hợp đồng 3 cầu thủ Brazil gồm Daniel Passira, Adriel Silva và Luiz Fernando. Tương tự, 3 ngoại binh Brazik khác gồm Patrick Marcelino, Gustavo Henrique và Daniel Dos Anjos cũng không còn trong kế hoạch cho mùa giải mới của CLB Ninh Bình.

3 trong 4 ngoại binh mùa trước của CLB Hải Phòng là Jourdain Ronaldo Fletcher, Luiz Antonio và Lupeta cũng đã được thanh lý hợp đồng.

Thị trường chuyển nhượng đầu mùa 2026/27 đang vào giai đoạn sôi động. Những ngoại binh kể trên sau khi kết thúc hợp đồng hoàn toàn có thể được một đội bóng V-League khác chiêu mộ và trở lại sân chơi số 1 Việt Nam mùa tới.