Tân binh Le Giang Patrick bày tỏ hạnh phúc, tiết lộ mục tiêu trên tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia hạnh phúc khi được chào đón và bày tỏ quyết tâm cố gắng hết mình vì đội tuyển, vì người hâm mộ.

Chiều 23-6, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026 khởi tranh vào tháng 7 tới.

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik triệu tập 28 cái tên, đáng chú ý có 3 tân binh nhập tịch, Việt kiều gồm Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa.

Le Giang Patrick trong ngày đầu tập trung cùng tuyển Việt Nam 23-6

Chia sẻ về ngày đầu tiên khoác lên mình tấm áo đội tuyển quốc gia, Le Giang Patrik xúc động: "Thực sự tôi rất vui và tự hào. Sau hơn ba năm chờ đợi, cuối cùng tôi đã có mặt ở đây. Đây là một khoảnh khắc rất hạnh phúc đối với tôi".

Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia cho biết anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đồng đội và ban huấn luyện ngay ngày đầu hội quân.

"Không khí ở đội tuyển rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều rất thân thiện và giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt trong thời gian tới để hướng tới ASEAN Cup 2026. Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình vì đội tuyển quốc gia và người hâm mộ Việt Nam. Đó là mục tiêu của tôi", Patrick khẳng định.

Do vừa trải qua mùa giải quốc nội 2025/26 với mật độ thi đấu cao, một số tuyển thủ vẫn đang trong quá trình hồi phục thể trạng và điều trị các chấn thương nhẹ nên chưa thể tham gia đầy đủ giáo án trong buổi tập đầu tiên.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1-7 rồi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7. Tại đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các “quân xanh” bản địa.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18-7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24-7.