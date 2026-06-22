Cựu sao Ngoại hạng Anh gia nhập ban huấn luyện ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Sáng 22-6, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2026 (ASEAN Cup). Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới trong danh sách triệu tập, điểm nhấn đáng chú ý nhất ở đợt tập trung lần này là sự góp mặt của ông Kim Do-heon trong vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang-sik.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc được lựa chọn thay thế vị trí mà HLV Lee Jung-soo để lại, sau khi chia tay bóng đá Việt Nam hồi tháng 4 để chuyển sang làm việc tại Thái Lan. Sự xuất hiện của ông Kim Do-heon mang đến nhiều kỳ vọng cho đội tuyển Việt Nam bởi ông sở hữu lý lịch chuyên môn rất đáng chú ý, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Ông Kim Do-heon khi còn khoác áo West Brom tại Premier League mùa 2008/09

Trong sự nghiệp thi đấu, Kim Do-heon là một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Hàn Quốc. Ông từng có ba lần xuất ngoại thi đấu và đặc biệt ghi dấu ấn khi khoác áo West Brom tại Premier League mùa giải 2008/09, với 25 lần ra sân.

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Trước đó và sau đó, ông cũng trải qua quãng thời gian thành công tại K-League trong màu áo các CLB Suwon, Seongnam và Police FC. Đáng chú ý, Kim Do-heon từng có bốn mùa giải liên tiếp góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải vô địch quốc gia Hàn Quốc.

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Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, vị trợ lý mới của tuyển Việt Nam sở hữu bảng thành tích ấn tượng với 62 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc và ghi được 12 bàn thắng.

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Sau khi giải nghệ vào năm 2019, Kim Do-heon nhanh chóng chuyển sang công tác huấn luyện. Ông từng làm việc trong ban huấn luyện CLB Chengdu Rongcheng của Trung Quốc trước khi trở về quê nhà đảm nhận các vị trí quan trọng tại Jeonbuk Hyundai Motors.

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Kinh nghiệm tích lũy từ môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu giúp Kim Do-heon trở thành sự bổ sung chất lượng cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

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Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều 23-6 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn trong khoảng hai tuần.

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Sau chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18-7, trước khi bước vào hành trình AFF Cup 2026 với trận ra quân gặp Timor Leste ngày 24-7.