FIFA công bố đội đầu tiên được 'vớt' vào vòng 32 World Cup 2026

ANTD.VN - Mới chỉ 3 trong 12 bảng đấu hạ màn (tính tới 10h ngày 25-6), song FIFA đã sớm xác định và công bố đội xếp thứ ba đầu tiên giành vé vớt vào vòng 1/16 World Cup 2026, đó là Bosnia and Herzegovina.

Rạng sáng 25-6, bảng B hạ màn với việc Thụy Sỹ (7 điểm) và Canada (4 điểm) giành hai tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia and Herzegovina thắng Qatar 3-1, cùng 4 điểm nhưng thua Canada về hiệu số bàn thắng bại nên chấp nhận vị trí thứ ba và chờ xét vé vớt.

FIFA thông báo Bosnia and Herzegovina là đội hạng ba đầu tiên vào vòng 1/16 World Cup 2026

Gần như ngay lập tức, FIFA báo tin vui cho đội bóng đến từ quốc gia châu Âu với 3,3 triệu dân này. Theo đó, Bosnia and Herzegovina chính thức sở hữu tấm vé đầu tiên vào vòng 1/16 dành cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt trong 12 bảng đấu.

Cụ thể, Bosnia and Herzegovina có 4 điểm cùng hiệu số -1, chắc chắn xếp trên Scotland (bảng C, 3 điểm, đã thi đấu xong), Hàn Quốc (bảng A, 3 điểm, đã thi đấu xong).

Tương tự, Bosnia and Herzegovina cũng chắc chắn xếp trên các cặp đấu tranh hạng ba chuẩn bị diễn ra giữa Senegal (0 điểm) và Iraq (0 điểm) tại bảng I, Australia (3 điểm/2 trận, hiệu số 0) và Paraguay (3 điểm, hiệu số -2) ở bảng D, hay Áo (3 điểm, hiệu số 0) và Algeria (3 điểm, hiệu số -2) tại bảng J.

Với việc xếp trên ít nhất 5 đội cùng hạng ba, Bosnia and Herzegovina ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp. Theo phân cặp, họ sẽ gặp Đức (nhất bảng E) hoặc chủ nhà Mỹ (nhất bảng D).