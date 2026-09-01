"Miss World 2026" bước vào chặng nước rút trước chung kết

ANTD.VN - Đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới "Miss World 2026" đang bước vào những ngày cuối tại Việt Nam, với các hoạt động và phần thi cuối cùng trước khi tìm ra chủ nhân vương miện vào tối 5-9 tới tại Nha Trang.

"Miss World 2026" là mùa giải thứ 73 của cuộc thi, đồng thời đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai sân chơi sắc đẹp quốc tế này. Sau khi hoàn thành các hoạt động tại Quảng Ninh và Hải Phòng, 111 thí sinh tiếp tục hành trình tại Khánh Hòa, nơi diễn ra chặng cuối trước đêm chung kết. Tối 5-9 tới đây, người đẹp giành chiến thắng sẽ được xướng tên tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Top 40 lộ diện, đại diện Việt Nam ghi điểm

Thí sinh "Miss World 2026" trong một hoạt động của cuộc thi tại Việt Nam (ảnh: Miss World)

Năm nay cuộc thi "Miss World" áp dụng format mới. Cụ thể, từ 111 thí sinh, cuộc thi sẽ chọn Top 40, chia đều cho 4 khu vực (châu Phi; châu Á và châu Đại Dương; châu Âu; châu Mỹ và Caribbean). Sau đó, Top 40 tiếp tục được rút xuống Top 20, Top 12 và Top 6, trước khi tìm ra chủ nhân của vương miện Hoa hậu cùng 2 Á hậu. ột số suất vào Top 40 được trao thông qua các phần thi phụ như: Dự án nhân ái; Truyền thông đa phương tiện; Đối đầu; Siêu mẫu; Khán giả bình chọn.

Đến cuối tháng 8 vừq qua, 10 gương mặt trong Top 40 đầu tiên đã được xác định. Trong đó có đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Nhờ chiến thắng giải "Siêu mẫu" khu vực châu Á và châu Đại Dương, Bảo Ngọc đã lọt thẳng vào Top 40 mà không phải chờ kết quả từ các vòng đánh giá còn lại. Đây là kết quả đáng chú ý nhất của Bảo Ngọc từ đầu cuộc thi. Trước đó, cô đã vào Top 23 phần thi "Tài năng" và Top 20 "Đối đầu".

Các người đẹp trong hành trình tranh tài tại "Miss World 2026" (ảnh: Miss World)

Ngay trước khi bước vào những ngày cuối của chặng đua "Miss World 2026", Bảo Ngọc tiếp tục có tên trong Top 24 "Dự án nhân ái". Dự án của người đẹp Việt xoay quanh "Gen Zero" - tổ chức do chính cô sáng lập năm 2024, tập trung vào giáo dục khí hậu, tăng sự tham gia của người trẻ vào các mục tiêu phát triển bền vững và đặc biệt là hành động ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo format năm nay, "Dự án nhân ái" không chỉ là một giải thưởng phụ mà còn có vai trò trong việc xác định cơ hội để thí sinh tiến vào các vòng sâu hơn. Vì vậy, kết quả của những ngày cuối vẫn có thể làm thay đổi tương quan trước chung kết, đặc biệt khi các suất còn lại của Top 40 chưa được công bố hết.

Rốt ráo hoàn thiện sân khấu "khủng"

Sau các phần thi phụ, lịch trình tại Nha Trang chuyển sang những hoạt động cuối cùng trước đêm đăng quang. Theo kế hoạch, vào ngày mai 2-9, toàn bộ 111 thí sinh sẽ trình diễn trong chương trình “Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World” tại Quảng trường 2/4. Đây chính là một trong những hoạt động giúp công chúng có thể theo dõi các thí sinh trước đêm chung kết. Phía ban tổ chức cho biết đã phát vé miễn phí cho người dân và du khách, với tổng cộng 12.000 vé dành cho hai sự kiện lớn là "Dances of the World" và đêm chung kết.

Trước đó, các thí sinh đã hoàn tất phỏng vấn kín, hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa và các chương trình quảng bá hình ảnh địa phương. Đặc biệt, 111 người đẹp cũng đã được chia nhóm để khám phá nhiều địa điểm của Khánh Hòa, từ Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng đến Bảo tàng Khánh Hòa, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, vườn nho Thái An và Hang Rái.

Sân khấu đêm chung kết "Miss World 2026" tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (ảnh: Miss World)

Trong khi các thí sinh hoàn tất lịch trình, khâu chuẩn bị cho đêm chung kết cũng được đẩy nhanh. Hơn 500 công nhân đang làm việc để hoàn thiện sân khấu tại Quảng trường 2/4. Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu "khủng" có kích thước rộng hơn 110m, sâu khoảng 30-40m, được dựng hướng ra đường Trần Phú và nằm sát khu vực ven biển. Đây là sân khấu phục vụ cả “Dances of the World” tối mai 2-9 và chung kết cuộc thi vào tối ngày 5-9 tới. Các hạng mục phải được kiểm tra, đồng bộ trước khi đưa vào sử dụng.

Theo thể thức mới, Top 40 sẽ được công bố và rút xuống Top 20, sau đó Top 12 và Top 6. Trong số 6 người đẹp cuối cùng sẽ có đại diện đến từ 4 khu vực, 1 thí sinh chiến thắng giải "Dự án nhân ái" và 1 thí sinh chiến thắng giải bình chọn của khán giả. Từ Top 6, ban tổ chức sẽ tiếp tục chọn ra tân Hoa hậu và hai Á hậu.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại "Miss World 2026"

Với Bảo Ngọc, việc đã có mặt trong Top 40 giúp cô giảm một phần áp lực ở chặng cuối, nhưng chưa đồng nghĩa với việc có suất vào Top 20. Những phần thi đã qua cho thấy cô có lợi thế ở nhiều khía cạnh như trình diễn thời trang, giao tiếp, tài năng và dự án xã hội. Tuy nhiên, từ Top 40 trở đi, điểm số và đánh giá tại sân khấu chung kết vẫn đóng vai trò quan trọng.

Đêm chung kết năm nay vì thế không chỉ là cuộc đua giữa 111 người đẹp mà còn là phần kết của hành trình kéo dài gần một tháng qua nhiều địa phương Việt Nam. Từ các phần thi phụ, phỏng vấn kín, hoạt động cộng đồng đến những buổi tổng duyệt trên sân khấu ven biển Nha Trang, mọi khâu đang được đẩy nhanh để chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào 5-9 tới, thời khắc "Miss World 2026" tìm ra người kế nhiệm đương kim hoa hậu Opal Suchata Chuangsri của Thái Lan.