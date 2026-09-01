Chủ tịch Miss World Vietnam đấu giá vật phẩm từ quốc gia chủ nhà năm 2027

ANTD.VN -Tối 31/8, trong khuôn khổ dạ tiệc từ thiện ở Nha Trang, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam - chi 10.000 USD mua vật phẩm của Tanzania, đồng thời giới thiệu quốc gia Đông Phi với tư cách chủ nhà Miss World 2027.

Vật phẩm nổi bật trong phiên đấu giá thuộc về đại diện Tanzania Latricia Ian Sawe, gồm sợi dây chuyền đính viên Tanzanite 0,5 carat và bức tranh tái hiện thiên nhiên quốc gia Đông Phi. Viên đá quý có sắc xanh tím, được cắt hình oval và đặt trên nền bạc 925. Bức tranh đi kèm khắc họa hình ảnh những chú hươu cao cổ.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam - mua bộ vật phẩm với giá 10.000 USD. Sau khi chốt mức đấu giá, bà dành thời gian giới thiệu Tanzania với Ban tổ chức, các thí sinh và khách mời quốc tế. Đây là quốc gia đăng cai Miss World 2027, tiếp nối Việt Nam tổ chức cuộc thi.

Bà Phạm Kim Dung dành thời gian giới thiệu Tanzania với Ban tổ chức, các thí sinh và khách mời quốc tế. Đây là quốc gia đăng cai Miss World 2027, tiếp nối Việt Nam tổ chức cuộc thi Miss World.

Vật phẩm của Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang tới dạ tiệc là bộ đầm dạ hội dáng đuôi cá do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện. Thiết kế được tạo nên từ hàng nghìn hạt pha lê thêu thủ công, phần vai mô phỏng đôi cánh, gửi gắm lời chúc về sự tự tin và khả năng tỏa sáng. Bộ đầm được bán với giá 1.500 USD.

Phiên đấu giá còn giới thiệu nhiều hiện vật mang dấu ấn văn hóa. Đại diện Venezuela mang tới chiếc vòng cổ có sáu bông lan vàng, tượng trưng cho sáu người đẹp nước này từng đăng quang Miss World.

Đại diện Đan Mạch giới thiệu đôi giày ballet có hình quốc kỳ, chữ ký của cô và các nữ vũ công chính thuộc Đoàn ballet Hoàng gia Đan Mạch.

Cuối chương trình, Ban tổ chức công bố Top 24 Beauty With a Purpose, gồm 6 đại diện của mỗi khu vực. Lê Nguyễn Bảo Ngọc – đại diện Việt Nam được gọi tên trong nhóm châu Á - châu Đại Dương với dự án Gen Zero, tập trung trao quyền cho thanh niên tham gia ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo thể thức, các thí sinh có dự án được đánh giá cao tiếp tục cạnh tranh những suất vào Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6 Miss World 2026.

Cũng trong ngày 31/8, chương trình trao quà khuyến học cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn diễn ra tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động có sự tham gia của 111 thí sinh Miss World 2026, lãnh đạo địa phương, đại diện Tổ chức Miss World và các đơn vị đồng hành.

Về phía tỉnh Khánh Hòa có bà Thái Thị Lệ Hằng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Huỳnh Hữu Phúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

Đại diện Tổ chức Miss World và ban tổ chức tại Việt Nam có bà Julia Morley CBE - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World; bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam; Miss World 2021 Karolina Bielawska; đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri; đương kim Nam vương Thế giới Daniel Mejía Romero và Phạm Tuấn Ngọc - Giám đốc vận hành Miss World tại Việt Nam, Đại sứ Miss World tại Việt Nam.

Tại chương trình, ban tổ chức Miss World, Omoda & Jaecoo Vietnam cùng các đối tác trao tổng cộng 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà cho 200 trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa.

Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri trực tiếp trao quà và dành thời gian giao lưu với các em. Miss World 2021 Karolina Bielawska cùng Nam vương Thế giới Daniel Mejía Romero cũng tham gia hoạt động.

Hoạt động tiếp tục làm rõ tinh thần “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả”, giá trị cốt lõi của Miss World. Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu, các thí sinh trực tiếp tham gia hoạt động cộng đồng, đưa thông điệp nhân ái thành những hỗ trợ cụ thể dành cho trẻ em, học sinh và sinh viên địa phương.

Sau chương trình thiện nguyện và dạ tiệc Beauty With a Purpose, 111 thí sinh tiếp tục tập luyện cho Dances of the World diễn ra ngày 2/9 và chung kết Miss World 2026 vào ngày 5/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, Nha Trang.

Chung kết ngày 5/9 khép lại hành trình của 111 thí sinh qua nhiều phần thi và hoạt động tại Việt Nam. Trước hai đêm diễn quan trọng, các người đẹp đang hoàn thiện phần trình diễn, tập đội hình và làm quen sân khấu ngoài trời tại Nha Trang.