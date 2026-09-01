NSND Mỹ Uyên nâng bước thế hệ đạo diễn trẻ, đưa các sáng tạo mới ra sân chơi chuyên nghiệp

ANTD.VN - Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ vừa giới thiệu đến công chúng vở kịch ma hài trinh thám “Tiếng hát nửa đêm”. Tác phẩm do NSND Mỹ Uyên đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất và Hoàng Phúc làm đạo diễn, tác giả kịch bản Huỳnh Ngân.

Đây là công trình nghệ thuật đánh dấu tác phẩm sân khấu chuyên nghiệp đầu tay của đạo diễn trẻ Hoàng Phúc sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, dưới sự động viên và dẫn dắt của “bà bầu” Mỹ Uyên.

NSND Mỹ Uyên trong vở kịch "Tiếng hát nửa đêm"

Bí ẩn vụ án mất tích rúng động lục tỉnh Nam Kỳ những năm 1960

“Tiếng hát nửa đêm” đưa người xem ngược dòng thời gian về vùng đất Nam Kỳ những năm 1960, xoay quanh sự kiện biến mất đầy uẩn khúc lúc nửa đêm của Ngọc Lan – cô đào hát tài sắc vẹn toàn đang ở đỉnh cao danh vọng. Ban đầu, người trong gánh hát ngỡ rằng cô dứt áo ra đi theo những lời săn đón của các công tử giàu sang, thậm chí rộ lên giả thuyết về một đám cưới bí mật. Sự thật chỉ vỡ lở và gây chấn động dư luận khi người em trai từ quê lên tìm chị, chính thức xác nhận việc Ngọc Lan đã mất tích không dấu vết.

Cơn hoang mang bao trùm gánh hát lẫn giới mộ điệu. Điền – chàng hậu đài chất phác và là “nhân tình hờ” của nữ nghệ sĩ – lập tức trở thành nghi phạm số một. Lo sợ đoàn hát tan rã, ông Bảy Trưởng đoàn vội vã đưa Xíu – một cô bé bán chè nghèo khó có ngoại hình và giọng hát giống Ngọc Lan đến ngỡ ngàng – lên sân khấu thế vai. Sự xuất hiện của Xíu, cùng sự can thiệp của một viên Thám tử Tám Thử và Bà thầy tâm linh bí hiểm, đã từng bước bóc tách những góc khuất tăm tối, vén màn sự thật về số phận của cô đào hát yểu mệnh.

Tác phẩm dẫn dắt khán giả qua một hành trình điều tra vừa ly kỳ, ma mị vừa rộn rã tiếng cười; để rồi khi bức màn bí mật được vén lên, bi kịch đau đớn lại bắt nguồn từ một mối tình đơn phương bị khước từ. Qua đó, ê-kíp gửi gắm thông điệp: “Chính vì thiếu sự yêu thương của gia đình, có một tuổi thơ bất hạnh đã khiến kẻ thủ ác lạc lối”.

Tính ma mị đầy lôi cuốn nhờ không gian đa chiều và sự giao thoa thế hệ

“Tiếng hát nửa đêm” ghi dấu ấn nhờ việc tận dụng triệt để không gian trình diễn đa chiều, linh hoạt vốn là thế mạnh của sân khấu 5B. Thủ pháp dàn dựng sáng tạo kết hợp âm thanh, ánh sáng đã tạo nên những hiệu ứng ma mị, bất ngờ, đưa người xem vào trạng thái hồi hộp thót tim.

Điểm sáng lớn nhất của vở diễn nằm ở cấu trúc phá án logic, chặt chẽ, cuốn hút khán giả vào cuộc đấu trí căng thẳng nhưng không kém phần duyên dáng, hóm hỉnh để truy tìm hung thủ thực sự. Sức hút của tác phẩm còn được nhân lên nhờ sự kết hợp ăn ý giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ thế hệ nghệ sĩ Phương Bình, NSND Mỹ Uyên, nghệ sĩ Ngọc Lan đến những tài năng trẻ như diễn viên Vũ Trần, Huỳnh Nhu, Nguyễn Hồng Đào, Huỳnh Thiện Trung, Tạ Lâm. Chính sự phối hợp sáng tạo đa thế hệ đã mang đến làn gió tươi mới, các mảng miếng tung hứng nhịp nhàng, duyên dáng, giữ nhịp cười sảng khoái cho người xem từ đầu đến cuối.

3 diễn viên Minh Đăng, Đoàn Ngọc Phương Uyên và Huyền My dù lần đầu tiên góp mặt biểu diễn tại Sân khấu 5B song cũng cho thấy nỗ lực trau dồi, tập luyện để truyền tải những chiều sâu cảm xúc và giằng xé của nhân vật.

Nâng bước tài năng trẻ

Việc cho ra mắt “Tiếng hát nửa đêm” là minh chứng rõ nét cho tâm huyết và chiến lược dài hạn của Giám đốc sản xuất - NSND Mỹ Uyên: không ngừng tạo bệ phóng, trao cơ hội cho các đạo diễn trẻ khẳng định tài năng tại sân khấu chuyên nghiệp.

Đạo diễn Hoàng Phúc là gương mặt thân quen tại Sân khấu 5B khi đã có nhiều năm cống hiến thầm lặng trong vai trò phụ trách âm nhạc và xử lý âm thanh. Được sự động viên, tin tưởng của NSND Mỹ Uyên và tập thể nhà hát, anh đã tự tin bước lên vị trí đạo diễn chính kịch trường.

Ý nghĩa hơn cả, “Tiếng hát nửa đêm” là cột mốc đánh dấu sự tiếp nối truyền thống nghệ thuật đáng tự hào của gia đình nghệ sĩ Phương Bình. Sự kết hợp giữa cha ruột – nghệ sĩ gạo cội Phương Bình trên sân khấu – và con trai – đạo diễn Hoàng Phúc phía sau cánh gà – đã tạo nên nguồn cảm xúc trân quý về sự truyền lửa nghề qua các thế hệ nghệ sĩ của Sân khấu 5B.