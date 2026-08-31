Trần Tiến Dũng mang bản sắc Việt tới "Manhunt International 2026"

ANTD.VN - Trần Tiến Dũng, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường "Manhunt International 2026" diễn ra ở Sri Lanka từ ngày 3 đến 9-9 tới. Đây là một trong ba sân chơi nam vương quốc tế lâu đời nhất trên thế giới.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Phú Thọ, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng 12-2025, Tiến Dũng vượt qua 35 thí sinh tại chung kết "Manhunt Vietnam" để giành danh hiệu cao nhất, đồng thời nhận giải phụ "Người có hình thể đẹp nhất". Sau cuộc thi trong nước, anh dành nhiều tháng chuẩn bị cho "Manhunt International 2026", từ rèn luyện hình thể, kỹ năng trình diễn đến giao tiếp và ngoại ngữ.

Với chiều cao 1,86 m và kinh nghiệm trình diễn thời trang, Tiến Dũng có những lợi thế nhất định khi bước vào sân chơi quốc tế. Tuy nhiên, anh xác định hành trình lần này còn đòi hỏi khả năng giao tiếp và kết nối với những thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Đại diện Việt Nam cho biết muốn xây dựng hình ảnh một người đàn ông tự tin, trưởng thành và hiện đại, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng trong thời gian tranh tài tại Sri Lanka.

Trần Tiến Dũng cao 1m86, là đại diện Việt Nam tại "Manhunt International 2026"

Bên cạnh đó, câu chuyện cá nhân cũng là điều Tiến Dũng muốn đưa vào hành trình của mình tại cuộc thi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, anh bước vào công việc và có thời gian đối diện với những kỳ vọng, cùng sự hoài nghi về khả năng của bản thân. Chính những trải nghiệm đó khiến anh xem áp lực như động lực để tiếp tục nỗ lực, thay vì chỉ đặt mục tiêu vào thành tích trên sân khấu.

Trong quá trình chuẩn bị cho đấu trường quốc tế sắp tới, Tiến Dũng cho biết giao tiếp và tiếng Anh vẫn là những kỹ năng mà anh dành nhiều thời gian cải thiện với mong muốn có thể tự tin hơn khi tham gia các hoạt động chung, giao lưu với thí sinh quốc tế và trên sân khấu. Vì thế, bên cạnh việc rèn luyện hình thể và trình diễn, anh tập trung nhiều hơn vào khả năng giao tiếp để có thể thể hiện trọn vẹn câu chuyện của mình tại cuộc thi.

Song song với việc chuẩn bị về kỹ năng, êkíp cũng dành sự chú ý cho phần thể hiện văn hóa Việt Nam. "Manhunt International 2026" có phần thi "Iconic National Costume", trong đó thí sinh giới thiệu trang phục mang bản sắc quốc gia. Tiến Dũng chia sẻ, anh được chuẩn bị một bộ trang phục đặc biệt với sự tham gia thực hiện của nghệ nhân áo dài Năm Tuyền, qua đó có thêm một phần thể hiện gắn với văn hóa Việt trong chuỗi hoạt động tại Sri Lanka. Ngoài trang phục dành cho phần thi, anh cũng sẽ mặc áo dài ngũ thân trong các hoạt động tại Sri Lanka. Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn giới thiệu một loại trang phục truyền thống của Việt Nam trong môi trường giao lưu quốc tế, nơi các thí sinh có cơ hội tìm hiểu về văn hóa của nhau.

Trần Tiến Dũng giành danh hiệu "Manhunt Vietnam 2025" và giải "Người có hình thể đẹp nhất"

"Manhunt International" được tổ chức lần đầu vào năm 1993 và là một trong những cuộc thi nam vương có lịch sử lâu năm. Các thí sinh được đánh giá ở nhiều tiêu chí như hình thể, trình diễn và giao tiếp, đồng thời cuộc thi đề cao sức khỏe, sự nghiệp và những đóng góp cho cộng đồng. Cùng với "Mr World" và "Mr International", đây là một trong những sân chơi quốc tế dành cho nam giới có vị trí lâu năm trong lĩnh vực này.

Theo kế hoạch, "Manhunt International 2026" diễn ra tại Sri Lanka từ ngày 3 đến 9-9-2026. Trước đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 9-9 tới, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi hoạt động tại nước chủ nhà. Đây cũng là khoảng thời gian để Tiến Dũng thể hiện những gì đã chuẩn bị trong nhiều tháng, từ khả năng trình diễn, giao tiếp đến phần giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Việt Nam từng có thành tích nổi bật tại cuộc thi khi siêu mẫu Ngọc Tình đăng quang "Manhunt International 2017". 8 năm sau, Tiến Dũng tiếp tục đại diện Việt Nam tại sân chơi này với mục tiêu đạt kết quả tốt và hoàn thành vai trò của một đại diện quốc gia, trong đó câu chuyện cá nhân và những giá trị văn hóa Việt Nam được đặt vào hành trình tranh tài tại Sri Lanka.