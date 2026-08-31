Nhịp Jazz hiện đại hòa cùng thanh âm quen thuộc về Hà Nội bên hồ Gươm

ANTD.VN - Trong không gian Nhà Bát giác bên hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu về Hà Nội hòa cùng các tác phẩm jazz kinh điển đã tạo nên buổi biểu diễn giàu cảm xúc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chiều 30/8, tại không gian Nhà Bát giác, phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cộng đồng” với phần trình diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã mang đến một không gian âm nhạc đa sắc thái.

Mở đầu chương trình là ca khúc “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Qua ngôn ngữ jazz, tác phẩm quen thuộc mang đến không khí vui tươi, phóng khoáng. Tiếp đó, các nghệ sĩ đưa khán giả đến với “Tenor Madness” của Sonny Rollins, “Recado Bossa Nova” của Djalma Ferreira cùng các sáng tác của George Shearing, Gerry Mulligan, Antonio Carlos Jobim, Eddie Harris.

Sân khấu chương trình "Âm nhạc cộng đồng".

Trong dòng chảy ấy, Hà Nội được kể bằng những giai điệu giàu ký ức. Ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quí Hải qua tiếng hát ca sĩ Thuỷ Bùi gợi lên hình ảnh thành phố dịu dàng, sâu lắng. Trong khi đó, bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Minh Thu thể hiện đưa người nghe đến với vẻ đẹp của mùa thu Thủ đô qua nỗi nhớ. Việc đặt các ca khúc Việt Nam bên cạnh những sáng tác quốc tế tạo nên một “cuộc gặp gỡ” tự nhiên giữa những chất liệu âm nhạc khác biệt.

Bên cạnh đó, tiết mục “Nhớ về Hậu Giang” của NSƯT Quyền Văn Minh đã tạo dấu ấn riêng trong chương trình. Giữa những tác phẩm kinh điển của jazz, tiết mục này mang đến chất liệu gắn với âm nhạc dân gian, cho thấy khả năng tiếp nhận, biến đổi và sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam trong một dòng nhạc giàu tính nghệ thuật.

Tiết mục “Nhớ về Hậu Giang” của NSƯT Quyền Văn Minh.

Giá trị của chương trình còn nằm ở sự kết hợp giữa những điều quen thuộc và cách biểu đạt mới. Các ca khúc viết về Hà Nội vẫn giữ được tinh thần vốn có, song khi xuất hiện trong một chương trình jazz với nhiều sắc thái, hình ảnh Thủ đô hiện lên giàu sức gợi hơn.

Theo chia sẻ của các nghệ sĩ tham gia chương trình, “Âm nhạc cuối tuần” tạo ra một không gian biểu diễn gần gũi, nơi nghệ sĩ có thêm cơ hội giao lưu trực tiếp với công chúng. Với người nghe, sức hấp dẫn của chương trình đến từ sự đa dạng của các loại hình và phong cách nghệ thuật được giới thiệu qua từng tuần. Chính sự tiếp nối ấy tạo nên sự mong chờ, khi mỗi chương trình mới lại mở ra một câu chuyện âm nhạc khác.

Theo chia sẻ của các nghệ sĩ tham gia chương trình, “Âm nhạc cuối tuần” tạo ra một không gian biểu diễn gần gũi, nơi nghệ sĩ có thêm cơ hội giao lưu trực tiếp với công chúng.

Từ những chương trình như “Âm nhạc cuối tuần”, đời sống nghệ thuật của người dân và du khách Hà Nội có thêm nhiều sắc màu mới. Nghệ thuật đương đại cùng các giá trị truyền thống có cơ hội cùng hiện diện trong không gian gần gũi với cộng đồng. Đây cũng là hướng đi góp phần nuôi dưỡng nhu cầu sáng tạo, thưởng thức văn hóa, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong tháng 9, người dân và du khách Thủ đô tiếp tục có thêm nhiều sự kiện đáng chờ đợi như Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 và Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026. Các chương trình được kỳ vọng trở thành những sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng, mở rộng giao lưu nghệ thuật và góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới bạn bè quốc tế.