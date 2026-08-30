Màn chia tay đầy tiếc nuối giữa các thành viên Nhà Chông Gai cùng 4 anh tài

ANTD.VN - Bước sang tập 9 của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", khán giả tiếp tục được thưởng thức ba tiết mục còn lại đến từ ba Nhà Hợp Lực, Rực Rỡ và Mỹ Mãn. Khép lại Vòng đấu truy kích, các Nhà chính thức bước vào Vòng đấu thứ hai với hai ca khúc "Buồn thì cứ khóc đi" và 'Xuân thì", mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ từ các đại diện của ba Nhà.

Nhà Hợp Lực quay về thập niên 90 để tìm lại thời thanh xuân của ba mẹ

Trong vòng đấu lần này, các thành viên Nhà Hợp Lực (Thủ Lĩnh Thái VG, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint) đưa khán giả trở về những thập niên 90 mang đậm phong cách retro và tươi vui với những tạo hình vui mắt và đầy màu sắc.

Trịnh Thăng Bình trong phần trình diễn của Nhà Hợp Lực

Chi tiết đáng chú ý trong tiết mục của Nhà Hợp Lực lần này là có sự góp mặt và hỗ trợ của Thái Linh - con gái của Thái VG - trên sân khấu. Anh cho biết, dù đây là lần đầu tiên anh thử sức với nhảy, nhưng với sự xuất hiện của con gái, Anh Tài cảm thấy thoải mái và bớt áp lực hơn. Anh nói thêm: “Thái bất ngờ khi con gái mình tự tin như vậy. Nếu đổi lại là anh, chắc chắn anh sẽ run và chắc là không dám làm. Thái rất tự hào về con gái”.

Nhà Rực Rỡ khai thác góc nhìn mới về chủ đề "Vòng xoay ngựa gỗ"

Thông qua hình ảnh vòng xoay ngựa gỗ và những ký ức tuổi thơ, Nhà Rực Rỡ gợi nhắc về những năm tháng hồn nhiên, vô tư mà mỗi người từng có và luôn cất giữ như một phần đẹp đẽ trong ký ức. Tuy nhiên, tiết mục không chỉ dừng lại ở việc hoài niệm tuổi thơ mà lựa chọn một cách tiếp cận mới lạ khi đưa câu chuyện vào bối cảnh một thế giới giả tưởng hậu tận thế.

Trong quá trình thực hiện tiết mục, Hoàng Rob cho biết việc lựa chọn một nhạc phẩm hip hop cho Công diễn lần này là ý tưởng anh yêu thích, nhưng đồng thời cũng khiến anh không khỏi lo lắng. Trong vòng Truy kích lần này, các thành viên nhận được sự giúp đỡ của Will cho phần vũ đạo. Quá trình tập luyện diễn ra hăng hái trong sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên.

Nhận xét về tiết mục của Nhà đối thủ, Nguyễn Văn Chung tấm tắc: “Đây là một bài thiên về trình diễn mà có thể lột tả được hết các kỹ năng tốt nhất của từng thành viên trong đội. Có thể nói là đạt được một mức nghệ thuật tuyệt đối trên sân khấu”.

Lạc vào thế giới thần tiên cùng “Khắp chốn thiên hà” của Nhà Mỹ Mãn

Là Nhà trình diễn cuối cùng trong vòng đấu Truy kích, Nhà Mỹ Mãn đưa khán giả lạc vào thế giới cổ tích với những vị Thần gắn liền với tuổi thơ như Thần Mặt Trời với sự khải hoàng sau những biến cố, Thần Cupid với tình yêu đôi lứa, Aladin trong một thế giới đầy sự phiêu lưu, Thần Biển Cả với sự dũng mãnh và oai vệ hay Thần “nhiều tai mắt” trong các câu chuyện thần thoại.

Chia sẻ về lý do lựa chọn hóa trang trong nhận vật Thần Mặt Trời lần này, Thuận Nguyễn xúc động nói: “Ngày bé, mình không muốn trở thành siêu nhân hay coi phim hoạt hình nhiều. Mình cũng không có mong ước là mình sẽ trở thành một anh hùng nào cả. Mình chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để chăm lo cho gia đình. Nên mình nghĩ, để xua tan những cái tối tăm trong quá khứ của mình thì mình sẽ chọn Thần Mặt Trời, là một vị Thần đem đến ánh sáng”.

Thuận Nguyễn trong phần trình bày của Nhà Mỹ Mãn

Khi tập luyện với đạo cụ để chuẩn bị cho tiết mục, Thuận Nguyễn cũng gặp không ít khó khăn khi trải qua nhiều lần tập luyện, đến nỗi tay sưng phồng, để đạt được kết quả mong muốn.

Cuối cùng, ba tiết mục còn lại đã khép lại vòng đấu Truy kích với kết quả Nhà Hợp Lực, Mỹ Mãn và Nguyên Tố truy kích không thành công đối thủ.

Vòng đấu thứ hai: Thi đấu kết hợp

Đến với vòng đấu thứ hai là Vòng Thi đấu kết hợp, 6 Nhà đã thành lập thành hai liên minh bao gồm: Liên Minh 1: Nguyên Tố, Bềnh Bồng và Rực Rỡ; Liên Minh 2: Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn

Mỗi Liên Minh sẽ cử ra một đại diện đến từ các Nhà để cùng kết hợp với nhau trong tiết mục của Vòng đấu thứ hai. It’s Charles, Will và K.O nhận được sự tín nhiệm của các thành viên, đại diện Liên Minh 1 trình diễn ca khúc "Buồn thì cứ khóc đi" trên sân khấu. Sang đến Liên Minh 2, Tùng Mint bày tỏ mong muốn được một lần thực sự tận hưởng cảm giác được đứng trên sân khấu để hát như các anh em. Những chia sẻ này đã giúp Anh Tài Tùng Mint nhận được sự ủng hộ của các thành viên khác và trao cho anh cơ hội. Tiếp đến, Hoàng Tôn và Đông Hùng cũng nhận được sự tín nhiệm của Liên Minh 2.

Liên minh 1 nhận được 2530 điểm với phần trình bày "Buồn thì cứ khóc đi"

"Buồn thì cứ khóc đi" là ca khúc sẽ được trình bày trong Vòng đấu lần này của ba thành viên thuộc Liên minh 1. Phần kết hợp ăn ý của ba thành viên đã giúp cho Liên minh 1 nhận được 2530 điểm.

Đến với Vòng đấu thứ hai của công diễn 3, Tùng Mint, Hoàng Tôn và Đông Hùng sẽ phải trình diễn ca khúc "Xuân thì". Sau phần trình diễn "Xuân thì" trên sân khấu, Liên minh 2 đã thành công khi nhận được 2580 điểm bình chọn từ khán giả.

Kết quả Công diễn 3

Khép lại Công diễn 3, kết quả được công bố như sau: Nhà Bềnh Bồng xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng trong Công diễn 3 và xếp thứ hai sau đó là Nhà Rực Rỡ. Điều đó đồng nghĩa các thành viên của hai Nhà sẽ được an toàn. Bên cạnh đó, It’s Charles trở thành Chiến tướng của Công diễn theo sự bình chọn của các Anh Tài.

Hoàng Tôn trong ca khúc "Xuân thì" của Liên minh 2

Bốn Nhà còn lại là Nguyên Tố, Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn sẽ phải có một thành viên nói lời tạm biệt. Sau quá trình đấu tranh nội tâm của mỗi thành viên khi chỉ được chọn bảo vệ 2 trong 3 người có điểm Hỏa Lực thấp nhất mỗi Nhà, Công diễn 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" cuối cùng phải chứng kiến sự chia tay đầy tiếc nuối giữa các thành viên với 4 Anh Tài: Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa.

Khi biết bản thân là người phải nói lời tạm biệt ở Công diễn 3 lần này, Neko chia sẻ: “Khi nhìn vào một cách khách quan, Mew và anh Tôn rất giỏi và xứng đáng được đi tiếp. Và mình cũng đã đạt hết tất cả những gì còn dang dở ở mùa 2024. Vì vậy mình nghĩ việc dừng hành trình ở đây là một điều đẹp đẽ”.

Đại Nghĩa cũng gửi lời nhắn nhủ tới Hà An Huy rằng anh không cần phải áy náy hay cảm thấy hối tiếc vì Huy đã hoàn thành tốt với vai trò là một người Thủ lĩnh.

Tập 9 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đã khép lại với muôn vàn cảm xúc, từ sự phấn khởi có được qua các màn trình diễn đầy ấn tượng trong Công diễn 3 cho đến những giọt nước mắt khi phải nói lời chia tay với những người anh em thân thiết.

Dù phải tạm biệt với "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", các anh tài vẫn sẽ luôn bước tiếp trên hành trình của mình với những cơ hội mới và luôn được ngọn lửa đam mê thắp sáng trên hành trình làm nghề. Các vòng đấu ở Công diễn 3 đã cho thấy được sự khắc nghiệt của cuộc đua khi càng về đích và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ và gay cấn hơn nữa trong các công diễn tiếp theo.