ANTD.VN - Ngày 4/9/2026 tại Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ diễn ra Đêm Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”.

Sau ba tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi của sinh viên các ngành thiết kế, mỹ thuật, thời trang đến từ các trường đại học trên cả nước, cùng các nhà thiết kế trẻ có niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu, sáng tạo từ di sản văn hóa Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng, với quy trình tuyển chọn nghiêm túc, khách quan và minh bạch. Vòng sơ khảo tập trung đánh giá hồ sơ ý tưởng và bản vẽ thiết kế, qua đó lựa chọn những phương án có ý tưởng rõ ràng, khả năng khai thác các giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Tác phẩm "Mạc chiếu văn"

Tại vòng chung kết, các thí sinh tiếp tục hoàn thiện bộ trang phục, bao gồm trang phục chính và các phụ kiện đi kèm như khăn, mũ… Các thiết kế được thể hiện trên nhiều chất liệu và kỹ thuật đa dạng như lụa, tơ tằm, voan, thêu tay, in chàm...

Ban Giám khảo gồm các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà thiết kế, chuyên gia di sản và giảng viên các trường đại học chuyên ngành thiết kế thời trang đã làm việc nghiêm túc để lựa chọn 30 thiết kế xuất sắc trưng bày tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong đó, 15 thiết kế tiêu biểu nhất được lựa chọn vào vòng chung kết để tranh tài ở các hạng mục giải thưởng.

Tác phẩm "Đăng khoa"

Nhà thiết kế Quang Hòa, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ: “Qua các bài thi của những thí sinh bước vào vòng chung kết năm nay, tôi đặc biệt ấn tượng với sự tìm hiểu nghiêm túc về văn hóa khoa cử và cách các bạn kết hợp đầy sáng tạo giữa giá trị xưa và nhịp sống hôm nay. Mỗi thiết kế là một góc nhìn riêng, góp phần làm phong phú thêm cách cảm nhận về trang phục khoa cử, nơi tinh thần truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.”

Theo nhà thiết kế Quang Hòa, việc phát huy văn hóa không chỉ dừng lại ở bảo tồn những giá trị thuộc về quá khứ mà còn cần tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được sáng tạo và hiện diện trong đời sống đương đại. Những hoạt động như cuộc thi hướng tới “Khoa phục Việt Nam” có thể trở thành cầu nối giữa di sản và sáng tạo, qua đó góp phần biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá bản sắc Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Tác phẩm "Dấu mực lưu danh"

Cuộc thi cũng tạo ra sự kết nối giữa di sản – văn hóa – nghệ thuật – thiết kế, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy sáng tạo và tìm kiếm những phương thức mới để đưa các giá trị truyền thống vào đời sống.

Tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi bày tỏ mong muốn đưa những giá trị của di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ thiết kế thời trang đương đại.

Tác phẩm "Dòng chảy di sản"

“Đây không chỉ là một sân chơi dành cho các nhà thiết kế trẻ, mà còn là nơi di sản gặp gỡ sáng tạo, để di sản trở thành nguồn cảm hứng và nguồn lực cho những ý tưởng mới. Qua đó, Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thể trở thành không gian kết nối, ươm mầm tài năng trẻ, góp phần xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa” ­- Tiến sĩ Đường Ngọc Hà nhấn mạnh.

Trong dòng chảy lịch sử, Văn Miếu – Quốc Tử Giám từng là nơi đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước dưới các triều đại quân chủ. Ngày nay, không gian di sản này tiếp tục có thể trở thành nơi khơi nguồn và nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo mới. Từ những giá trị được tích lũy qua gần một thiên niên kỷ, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang mở ra những cách tiếp cận mới, để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn cảm hứng, nguồn lực sáng tạo và một phần của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đương đại.

Đêm Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam” vì vậy không chỉ là dịp tôn vinh những thiết kế xuất sắc mà còn là hoạt động kết nối di sản với thế hệ sáng tạo trẻ, góp phần mở rộng cách thức bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong đời sống hôm nay