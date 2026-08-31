“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 mở màn: Ngày đầu “toát mồ hôi” của các ông bố tại Hội An

ANTD.VN - Tập 1 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 đưa 4 cặp bố con đến Hội An, nơi những ông bố lần đầu phải tự mình xoay xở cùng các con qua loạt thử thách.

Tập đầu tiên của “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 bắt đầu chuyến hành trình của 4 cặp bố con tại Hội An, đô thị cổ từng là thương cảng sầm uất và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là nơi 4 cặp bố con chính thức gặp nhau, gồm Huy R - bé Đậu (6 tuổi), Phương Nam - bé Nguyên Ốc (5 tuổi), MC Thành Trung cùng cặp sinh đôi Goku - Daino (7 tuổi), và cặp khách mời Lê Dương Bảo Lâm - bé Ku Phin.

Không có nhiều thời gian làm quen, các cặp bố con lập tức bước vào thử thách đầu tiên: di chuyển bằng xích lô và lần theo mật thư để tìm những địa điểm được chương trình hé lộ. Cặp bố con hoàn thành sớm sẽ có lợi thế trong việc lựa chọn ngôi nhà.

Các cặp bố con lập tức bước vào thử thách đầu tiên: di chuyển bằng xích lô và lần theo mật thư để tìm những địa điểm được chương trình hé lộ.

Ngay ở màn khởi động, những nét tính cách khác biệt của các cặp bố con đã dần được hé lộ. Huy R gặp sự cố khi bị kẹt với xe xích lô, buộc phải xuống xe đẩy. Trong lúc bố loay hoay, bé Đậu chủ động nói: “Để con xuống đẩy dùm bố”. Hành động nhỏ khiến Huy R bất ngờ, đồng thời cho thấy sự chủ động và tình cảm của cậu bé dành cho bố.

Phương Nam lại trở thành điểm nhấn hài hước khi diện nguyên bộ vest nhung giữa thời tiết nóng để đạp xích lô. Thành Trung phải trêu rằng: “Đời tôi chưa thấy bác đạp xích lô nào lịch sự mặc cả cây vest nhung”.

Sau cuộc đua, các gia đình tiếp tục nhận những nhiệm vụ gắn với văn hóa, lịch sử Hội An. Huy R và bé Đậu tìm đến giếng Bá Lễ để thực hiện thử thách múc nước. Phương Nam cùng bé Nguyên Ốc nhận nhiệm vụ liên quan đến truyền thuyết Chùa Cầu, trong khi gia đình Thành Trung đến Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch để tìm đồng xu cổ.

Huy R và bé Đậu tìm đến giếng Bá Lễ để thực hiện thử thách múc nước.

Với Phương Nam, thử thách gấp hạc giấy lại trở thành bài kiểm tra về sự kiên nhẫn. Dù được hỗ trợ bằng những con hạc đã hoàn thành, anh vẫn quyết định tự tay làm lại để hai bố con cùng hoàn thành nhiệm vụ. Qua những công việc tưởng chừng đơn giản, các con có thêm cơ hội học cách phối hợp và tự lập và các ông bố cũng bắt đầu hiểu hơn về tính cách của con.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin mang đến không khí sôi động tại chợ Hội An. Từ màn mặc cả hai quả cam từ 10.000 đồng xuống 5.000 đồng đến những màn đối đáp với người bán, Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng biến khu chợ thành “sân khấu” của riêng mình. Trở về nhà, anh tiếp tục trổ tài nấu cơm và tạo tiếng cười để chờ các gia đình khác. Nếu bố liên tục khuấy động không khí, bé Ku Phin lại ghi điểm bằng sự chủ động. Cậu bé tự tay vắt nước cam, chia thành 9 ly cho các bố con, đồng thời phụ giúp bố quét dọn nhà.

Hai bố con Lê Dương Bảo Lâm - Kuphin chuẩn bị bữa cơm chào đón các cặp bố con còn lại.

Sau các nhiệm vụ, 4 gia đình cùng đến làng rau Trà Quế và có bữa cơm đầu tiên. Khi bé Nguyên Ốc chưa kịp sang nhà, những người bạn nhỏ đã chủ động mang cơm sang tận nơi cho bạn. Sự quan tâm tự nhiên ấy mở ra những kết nối đầu tiên giữa các thành viên nhí.

Bữa cơm cũng tạo nên màn đối đáp thú vị về cách mời cơm giữa các gia đình miền Bắc và miền Nam. Lê Dương Bảo Lâm hài hước nói: “Hèn chi tôi ăn nửa bụng rồi mà vẫn còn nghe mời”. Thành Trung lại nhấn mạnh việc dạy con biết “nhìn trước nhìn sau”, cảm ơn và xin lỗi là những bài học cần thiết trong cách ứng xử.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.