Điểm hẹn nghệ thuật xiếc, tạp kỹ đầy màu sắc bên không gian hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Tối 30/8, trong không khí sôi động của những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, khu vực Nhà Bát Giác, phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiếp tục trở thành một điểm đến giải trí quen thuộc cho người dân và du khách qua chương trình “Âm nhạc cộng đồng”.

Được tổ chức trong không gian mở, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” đã mang tới các tiết mục xiếc, tạp kỹ, ảo thuật đặc sắc, tạo nên những phút giây thư giãn, mở ra cách tiếp cận nghệ thuật gần gũi đối với các khán giả nhỏ tuổi.

Trong đó, các tiết mục xiếc tạo điểm nhấn với những màn trình diễn trực quan, giàu tính giải trí. Tiết mục “Đế thống” của nghệ sĩ Vương Sơn, “Trò khéo trên xe đạp một bánh” do chú hề Anh Tú biểu diễn hay “Lắc vòng” của nghệ sĩ Khánh Ngọc mang đến những màn trình diễn đòi hỏi sự chính xác, khả năng kiểm soát cơ thể và kỹ năng được rèn luyện trong thời gian dài.

Tiết mục “Đế thống” của nghệ sĩ Vương Sơn.

Tiết mục “Trò khéo trên xe đạp một bánh” do chú hề Anh Tú.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc biểu diễn "Lắc vòng".

Bên cạnh xiếc, chương trình còn có các tiết mục mang màu sắc hài hước và kỳ ảo. Tiết mục “Hề đôi” của hai nghệ sĩ Bảo Lộc và Tuấn Đạt đem đến tiếng cười cho khán giả. Trong khi đó, tiết mục “Ảo thuật” của nghệ sĩ Thế Trường và “Bong bóng sắc màu” của nghệ sĩ Thanh Tú lại tạo nên những khoảnh khắc bất ngờ, phù hợp với không khí vui chơi trong dịp lễ.

Tiết mục “Hề đôi” của hai nghệ sĩ Bảo Lộc và Tuấn Đạt.

Tiết mục "“Bong bóng sắc màu” của nghệ sĩ Thanh Tú.

Việc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật cũng góp phần tạo nên sự đa dạng cho chuỗi chương trình “Âm nhạc cộng đồng”. Mỗi đơn vị nghệ thuật đảm nhiệm một tuần diễn, qua đó giới thiệu đến công chúng những loại hình và phong cách biểu diễn khác nhau. Nếu các đêm cải lương, ca cổ hướng đến nhóm khán giả yêu thích nghệ thuật truyền thống, sân khấu xiếc, tạp kỹ và ảo thuật lại phù hợp với các gia đình và trẻ nhỏ.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ, khi lượng người đến khu vực hồ Hoàn Kiếm tăng cao, các hoạt động nghệ thuật cộng đồng góp phần tạo thêm điểm nhấn cho không gian phố đi bộ, mở rộng cơ hội để công chúng thụ hưởng văn hóa. Với trẻ nhỏ, một tiết mục xiếc, ảo thuật ấn tượng hay tiếng cười từ có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi chơi cùng gia đình.

Từ những sân khấu được tổ chức thường xuyên tại Nhà Bát Giác, nghệ thuật từng bước hiện diện gần gũi hơn trong đời sống cộng đồng. Người dân và du khách có thể tiếp cận nghệ thuật trong quá trình dạo phố, vui chơi, tham quan tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây cũng là một trong những cách để Hà Nội phát huy không gian công cộng, kết nối người dân, du khách với các hoạt động văn hóa, góp phần bồi đắp hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo.