Mono chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản Huế

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình tại Huế từ ngày 29 đến 30/8, với sự tham dự của đông đảo đại diện truyền thông, người hâm mộ và đặc biệt là sự đồng hành của bố mẹ Mono.

Ca sĩ Mono chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, nhiệm kỳ 5 năm (2026 - 2030)

Ban Tổ chức Festival Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh Mono, chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030. Việc công nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế là một hoạt động có ý nghĩa trong định hướng đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá di sản, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Huế đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sứ giả không chỉ đại diện cho hình ảnh di sản trong các hoạt động truyền thông, mà còn là cầu nối giữa di sản và đời sống đương đại, góp phần tạo ra những cách tiếp cận mới, sinh động và phù hợp với công chúng hiện nay. Mono là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Những sản phẩm âm nhạc, hình ảnh nghệ thuật được thực hiện tại các không gian di sản Huế trong thời gian qua đã góp phần đưa hình ảnh Huế đến với đông đảo khán giả bằng ngôn ngữ của âm nhạc và truyền thông đương đại. Việc lựa chọn Mono làm Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế là sự ghi nhận đối với những đóng góp, tình cảm của nghệ sĩ dành cho Huế, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới trong quảng bá di sản: để người trẻ kể câu chuyện di sản bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình. Thông qua âm nhạc, hình ảnh, các nền tảng truyền thông số và sức ảnh hưởng cá nhân, Mono được kỳ vọng góp phần lan tỏa vẻ đẹp của di sản, văn hóa và con người Huế đến công chúng trong nước và quốc tế, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tình yêu và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với di sản.

Trong nhiệm kỳ 2026-2030, Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế sẽ đồng hành cùng các hoạt động phù hợp do Ban Tổ chức Festival Huế và các đơn vị liên quan triển khai, tập trung vào một số định hướng: quảng bá hình ảnh di sản Huế thông qua âm nhạc, video, hình ảnh và các sản phẩm truyền thông sáng tạo, đặc biệt trên các nền tảng số và mạng xã hội; tham gia xây dựng và lan tỏa các sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ di sản Huế; đồng hành cùng Festival Huế và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch trong khả năng và điều kiện phù hợp; kết nối với cộng đồng nghệ sĩ và người trẻ, khuyến khích các sáng tạo mới về Huế; và truyền cảm hứng về bảo tồn di sản, hướng người trẻ từ việc thưởng thức, trải nghiệm di sản đến chủ động tìm hiểu, trân trọng, gìn giữ và tiếp nối các giá trị văn hóa của vùng đất cố đô.

Ban Tổ chức Festival Huế kỳ vọng sự đồng hành của Mono trong nhiệm kỳ 2026-2030 sẽ góp phần tạo thêm những cách kể mới về Huế, để di sản không chỉ được bảo tồn trong không gian lịch sử mà còn tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hôm nay và trong tâm thức của các thế hệ mai sau.

Ngay sau lễ nhận danh xưng, Mono bắt đầu hoạt động đầu tiên trên cương vị Sứ giả: tham quan bảo tàng cổ vật tại Huế - bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động dài hơi mà Mono sẽ đồng hành cùng thành phố trong suốt nhiệm kỳ 5 năm sắp tới.

Vai trò Sứ giả mà Mono đảm nhận không đơn thuần mang tính hình thức. Từ MV "Công tử văn thơ" với bối cảnh Đại Nội - một trong những địa điểm rất hiếm khi được cấp phép ghi hình - đến album "Mỹ điệu ca" được xây dựng xoay quanh ý niệm "living heritage" - di sản sống, Mono đã cho thấy một cách tiếp cận nhất quán và có chiều sâu với văn hóa truyền thống: không nhìn di sản như những hiện vật tĩnh lặng sau lớp kính bảo tàng, mà như một dòng chảy vẫn đang tiếp tục sống, thay đổi và được viết tiếp qua mỗi thế hệ.

Mono là nghệ sĩ gen Z của Vpop đương đại, được biết đến qua các sản phẩm âm nhạc như "Waiting For You", "Em xinh", "Chăm hoa" và gần đây nhất là lead single "Công tử văn thơ" cùng album phòng thu thứ hai "Mỹ điệu ca". Mono tiếp tục khẳng định vai trò của mình không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ.