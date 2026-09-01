Đón Tết Độc lập: Phó Chủ tịch phường hóa “thuyết minh viên” truyền lửa lịch sử qua "Tour yêu nước" đặc biệt

Cú hích công nghiệp văn hóa từ cấp cơ sở trong dịp Tết Độc lập

Những ngày mùa thu lịch sử kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góc phố số 11 – 11A Ngũ Xã rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt bước vào hành trình 75 phút ngược dòng thời gian. Với mức giá vé 229.000 đồng/người và quy mô giới hạn nghiêm ngặt từ 10 đến 12 khách cho mỗi lượt trải nghiệm, sản phẩm du lịch - văn hóa do UBND phường Ba Đình chủ trì nhanh chóng tạo nên dấu ấn sâu đậm bởi tính chân thực và chiều sâu tương tác.

Điểm làm nên sức hút đặc biệt của tour chính là toàn bộ hiện vật trưng bày đều là đồ dùng nguyên bản được dày công sưu tầm từ các khu tập thể cũ, các gia đình Hà Nội qua nhiều năm: từ chiếc xe đạp Thống Nhất nguyên biển số, quạt tai voi, tivi đen trắng vỏ đỏ, cho đến từng chiếc âu mỡ sành, cặp lồng nhôm ba tầng hay bảng niêm yết phân phối hàng Tết...

Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội tại số 11A phố Ngũ Xã (phường Ba Đình) rực rỡ cờ hoa đón tiếp nhân dân và du khách trải nghiệm trong dịp Tết Độc lập.

Căn phòng khách tiêu biểu của một gia đình Hà Nội những năm 1980 được phục dựng nguyên bản, nổi bật với khẩu hiệu "Không có gì quý hơn độc lập tự do".

Vị thuyết minh viên đặc biệt và tiếng chuông hòa bình từ vỏ bom

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ông Nguyễn Dân Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình vẫn thường trực tại không gian 11A Ngũ Xã, trực tiếp làm người thuyết minh đặc biệt để truyền tải câu chuyện lịch sử cho từng đoàn khách. Đứng trước phông cưới in khẩu hiệu "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ", giọng người cán bộ cơ sở trầm ấm đưa người nghe về những ngày gian khó.

Ông Nguyễn Dân Huy say sưa chia sẻ: "Đám cưới thời chiến và bao cấp giản dị vô cùng, chỉ có đĩa bánh quy, kẹo lạc, chén trà xanh và lời chúc phúc của anh em, đồng nghiệp. Chiếc phích nước Rạng Đông hay tấm gương vẽ chim công khi ấy là sính lễ quý giá nhất, thể hiện sự vun vén nghĩa tình. Đặc biệt, chiếc chuông báo động treo ở góc phố được gọt giũa từ chính vỏ bom chiến tranh. Khi bom đạn qua đi, chiếc vỏ kim loại lạnh lẽo được chọn lọc để tạo nên tiếng chuông mang tần số âm thanh vang vọng, có khả năng 'chữa lành' và nhắc nhở chúng ta trân quý từng phút giây hòa bình hôm nay."

Ông Nguyễn Dân Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình giới thiệu về chiếc phích nước Rạng Đông bọc kim loại – món quà mừng cưới giá trị bậc nhất thời kỳ tem phiếu.

Du khách chăm chú lắng nghe lãnh đạo UBND phường Ba Đình kể về triết lý "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" và âm vang hòa bình từ chiếc chuông vỏ bom.

Bảng niêm yết phân phối hàng Tết năm Nhâm Tuất 1982 bên cạnh cờ Tổ quốc – minh chứng cho sự công bằng, chắt chiu của thời kỳ phân phối theo định mức.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy trò chuyện, đàm đạo thân tình cùng du khách bên quán nước chè chén vỉa hè. Những câu chuyện thời bao cấp sống động như ngay trước mắt

Nụ cười rạng rỡ của người cán bộ cơ sở tận tụy, đồng hành cùng nhân dân biến di sản ký ức thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

“Ký ức sống dậy nguyên vẹn trong từng nhịp thở”

Bước đi giữa không gian đậm đặc chất liệu lịch sử, chị Phạm Thị Việt Hồng (cư dân sinh sống tại khu Giảng Võ) không giấu nổi sự xúc động. Đối với những người từng trải qua tuổi thơ nơi các dãy nhà tập thể cũ, từng góc nhỏ của tour trải nghiệm như một chiếc vé thông hành đưa chị trở về với gia đình, bè bạn của bốn mươi năm trước.

“Khi tự tay mở cánh cửa chiếc chạn bát gỗ bọc lưới mắt cáo, chạm vào chiếc âu sành đựng mỡ hay bước vào 'Tổ phục vụ nước sôi' cầm chiếc ấm nhôm cũ, nước mắt tôi cứ thế ứa ra,” chị Phạm Thị Việt Hồng bùi ngùi kể lại. “Ngày xưa chất đốt khan hiếm, để có nước sôi nấu cơm, pha trà hay tắm cho con nhỏ, cả khu tập thể phải xếp hàng mua từng ấm nước nóng. Gian khổ là thế nhưng sống chan hòa vô cùng. Nhà cửa chỉ ngăn cách bằng tấm mành trúc, muốn gặp nhau chỉ cần gọi to một tiếng. Hôm nay, được ngồi gõ lại chiếc máy chữ cơ, nhấp ngụm chè nụ bên đĩa kẹo lạc dán báo cũ, tôi thấy ký ức tuổi thơ sống dậy nguyên vẹn.”

Chị Phạm Thị Việt Hồng xúc động mở cánh cửa chạn bát lưới mắt cáo – nơi lưu giữ những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp của mỗi gia đình xưa.

Trải nghiệm tại góc "Tổ phục vụ nước sôi" gợi nhắc những năm tháng thiếu thốn than củi, người dân phải xách ấm đi mua từng phích nước nóng.

Khung cửa gỗ mộc cùng tấm mành trúc và biển hiệu "Gọi to lên" tái hiện nếp sống cởi mở, ấm áp tình làng nghĩa xóm của người Hà Nội.

Tấm biển gỗ viết tay "Nhận lộn cổ áo sơ mi, vắt sổ, may vá..." minh chứng cho đức tính cần kiệm của người Tràng An thời tem phiếu vải vóc.

Chị Phạm Thị Việt Hồng trải nghiệm gõ máy chữ cơ bên bàn làm việc và bình hoa thược dược ngày Tết.

Thưởng thức vị ngọt bùi của kẹo lạc, nhấp ngụm chè tươi bên quán nước vỉa hè dán đầy báo cũ.

Góc cắt tóc vỉa hè cạnh tấm bảng đen thông báo lịch cắt nước của Nhà máy nước Yên Phụ và lịch cắt điện luân phiên.

Tủ bách hóa mậu dịch bày bán các mặt hàng quen thuộc: thuốc lá Tam Đảo, Điện Biên, hộp mứt Tết Vĩnh Yên và chiếc cặp lồng nhôm. Những hình ảnh quên thuộc chắc chắn sẽ làm nhiều người xúc động

Mâm cơm bao cấp đạm bạc với bát chiết yêu, đĩa đậu luộc đặt cạnh chiếc tivi đen trắng cổ – tài sản quý giá của cả khu phố.

Cửa hàng trò chơi điện tử "4 nút" gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8x

Gắn kết thế hệ và bài học vượt khó từ đôi dép cao su

Không chỉ đưa những người lớn tuổi tìm lại thanh xuân, “Tour Yêu Nước” còn mở ra thế giới trải nghiệm đầy mới lạ cho thế hệ trẻ. Những chiếc máy điện tử băng 4 nút kết nối tivi CRT cong, mô hình tàu thủy gò bằng vỏ lon sữa đặc chạy bằng nến hay góc tiệm sửa chữa điện cơ, quấn mô-tơ máy bơm dưới giàn hoa giấy rực rỡ đã giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về đời sống lao động bền bỉ, sáng tạo của thế hệ đi trước.

Điểm nhấn khép lại hành trình là bàn workshop thực hành làm móc khóa dép cao su. Dưới sự hướng dẫn tận tình của ông Nguyễn Dân Huy và các cộng sự, từng vị khách được tự tay cầm kìm, kéo, đục lỗ và xỏ các dải quai cao su cắt từ săm lốp ô tô tải quân sự hỏng. Đôi dép lốp huyền thoại từng đồng hành cùng anh bộ đội Cụ Hồ xẻ dọc Trường Sơn nay trở thành món quà lưu niệm nhỏ bé nhưng chứa đựng bài học to lớn về ý chí quật cường.

Các bạn trẻ hào hứng trở về tuổi thơ với trò chơi điện tử băng 4 nút và đồ chơi sắt tây chạy bằng nến.

Không gian tiệm sửa chữa điện cơ, máy bơm dưới giàn hoa giấy – biểu tượng cho sự khéo léo và tinh thần "hỏng đâu sửa đấy" thời bao cấp.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy trực tiếp hướng dẫn du khách trẻ kỹ thuật đục và xỏ quai dép lốp cao su.

Nụ cười rạng rỡ của du khách bên chiếc móc khóa hình đôi dép cao su tự tay hoàn thiện – món quà lưu niệm mang trọn vẹn lòng tự hào dân tộc trong ngày Tết Độc lập.

Khép lại 75 phút trải nghiệm, mỗi người bước ra từ không gian số 11A Ngũ Xã đều mang theo những cảm xúc lắng đọng. Bằng việc chủ động khai thác chính chất liệu di sản ký ức đô thị để tạo ra một sản phẩm công nghiệp văn hóa hấp dẫn, phường Ba Đình đã chứng minh hướng đi sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Ở đó, lòng yêu nước không phải là những khẩu hiệu xa xôi hiện hữu bình dị từ việc biết ơn quá khứ, nâng niu giá trị hòa bình và cùng chung tay dựng xây Thủ đô hôm nay...