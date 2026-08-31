"Hộ linh tráng sĩ" hụt hơi trước kỳ vọng lớn

ANTD.VN - Với kinh phí được nhiều nguồn cho là khoảng trên dưới 100 tỷ đồng, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” từng được kỳ vọng tạo dấu ấn khi ra rạp vào dịp lễ 2-9 năm nay song lại khởi đầu khá chật vật. Ngoài việc nhà sản xuất bất ngờ quyết định cắt 20 phút để cải thiện nhịp kể, bộ phim cũng phải đối mặt với những ý kiến trái chiều về kịch bản và cách xây dựng nhân vật.

"Bom tấn" trăm tỷ nhưng phòng vé chưa bùng nổ

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” bước vào mùa phim 2-9 với không ít kỳ vọng. Đây là dự án phim điện ảnh huyền sử có quy mô lớn, lấy cảm hứng từ câu chuyện về vua Đinh Tiên Hoàng và có kinh phí sản xuất không phải nhỏ. Phía nhà sản xuất cũng từng chia sẻ bộ phim đã trải qua gần chục năm ấp ủ, 2 năm dồn toàn bộ nguồn lực sản xuất, 83 ngày quay và 7 tháng hậu kỳ. Với mức đầu tư này, có thể nói đây được xem là một trong những dự án tham vọng của điện ảnh Việt trong năm nay, đồng thời có nhiều lợi thế khi ra rạp đúng dịp Quốc khánh, thời điểm lượng khán giả thường tăng mạnh. Tuy nhiên, những con số đầu tiên lại chưa cho thấy sức hút tương xứng như kỳ vọng.

Số liệu thống kê doanh thu trong ngày của trang Box Office Vietnam, tính đến 14h ngày hôm nay 31-8-2026

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến 14h ngày hôm nay 31-8, doanh thu trong ngày của “Hộ linh tráng sĩ” rơi vào khoảng 1,45 tỷ đồng, bán ra 17.446 vé trên tổng số 1.572 suất chiếu, đứng thứ 5 trong bảng tổng sắp doanh thu. So về doanh thu trong ngày, con số này thua khá xa khi “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đạt hơn 5,2 tỷ đồng, tiếp đến là “Quý tử vượt giàu” với gần 2,5 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn, doanh thu trong ngày của “Hộ linh tráng sĩ” còn thấp hơn “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” và “Chiikawa: Bí mật đảo người cá”, dù hai phim này lần lượt chỉ có 735 và 854 suất chiếu, thấp hơn nhiều so với 1.572 suất của tác phẩm Việt.

Nhìn vào hiệu suất trên mỗi suất chiếu, tình hình càng đáng suy ngẫm hơn. Theo đó, “Hộ linh tráng sĩ” chỉ đạt khoảng 923.000 đồng/suất, thấp hơn đáng kể so với “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” ở mức hơn 3,5 triệu đồng/suất và “Quý tử vượt giàu” khoảng 1,5 triệu đồng/suất. Trong khi đó, “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” đạt gần 2 triệu đồng/suất dù chỉ có 735 suất chiếu, còn “Chiikawa: Bí mật đảo người cá” cũng đạt khoảng 1,3 triệu đồng/suất dù chỉ có 854 suất chiếu. Điều đó cho thấy rõ ràng phim không thiếu suất chiếu để tiếp cận khán giả, nhưng lượng người thực sự mua vé để ngồi vào những suất chiếu ấy chưa cao. Với một tác phẩm được đặt nhiều kỳ vọng về quy mô và doanh thu, đây đương nhiên chưa phải tín hiệu khả quan.

Phim đã trải qua 83 ngày quay và 7 tháng hậu kỳ

Bên cạnh đó, doanh thu lũy kế những ngày đầu của "Hộ linh tráng sĩ" cũng chưa tạo được khoảng cách an toàn. Sau các suất chiếu sớm và những ngày đầu công chiếu, phim mới đạt mức hơn 10 tỷ đồng trước khi bước vào cao điểm nghỉ lễ 2-9. Trong khi đó, với kinh phí sản xuất được nhiều nguồn tin chín thống chia sẻ là trên dưới 100 tỷ đồng, bài toán thu hồi vốn của “Hộ linh tráng sĩ” sẽ phải cần một doanh thu phòng vé rất lớn. Một số ước tính cho rằng phim phải hướng tới khoảng 180-200 tỷ đồng mới có thể hòa vốn. Trên thực tế, từ hơn 10 tỷ đồng đến cột mốc "trăm tỷ" đó vẫn là quãng đường rất dài.

Với những bộ phim đặt mục tiêu doanh thu ở mức "trăm tỷ", thường giai đoạn đầu sau khi ra rạp thường có ý nghĩa rất quan trọng, bởi sức mua trong những ngày đầu phần nào cho thấy khả năng duy trì đà doanh thu trong các tuần tiếp theo. Doanh thu mở màn ấn tượng sẽ góp phần giúp phim tận dụng tốt những ngày cao điểm, đồng thời tạo hiệu ứng truyền miệng và duy trì sức hút trước khi bước vào các tuần chiếu tiếp theo. Với “Hộ linh tráng sĩ”, việc khởi đầu ở mức hơn 10 tỷ đồng khiến quãng đường cán đích "trăm tỷ" phía trước trở nên khá dài.

Bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ góp phần tạo màu sắc huyền sử cho phim

Nếu chỉ nhìn vào màn chào sân, không khó để thấy bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đang hụt hơi so với kỳ vọng. Đặc biệt, trong một mùa phim mà “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đang chiếm ưu thế rõ rệt, còn các đối thủ khác vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định, bộ phim này chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh để trở thành lựa chọn ưu tiên với khán giả.

Điều đáng tiếc là phim có khá nhiều yếu tố để gây chú ý, từ bối cảnh Ninh Bình đẹp, đại cảnh được đầu tư, phục trang cầu kỳ, các màn võ thuật có quy mô và câu chuyện lịch sử Việt Nam vốn còn khá ít được khai thác trên màn ảnh rộng theo hướng sử thi....Tuy nhiên những lợi thế về phần nhìn chưa đủ để kéo doanh thu đi lên. Khán giả có thể bị thu hút bởi một poster đẹp, một trailer hoành tráng hay những cảnh hành động bắt mắt, nhưng để một bộ phim tạo được doanh thu lớn, thứ quyết định cuối cùng vẫn là câu chuyện có đủ sức giữ họ trong rạp và khiến họ muốn giới thiệu cho người khác hay không.

Cắt phim để cứu nhịp

Nếu doanh thu là áp lực nhìn thấy được ở phòng vé, thì những phản hồi trái chiều về chất lượng phim lại là vấn đề khiến “Hộ linh tráng sĩ” khó tạo hiệu ứng truyền miệng. Phim được khen ở hình ảnh, bối cảnh và sự đầu tư, nhưng phần kịch bản và nhịp kể lại nhận nhiều ý kiến chưa đồng thuận. Câu chuyện cùng lúc chứa đựng nhiều lớp nội dung, từ tranh giành quyền lực, bảo vệ giang sơn, tình thân, tình yêu đến những bí ẩn xoay quanh lăng mộ vua Đinh...Nhiều nhân vật xuất hiện trong một câu chuyện kéo dài qua nhiều tuyến, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian để tạo dấu ấn. Vì thế, có đoạn phim khá chậm, có đoạn lại chuyển quá nhanh, khiến cảm xúc chưa kịp hình thành đã phải nhường chỗ cho một tình tiết mới.

Đáng chú ý nhất là êkíp sản xuất mới đây đã bất ngờ quyết định cắt bớt thời lượng phim. Cụ thể, bản dựng ban đầu có thời lượng 155 phút, nhưng từ chiều ngày 30-8, phiên bản mới dài 135 phút bắt đầu được đưa vào một số hệ thống rạp chiếu. Như vậy, chỉ sau vài ngày công chiếu, “Hộ linh tráng sĩ” đã cắt tới 20 phút. Thay đồi này theo phía nhà sản xuất là xuất phát từ phản hồi của khán giả, nhằm cô đọng những đoạn chưa cần thiết, đẩy nhanh nhịp và làm câu chuyện kịch tính hơn.

“Hộ linh tráng sĩ” được nhà sản xuất cắt 20 phút sau những suất chiếu đầu tiên

Động thái này cho thấy sự cầu thị của nhà sản xuất, nhưng ở góc độ phòng vé, cũng khó tránh khỏi cách nhìn rằng phim đang bị cắt bớt để cứu nhịp. Một bộ phim vừa ra mắt đã phải thay bản dựng là điều khá hãn hữu, đặc biệt khi thời lượng dài không phải vấn đề duy nhất được khán giả bàn luận. Nếu người xem chỉ phàn nàn rằng phim quá dài, việc cắt 20 phút có thể là giải pháp khá trực tiếp. Nhưng nếu điểm yếu nằm ở cách kể chuyện, việc xây dựng nhân vật và sự liên kết giữa các tuyến, rút ngắn thời lượng chỉ có thể giúp bộ phim bớt lê thê chứ chưa chắc giải quyết được căn nguyên gốc rễ vấn đề.

Đây cũng là điểm khiến “Hộ linh tráng sĩ” rơi vào thế khó. Phim càng tham vọng thì càng phải có một kịch bản đủ chắc để giữ tất cả những gì mình muốn kể trong một đường dây một cách rõ ràng. Trong khi đó, việc đưa quá nhiều nhân vật và biến cố vào cùng một tác phẩm dễ khiến bộ phim trở thành chuỗi sự kiện nối tiếp nhau thay vì một câu chuyện có cao trào, có khoảng lặng và có những nhân vật đủ sức khiến khán giả quan tâm. Dĩ nhiên, cắt bớt thời lượng có thể làm phim gọn hơn, nhưng điều khán giả cần không chỉ là một bộ phim ngắn hơn mà là một bộ phim có sức cuốn hút hơn.

Cách sắp xếp dày đặc khiến poster “Hộ linh tráng sĩ” khó tạo ấn tượng thị giác rõ ràng và bị cho là mang màu sắc cũ

Suy cho cùng, “Hộ linh tráng sĩ” không thiếu tiền, không thiếu tham vọng và cũng không thiếu những cảnh quay có thể khiến người xem trầm trồ. Thứ bộ phim đang thiếu lại là một yếu tố khó làm hơn nhiều, đó là khả năng biến tất cả những thứ đó thành một câu chuyện thực sự hấp dẫn. Hình ảnh hoành tráng có thể kéo khán giả đến rạp lần đầu, nhưng chỉ một câu chuyện tốt mới giúp bộ phim tiếp tục được "truyền miệng"

“Hộ linh tráng sĩ” vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế trong những ngày tới nếu như bản dựng 135 phút giúp nhịp phim tốt hơn và phản ứng của khán giả cải thiện. Nhưng nếu "hiệu ứng truyền miệng" vẫn không đủ tốt, khoảng cách giữa một dự án có kinh phí "khủng" và thực tế phòng vé sẽ ngày càng khó thu hẹp. Sau nhiều năm chuẩn bị để làm một bộ phim huyền sử quy mô lớn, bài toán mà bộ phim phải giải lúc này không còn nằm ở việc làm sao để phim trông giống một phim "bom tấn" mà là làm sao để khán giả thực sự cảm thấy họ vừa xem một bộ phim xứng đáng với kỳ vọng ấy.