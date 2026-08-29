"Lửa trắng" khép lại với kết mở, hé lộ khả năng làm tiếp phần 2

ANTD.VN - Sau 22 tập phát sóng, phim "Lửa trắng" chính thức khép lại vào tối qua 28-8 với một cái kết vừa giải quyết những nút thắt chính của chuyên án, vừa để ngỏ câu chuyện của Cương “đen” và Mai. Dư âm của tập cuối không chỉ đến từ những diễn biến căng thẳng ở chặng cuối mà còn từ cách êkíp lựa chọn một kết thúc mở, bỏ ngỏ khả năng làm tiếp phần 2.

Tập cuối phim "Lửa trắng" đưa khán giả đi qua hàng loạt diễn biến quan trọng. Mai (Việt Hoa) bị Lan (Thu Quỳnh) phát hiện thân phận công an "chìm" và bắt làm con tin. Trong khi đó, lực lượng chuyên án khẩn trương triển khai phương án giải cứu, đồng thời tìm cách ngăn chặn chuyến hàng cuối cùng của đường dây ma túy. Cuộc đối đầu được đẩy lên cao trào khi những nhân vật đứng ở hai phía của cuộc chiến lần lượt phải đưa ra lựa chọn quyết định số phận của mình.

Châu thuyết phục Tân từ bỏ ý định tìm đến cái chết sau khi bị phát hiện là kẻ "biến chất" trong lực lượng Công an

Một trong những nút thắt lớn được giải đáp ở tập cuối là thân phận của nhân vật Tân. Sau thời gian dài khiến khán giả nghi ngờ, nhân vật này cuối cùng lộ diện là kẻ nội gián. Khi sự việc bị vỡ lở, Tân định tìm đến cái chết nhưng được cấp trên của mình - nhân vật Châu thuyết phục và kịp quay đầu. Trong khi đó, "bà trùm" Lan phải trả giá cho những tội ác của mình khi bị bắt. Đường dây ma túy từng được xây dựng như một thế lực nguy hiểm cuối cùng cũng bị lực lượng chức năng đánh sập.

Tuy nhiên, nếu câu chuyện về chuyên án có một điểm dừng tương đối rõ ràng thì hành trình của hai nhân vật Cương "đen" (Duy Hưng) và Mai (Việt Hoa) lại được cố ý để ngỏ. Sau những biến cố liên tiếp, Cương cuối cùng cũng có thể nói lời yêu Mai. Thế nhưng, hai người chưa thể đến với nhau bởi giữa họ vẫn tồn tại ranh giới của thân phận, nhiệm vụ và những lựa chọn đã được đặt ra từ trước. Chính sự dang dở này khiến câu chuyện tình cảm của hai nhân vật trở thành một trong những chi tiết để lại nhiều tiếc nuối nhất sau tập cuối.

"Lửa trắng" khép lại sau 22 tập phát sóng, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả

Đáng chú ý hơn, Cương được giao một nhiệm vụ mới. Anh trở thành "cộng tác viên" đắc lực của lực lượng công an, trực tiếp tiếp cận "ông trùm" băng nhóm Santana ở phía bên kia biên giới với mục đích thu thập chứng cứ để đưa đối tượng này vào tròng. Đây cũng chính là chi tiết mở ra khả năng "Lửa trắng" có thể tiếp tục với một chuyên án mới, thay vì khép lại hoàn toàn câu chuyện sau 22 tập.

Cách kết thúc này nhận được nhiều phản ứng từ khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho phần cuối, không ít người tiếc nuối vì Cương và Mai vẫn chưa có một cái kết trọn vẹn. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra những hình ảnh mang tính “bù đắp” cho cặp đôi, trong đó Cương và Mai được đặt vào những hoàn cảnh hạnh phúc hơn so với những gì diễn ra trên phim. Duy Hưng và Việt Hoa cũng chia sẻ hình ảnh bên nhau ngoài đời, phần nào đáp lại sự yêu mến của khán giả dành cho hai nhân vật.

Chuyện tình cảm giữa Cương và Mai được khán giả quan tâm

Không chỉ tạo được sự chú ý ở tập cuối, "Lửa trắng" còn ghi nhận sức lan tỏa đáng kể trong suốt quá trình phát sóng. Theo thông tin từ VFC, không tính hai tập cuối, bộ phim đã thu hút hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Trước thềm tập cuối, phim cũng từng lọt nhóm những nội dung được tìm kiếm nhiều trên Google, cho thấy sự quan tâm của khán giả không chỉ dừng ở việc theo dõi trên truyền hình mà còn lan sang các nền tảng số.

Thành công của "Lửa trắng" đến từ việc bộ phim không chỉ tập trung vào những màn truy bắt tội phạm mà dành nhiều thời lượng cho cuộc đấu trí và những giằng co tâm lý của nhân vật. Đề tài tội phạm ma túy được khai thác trong một thế giới ngầm có nhiều lớp lang, với những đường dây tinh vi và các nhân vật không hoàn toàn đơn giản theo cách phân định thiện ác. Đây cũng là hướng đi được êkíp xác định ngay từ đầu khi xây dựng bộ phim theo dạng "miniseries" (phim ngắn chất lượng cao) với sự đồng hành của đội ngũ cố vấn thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Lửa trắng thu hút hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội

Đạo diễn Bùi Quốc Việt sau khi phim kết thúc đã gửi lời cảm ơn tới êkíp và khán giả, đồng thời bỏ ngỏ khả năng gặp lại mọi người ở phần 2 của bộ phim. Phía nhà sản xuất cũng hé lộ đang có ý tưởng cho phần tiếp theo và nếu được triển khai, phần 2 có thể đi sâu hơn vào tác hại của ma túy, đồng thời mở rộng quy mô câu chuyện. Thời điểm này càng đáng chú ý khi năm 2027 đánh dấu 30 năm thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tạo thêm một lý do để êkíp kỳ vọng dự án có thể thành hình.

Trước đó, êkíp phim "Lửa trắng" cũng từng úp mở hướng phát triển một câu chuyện có quy mô lớn hơn, phức tạp hơn, thậm chí có thể mở rộng yếu tố tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Vì vậy, việc để nhân vật Cương trở thành nội gián và tiếp cận Santana ở những phút cuối không chỉ là một cách tạo kịch tính mà còn có thể trở thành điểm nối quan trọng nếu bộ phim được phát triển thành phần tiếp theo.

Cái kết mở của "Lửa trắng" khiến khán giả chờ đợi câu chuyện phía sau chuyên án Santana

Đáng chú ý, "Lửa trắng" để lại không chỉ là một chuyên án được phá hay những kẻ phạm tội phải trả giá. Đó còn là câu chuyện về những con người bị đặt giữa ranh giới của nhiệm vụ, tình cảm và lựa chọn cá nhân. Cương và Mai chưa có một cái kết viên mãn, nhưng chính sự dang dở ấy lại khiến câu chuyện của họ tiếp tục được khán giả nhắc đến sau khi màn hình khép lại.

Với hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, sự quan tâm dành cho các nhân vật và một kết thúc chủ động để ngỏ, "Lửa trắng" được cho là có một điểm dừng đẹp cho phần đầu. Nếu phần 2 được "bật đèn xanh", câu chuyện về Cương, Mai và cuộc chiến với những đường dây ma túy phía sau Santana hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chuyên án mới chứa đựng nhiều bất ngờ.