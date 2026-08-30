"Giai điệu Tổ quốc" vang lên trong ngày Quốc khánh 2/9

Hướng tới Quốc khánh 2/9, chương trình "Giai điệu tự hào" trở lại với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”, đưa khán giả trở về những ký ức lịch sử, đồng thời nhìn lại hình ảnh Việt Nam hôm nay qua câu chuyện của những con người dành nhiều năm tháng để lưu giữ và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Chỉ từ hai tiếng “Việt Nam”, mỗi người có thể có một miền ký ức khác nhau. Đó có thể là những trang sử hào hùng, những câu chuyện về các thế hệ đã hy sinh cho độc lập, tự do; cũng có thể là hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay, một con đường quen thuộc, tiếng trẻ em đến trường hay cuộc sống bình yên trong những ngày đất nước thanh bình.

Với "Giai điệu Tổ quốc", chương trình không chỉ hướng tới việc tái hiện những dấu mốc lịch sử mà còn đặt tình yêu đất nước trong mạch cảm xúc của đời sống hôm nay. Niềm tự hào vì một Việt Nam đang đổi thay được nối liền với lòng biết ơn những thế hệ đi trước và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong hành trình xây dựng tương lai.

Chương trình "Giai điệu tự hào" với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” phát sóng đúng dịp Quốc khánh 2-9

Một trong những câu chuyện đáng chú ý của chương trình là ký ức về ngày 2/9 của Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, năm nay 94 tuổi. Qua những kỷ niệm của ông, một dấu mốc lịch sử được nhìn lại từ góc độ của người từng trực tiếp sống trong những năm tháng đặc biệt của đất nước. Những ký ức ấy trở thành một phần của câu chuyện về lá cờ, về ngày Quốc khánh và cảm xúc thiêng liêng mà hình ảnh Tổ quốc mang theo qua nhiều thế hệ.

Nếu câu chuyện của nhạc sĩ Doãn Nho gắn với ký ức lịch sử, hành trình của cựu chiến binh Trần Văn Thanh, 76 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An, lại cho thấy tình yêu đất nước trong một cách thể hiện rất đời thường. Tháng 4-2025, ông Thanh từng lái xe máy vượt hơn 1.300 km từ Nghệ An vào TP.HCM. Chuyến đi kéo dài 10 ngày, với mong muốn được tận mắt ngắm nhìn đất nước trong hòa bình và kịp tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đến dịp Quốc khánh năm nay, người cựu chiến binh tiếp tục lên đường từ Nghệ An ra Hà Nội. Trên chiếc xe máy cũ, ông mang theo đồ đạc và lá cờ Tổ quốc. Hình ảnh người đàn ông ở tuổi 76 tự mình thực hiện hành trình hướng về Thủ đô tạo nên một câu chuyện giản dị nhưng giàu sức gợi về tình yêu đất nước.

Không chỉ có những hành trình bằng bánh xe, chương trình còn kể câu chuyện về những hành trình được lưu giữ bằng hình ảnh. Trong đó có nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, người đã 8 lần đến Trường Sa, đồng thời có nhiều chuyến đi qua các vùng miền, gặp gỡ nhiều con người và ghi lại những khoảnh khắc trong đời sống cũng như những đổi thay của đất nước.

Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, chiếc máy ảnh trở thành phương tiện để lưu giữ thời gian. Những hình ảnh anh ghi lại không chỉ phản ánh các sự kiện, vùng đất hay con người mà còn góp phần tạo nên một lát cắt về Việt Nam trong từng giai đoạn. Từ những nơi đặc biệt như Trường Sa đến những khoảnh khắc bình dị của đời sống, mỗi bức ảnh đều có thể trở thành một cách kể chuyện về đất nước.

Ca sĩ Tùng Dương tham gia biểu diễn trong chương trình

Ba nhân vật, ba góc nhìn và những hành trình khác nhau cùng được kết nối trong "Giai điệu Tổ quốc" lần này. Một người lưu giữ ký ức lịch sử bằng âm nhạc, một cựu chiến binh chọn cách đi qua những miền đất để cảm nhận hòa bình, một nhiếp ảnh gia dành nhiều năm ghi lại những chuyển động của đất nước. Điểm gặp gỡ giữa họ là tình cảm dành cho Việt Nam và mong muốn lưu giữ những điều có ý nghĩa cho các thế hệ sau.



Thông qua những câu chuyện ấy, chương trình cũng gợi mở một cách nhìn gần gũi về lòng yêu nước. Không phải lúc nào tình yêu Tổ quốc cũng bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là sự biết ơn đối với những người đã hy sinh, niềm xúc động trước lá cờ, một chuyến đi để nhìn ngắm quê hương, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ hay đơn giản là nỗ lực học tập, lao động và sống có trách nhiệm mỗi ngày.

Nếu các thế hệ đi trước đã viết nên những chương sử bằng sự hy sinh và cống hiến, thế hệ hôm nay tiếp tục viết phần của mình bằng tri thức, lao động, sáng tạo và khát vọng đưa Việt Nam tiến về phía trước. Từ những thanh âm riêng biệt ấy, "Giai điệu Tổ quốc" hướng tới một bản hòa ca chung, nơi ký ức lịch sử được nối dài với hiện tại và tương lai.

Chương trình phát sóng vào 20h tối 2-9-2026 trên VTV3, phát lại trên VTV1 lúc 14h15 ngày 3-9 và VTV4 lúc 16h30 ngày 3-9-2026.