Chủ nhà Canada lập kỳ tích vào vòng 1/8 World Cup nhờ bàn thắng phút bù giờ

ANTD.VN - Canada đã viết nên cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử tham dự World Cup khi đánh bại Nam Phi với tỉ số 1-0 ở vòng 1/16, bằng bàn thắng ở phút bù giờ của Stephen Eustaquio. Chiến thắng đầy cảm xúc giúp đội đồng chủ nhà lần đầu tiên giành quyền góp mặt vòng 1/8 Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần đầu xuất hiện ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup, cả Canada lẫn Nam Phi đều nhập cuộc đầy thận trọng trên sân vận động SoFi ở Los Angeles, Mỹ. Trong 45 phút đầu tiên, dù Nam Phi cầm bóng nhiều hơn nhưng Canada mới là đội gây sức ép tốt hơn, với 7 cú sút và 3 cơ hội.

Nam Phi khiến đội chủ nhà Canada (áo đen) gặp rất nhiều khó khăn

Trong đó, Tanitoluwa Oluwaseyi hai lần khiến hàng thủ Nam Phi chao đảo với một cú sút căng và một pha dứt điểm đưa bóng đi sát nóc lưới. Trước khi hiệp một khép lại, Moise Bombito cũng suýt ghi bàn bằng cú đánh đầu, nhưng trung vệ Aubrey Modiba của đội khách kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sang hiệp hai, Nam Phi chủ động giảm nhịp độ trận đấu bằng lối chơi chặt chẽ và kỷ luật. Tuy nhiên, Canada vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 65, Ronwen Williams tiếp tục tỏa sáng khi cản phá cú dứt điểm cận thành của Oluwaseyi, trước khi Mbekezeli Mbokazi kịp thời ngăn Jonathan David đá bồi.

Bàn thắng quyết định của Stephen Eustaquio giúp Canada thẳng tiến vòng 1/8



Khi trận đấu bước vào 20 phút cuối, HLV Jesse Marsch tung Alphonso Davies vào sân và ngôi sao của Bayern Munich lập tức tạo ra khác biệt. Một đường chọc khe thông minh của Davies mở ra cơ hội cho Promise David, tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tưởng như hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ thì bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+2. Sau tình huống bóng bật ra trước vòng cấm, Stephen Eustaquio nhanh chân tung cú sút chìm đầy uy lực vào góc thấp, không cho Ronwen Williams bất kỳ cơ hội cản phá nào, mở tỉ số rất muộn cho Canada.

Đó không chỉ là bàn thắng quyết định giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0, mà còn là pha lập công đầu tiên của đội tuyển này trong lịch sử các trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup.

Canada lập kỳ tích còn Nam Phi chia tay World Cup 2026

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Canada vỡ òa cảm xúc. Đội đồng chủ nhà chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Morocco. Trong khi đó, hành trình đáng nhớ của Nam Phi khép lại đầy tiếc nuối sau màn trình diễn quả cảm trước một đối thủ được đánh giá cao hơn.