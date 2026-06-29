Siêu máy tính dự đoán trận Đức vs Paraguay: Tỉ lệ áp đảo cho "Cỗ xe tăng"

ANTD.VN - Sau hai kỳ World Cup liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng, đội tuyển Đức đã trở lại vòng đấu loại trực tiếp và đứng trước cơ hội tiến sâu tại World Cup 2026. Trước cuộc chạm trán Paraguay ở vòng 1/16 lúc 3h30 rạng sáng 30-6, siêu máy tính Opta đánh giá "Cỗ xe tăng" là đội nắm nhiều lợi thế hơn trong việc giành vé đi tiếp.

Đức khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng E, trong khi Paraguay giành suất vào vòng knock-out nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ chức vô địch World Cup 2014, người Đức góp mặt ở một trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần chạy của siêu máy tính Opta, Đức giành chiến thắng trong 54,7% số kịch bản. Khả năng Paraguay tạo nên bất ngờ được đánh giá ở mức 23,1%, còn xác suất hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ sau 90 phút là 22,3%.

Tỉ lệ chiến thắng của Đức gấp đôi so với Paraguay

Không chỉ được đánh giá cao ở trận đấu này, Opta còn chấm Đức có tới 78,6% cơ hội góp mặt ở vòng tứ kết và sở hữu 4,4% khả năng đăng quang World Cup 2026.

Hành trình của thầy trò HLV Julian Nagelsmann tại vòng bảng không hoàn toàn bằng phẳng. Đức mở màn đầy ấn tượng bằng chiến thắng 7-1 trước Curacao, sau đó phải rất vất vả mới lội ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Deniz Undav, trước khi bất ngờ thất thủ 1-2 trước Ecuador ở lượt trận cuối.

Dù vậy, mục tiêu quan trọng nhất vẫn được hoàn thành khi "Cỗ xe tăng" giành ngôi đầu bảng và chấm dứt chuỗi hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại ngay sau vòng bảng.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến nhiều sự tự tin cho đại diện châu Âu. Đức và Paraguay từng gặp nhau hai lần, trong đó đáng nhớ nhất là trận vòng 1/8 World Cup 2002. Khi ấy, bàn thắng muộn của Oliver Neuville giúp Đức thắng 1-0 trước khi tiến một mạch tới trận chung kết. Lần chạm trán còn lại là trận giao hữu năm 2013 kết thúc với tỉ số hòa 3-3.

Thống kê cũng nghiêng hẳn về phía đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới. Kể từ năm 2002, Đức đã vượt qua cả 5 đại diện Nam Mỹ mà họ gặp ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup. Trong khi đó, Paraguay toàn thua cả 4 lần chạm trán các đội tuyển châu Âu ở vòng knock-out và đều không ghi nổi bàn thắng.

Lần gần nhất Đức góp mặt ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup cũng chính là trận chung kết năm 2014, nơi Mario Gotze ghi bàn trong hiệp phụ để giúp đội bóng áo trắng đánh bại Argentina và nâng cao chiếc cúp vàng.

Một thống kê khác càng tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò Nagelsmann khi họ thắng tới 8 trong 9 trận knock-out gần nhất tại World Cup, chỉ duy nhất thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết năm 2010.

Ở chiều ngược lại, Paraguay khởi đầu World Cup 2026 không hề thuận lợi khi để thua Mỹ 1-4. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ đã kịp đứng dậy bằng chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ dù phải thi đấu thiếu người, trước khi cầm hòa Australia để giành vé đi tiếp.

Julio Enciso tiếp tục là đầu tàu trên hàng công Paraguay. Tiền vệ đang khoác áo Strasbourg đã kiến tạo cả hai bàn thắng của đội tuyển ở vòng bảng, đồng thời dẫn đầu đội về số cơ hội tạo ra, cơ hội từ bóng sống, cơ hội rõ rệt, chỉ số kiến tạo kỳ vọng và số lần gây áp lực cường độ cao bên phần sân đối phương.

Tuy nhiên, lịch sử vẫn là rào cản lớn với đội bóng Nam Mỹ. Đây là lần thứ năm Paraguay góp mặt ở vòng knock-out World Cup nhưng họ mới chỉ một lần vượt qua vòng đấu này, khi đánh bại Nhật Bản trên chấm luân lưu tại World Cup 2010.

Đáng chú ý hơn, Paraguay vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong cả 5 trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Đây hiện là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của bất kỳ đội tuyển nào trong lịch sử các vòng knock-out của giải đấu.

Xét tương quan lực lượng, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận cầu sinh tử, Đức vẫn được đánh giá cao hơn. Dẫu Paraguay luôn nổi tiếng với lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần chiến đấu bền bỉ, họ sẽ cần nhiều hơn một màn trình diễn quả cảm nếu muốn ngăn bước "Cỗ xe tăng" trên hành trình chinh phục World Cup 2026.