Bên trong đại công trường Sân vận động "khủng" 135.000 chỗ ngồi ở cửa ngõ Thủ đô

Nhịp điệu hối hả trên công trường "siêu" sân vận động
Những ngày giữa năm, không khí tại đại công trường xây dựng Sân vận động Hùng Vương luôn trong trạng thái hối hả cao độ. Tiếng máy nhồi cọc, cẩu tháp gầm rú vang rền suốt ba ca liên tục. Trên mặt bằng rộng hơn 73 hecta, hình hài của một "chảo lửa" khổng lồ nhất thế giới về cả sức chứa lẫn hệ thống mái che đóng mở tự động đang lộ diện nét vóc dáng đầu tiên.
Sau 5 tháng dồn lực thi công, toàn bộ mặt bằng sân vận động chính cùng các hạng mục phụ trợ đã được san lấp hoàn tất. Hệ thống đường nội khu và hạ tầng giao thông kết nối ngoại vi cán mốc khối lượng trên 80%.
Theo Ban Quản lý dự án, công tác ép cọc kết cấu chính đã hoàn thành 100%. Hiện tại, các nhà thầu đang dồn lực thi công đài móng và sàn tầng 1, vượt tiến độ với tỷ lệ hoàn thành trên 70%.
Kiến trúc Trống đồng ôm trọn công nghệ tương lai
Điểm nhấn kiến trúc độc bản của công trình chính là lớp vỏ bao che lấy cảm hứng từ hình tượng Trống đồng Đông Sơn. Ẩn sau thiết kế mang đậm hào khí Việt Nam là một tổ hợp công nghệ đỉnh cao được định vị theo tiêu chuẩn xanh và thông minh (Green & Smart Stadium).
Sân vận động tích hợp AI để kiểm soát an ninh thời gian thực, trang bị hệ thống kỹ thuật cho phép thay mới mặt sân cỏ chỉ trong 6 đến 10 giờ. Đặc biệt, 135.000 ghế ngồi đều được phủ sóng mạng 5G tốc độ cao.
Cú hích hạ tầng biến đổi diện mạo vùng ngoại ô
Sân vận động Hùng Vương là hạt nhân trung tâm của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội – siêu dự án rộng hơn 9.100 hecta, trải dài qua địa giới hành chính của 11 xã, phường thuộc Hà Nội (như Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thượng Phúc...).
Bên cạnh chảo lửa trung tâm, một hệ sinh thái tiện ích đang được triển khai đồng tốc bao gồm: tuyến đại lộ rộng 120 mét nối từ Quốc lộ 21B, khách sạn cao 30 tầng, bệnh viện đa khoa quy mô lớn, cùng cụm tổ hợp sân thi đấu tennis và pickleball hiện đại.
Kết cấu bê tông cốt thép dự kiến sẽ khép lại vào tháng 12 năm nay, làm tiền đề để hoàn thành lắp ráp mái vòm vào tháng 5/2027. Tháng 7/2027, "siêu phẩm" Sân vận động Hùng Vương sẽ chính thức cán đích toàn diện, sẵn sàng đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ hành tinh như ASIAD hay Thế vận hội Olympic.