Hà Lan hay Morocco? Siêu máy tính Opta dự đoán trước giờ bóng lăn

ANTD.VN - Vòng 1/16 World Cup 2026 chứng kiến một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất khi Hà Lan chạm trán Morocco vào 8h00 sáng 30-6. Cả hai đều thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng bảng và được kỳ vọng tạo nên màn so tài kịch tính.

Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần chạy của siêu máy tính Opta, Hà Lan là đội được đánh giá cao hơn với 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Tỉ lệ Morocco tạo nên bất ngờ là 25%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt luân lưu được xác định ở mức 27,4%.

Siêu máy tính dự đoán Hà Lan vs Morocco: Oranje sáng cửa vào vòng 1/8



Như vậy, cửa thắng của Hà Lan là gần gấp đôi, nhưng không có nghĩa Morocco sẽ chịu trận. 25% vẫn là một tỉ lệ không nhỏ để đại diện châu Phi có thể gây bất ngờ.

Đây là lần thứ hai Hà Lan và Morocco gặp nhau tại một kỳ World Cup. Lần đối đầu đầu tiên diễn ra từ năm 1994, khi Oranje giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Dennis Bergkamp và Bryan Roy.

Lịch sử cũng đang nghiêng về phía đại diện châu Âu. Hà Lan bất bại trong cả 6 lần chạm trán các đội tuyển châu Phi tại World Cup với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, ở cả 5 trận thắng đó, Oranje đều ghi từ hai bàn trở lên, cho thấy sự hiệu quả mỗi khi đối đầu các đại diện đến từ lục địa đen.

Dẫu vậy, Morocco bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn. Sau chiến thắng trước Scotland ở vòng bảng, đội bóng Bắc Phi đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại hai đội tuyển châu Âu liên tiếp tại một kỳ World Cup.

Trong lịch sử các vòng knock-out, Morocco mới chỉ thắng một trong năm lần đối đầu các đội tuyển châu Âu. Đó chính là chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2022, cột mốc lịch sử đưa họ trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên góp mặt ở bán kết.

Hà Lan đang sở hữu một trong những hàng công đáng sợ nhất giải đấu. Sau trận hòa 2-2 với Nhật Bản ở lượt mở màn, thầy trò HLV Ronald Koeman lần lượt đánh bại Thụy Điển 5-1 và Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng với 7 điểm.

Mười bàn thắng sau 3 trận giúp Oranje cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của họ tại vòng bảng một kỳ World Cup, từng được thiết lập vào năm 2014. Không chỉ ghi nhiều bàn, Hà Lan còn gây ấn tượng với khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả khi có tới 10 bàn thắng dù tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ đạt 5,24.

Brian Brobbey đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Hà Lan với 3 pha lập công. Ngay phía sau là Cody Gakpo và Crysencio Summerville, những người đều đã có hai bàn thắng và luôn sẵn sàng tạo khác biệt ở các trận đấu lớn.

Kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp cũng là điểm tựa của Oranje. Kể từ World Cup 2010, Hà Lan đã vượt qua 7 trong 10 trận knock-out, cho thấy bản lĩnh đáng nể ở những thời điểm quyết định.

Bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục chứng minh chiến tích vào bán kết World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng knock-out, đội bóng Bắc Phi trở thành quốc gia châu Phi thứ ba trong lịch sử làm được điều này sau Nigeria và Ghana.

Hàng công Morocco cũng thi đấu đầy thuyết phục với 6 bàn thắng ở vòng bảng. Ngôi sao nổi bật nhất của Morocco là Ismael Saibari. Tiền vệ này đã ghi bàn ở cả ba trận vòng bảng trước Brazil, Scotland và Haiti, qua đó lập kỷ lục trở thành cầu thủ Morocco ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup.

Nếu tiếp tục lập công trước Hà Lan, Saibari sẽ cân bằng thành tích 4 bàn trong một kỳ World Cup của huyền thoại Roger Milla, qua đó sánh ngang kỷ lục cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup.

Với tương quan lực lượng, chất lượng đội hình cùng bề dày kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Morocco đã nhiều lần chứng minh họ là đối thủ cực kỳ khó chịu trước các ông lớn và hoàn toàn đủ khả năng viết tiếp câu chuyện cổ tích nếu tiếp tục duy trì phong độ như vòng bảng.