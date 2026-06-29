Ấn tượng Giải Pickleball Gia đình Việt Nam tranh cúp FPT Polytechnic

ANTD.VN - Hàng trăm vận động viên là nhà báo, phóng viên, nghệ sĩ, KOL cùng các gia đình yêu thích Pickleball trên cả nước đã tham gia Giải Pickleball Gia đình Việt Nam tranh cúp FPT Polytechnic lần thứ I năm 2026, diễn ra ngày 28-6 tại Hà Nội.

Giải đấu do Diễn đàn VDPR, Jin Pro Network và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp. Không chỉ tạo sân chơi thể thao sôi nổi, sự kiện còn hướng đến mục tiêu tăng cường gắn kết giữa các gia đình, lan tỏa lối sống tích cực và xây dựng cộng đồng yêu thể thao.

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Chủ tịch HĐQT Jin Pro Network phát biểu khai mạc giải đấu

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, giải đấu thu hút rất đông vận động viên không chuyên là các nhà báo, phóng viên, nghệ sĩ, KOL và thành viên nhiều câu lạc bộ Pickleball trên toàn quốc.

Điểm đặc biệt của giải là nhiều cặp vợ chồng, thành viên trong gia đình cùng sát cánh thi đấu. Theo Ban tổ chức, đây là cách để môn Pickleball trở thành cầu nối giúp các gia đình có thêm thời gian đồng hành, chia sẻ và tạo dựng những kỷ niệm chung.

Vợ chồng cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần có một giải đấu ý nghĩa trong Ngày Gia đình Việt Nam

Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần và vợ là bà Liên Nguyễn cho biết, dù công việc bận rộn và phải chăm sóc con nhỏ, hai vợ chồng vẫn cố gắng duy trì việc tập luyện thể thao cùng nhau. Với họ, Pickleball là môn thể thao phù hợp để cả hai vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tăng sự gắn kết trong cuộc sống.

Theo bà Liên Nguyễn, trong thi đấu cũng như trong cuộc sống gia đình, sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau luôn đóng vai trò quan trọng. Những giải đấu như vậy giúp các cặp đôi có thêm nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ.

Ca sĩ Hà Myo cho rằng, chính tính kết nối là lý do khiến cô tham gia giải đấu này

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải đấu còn tạo cơ hội giao lưu giữa các lĩnh vực như báo chí, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng. Ca sĩ Hà Myo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV - cho rằng chính tính kết nối là lý do khiến cô tham gia giải.

Theo Hà Myo, thông qua quá trình thi đấu, cổ vũ và giao lưu, các gia đình cũng như những người tham dự có cơ hội hiểu nhau hơn, từ đó lan tỏa những giá trị tích cực về tinh thần đoàn kết và lối sống lành mạnh.

Khoảnh khắc một VĐV cổ vũ đấy ấn tượng cho đồng đội

Ở góc độ giáo dục, ông Trương Tuấn Tú, Phó Trưởng ban Văn thể, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, đánh giá các giải đấu thể thao được tổ chức bài bản sẽ góp phần tạo môi trường giao lưu, cọ xát, đồng thời giúp học sinh, sinh viên tiếp cận thêm những môn thể thao mới, nâng cao sức khỏe và hỗ trợ quá trình học tập.

TS Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Đại diện Ban tổ chức, TS Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cho biết, nhà trường mong muốn thông qua giải đấu lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn kỹ năng.

Khép lại giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất nội dung Câu lạc bộ Ban ngành cho Liên quân Báo Dân Việt và Báo Lao động; giải Nhất nội dung Lãnh đạo thuộc về cặp Vũ Quang Tạo - Trương Tuấn Tú; giải Nhất nội dung Gia đình thuộc về cặp Đạt Bạc Liêu - Lệ Nguyễn; giải Nhất nội dung KOLs thuộc về đội Coca và giải Nhất nội dung Đồng đội Thương hiệu Open thuộc về đội GDETOX360.

Team An ninh Thủ đô Pickleball tham gia thi đấu nội dung CLB Ban ngành, và giành giải Ba

Theo Ban tổ chức, thành công của mùa giải đầu tiên là cơ sở để tiếp tục phát triển mô hình sân chơi thể thao dành cho các gia đình, góp phần khuyến khích rèn luyện sức khỏe, tăng cường kết nối cộng đồng và lan tỏa lối sống tích