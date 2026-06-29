ANTD.VN - HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức sau khi đội tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Nhà cầm quân 57 tuổi nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại và khẳng định ông không có ý định biện minh cho kết quả đáng thất vọng này.

Trong buổi họp báo sau thất bại ở World Cup 2026 của LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) ở Mexico ngày 28-6, HLV Hong Myung-bo xuất hiện trước truyền thông với gương mặt đầy mệt mỏi. Khi chính thức phát biểu, HLV trưởng tuyển Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi người hâm mộ rồi tuyên bố từ chức, dù hợp đồng của ông vẫn còn thời hạn đến sau Asian Cup 2027.

HLV tuyển Hàn Quốc từ chức sau thất bại ở World Cup 2026 (Ảnh: Yonhap)

"Tôi biết việc trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia lần thứ hai không phải là quyết định dễ dàng. Tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng. Hôm nay tôi có mặt ở đây để nhận trách nhiệm chứ không phải để giải thích", HLV Hong Myung-bo nói.

"Tôi không thể khẳng định mọi quyết định đều hoàn toàn đúng đắn, nhưng tất cả đều được đưa ra vì lợi ích của đội tuyển quốc gia", nhà cầm quân 57 tuổi thêm vào trước khi chính thức từ chức.

Ngay từ khi được bổ nhiệm, Hong Myung-bo đã đối mặt với không ít tranh cãi. Quá trình lựa chọn HLV dưới thời Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu từng bị nhiều ý kiến cho là thiếu minh bạch, khiến ông chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ cũng như truyền thông Hàn Quốc.

Với thất bại ở World Cup 2026, KFA cũng hủy lễ đón đội tuyển ở sân bay, khi Son Heung-min cùng toàn đội về nước trong ngày hôm nay, 29-6.