Bóng đá Hàn Quốc nhìn Canada đi tiếp mà nuối tiếc, bất ngờ nhắc tên Park Hang-seo

ANTD.VN - Nate Sport tiết lộ HLV Jesse Marsch - người vừa giúp Canada lần đầu vào vòng 1/16 World Cup từng được đàm phán dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, trong khi người hâm mộ xứ Kim chi gọi tên ông Park Hang-seo cho chiếc ghế HLV trưởng đang bỏ trống.

Truyền thông và dư luận Hàn Quốc đang chìm sâu nỗi thất vọng sau khi đội nhà sớm dừng chân từ vòng bảng World Cup 2026, trong đó HLV trưởng Hong Myung-bo bị chỉ trích thậm tệ.

Chỉ một ngày sau khi đội nhà bị loại, ông Hong Myung-bo từ chức.

Cùng 1 ngày, cựu ứng viên HLV tuyển Hàn Quốc - Jesse Marsch cùng Canada làm nên lịch sử tại World Cup 2026, còn HLV chính thức Hong Myung-bo cay đắng từ chức

Tờ Nate Sport cho biết trong ngày Hong Myung-bo từ chức, một HLV khác là Jesse Marsch đã giúp tuyển Canada đánh bại Nam Phi (đội gián tiếp loại Hàn Quốc ở vòng bảng) để lần đầu tiên có vé vòng 1/16 World Cup.

"Tấm vé của tuyển Canada gây chú ý với người hâm mộ Hàn Quốc, bởi ông Jesse Marsch từng là ứng viên dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Đáng tiếc trong quá trình đàm phán, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) và nhà cầm quân người Mỹ không tìm được tiếng nói chung. KFA sau đó chọn ông Hong Myung-bo. Cuối cùng, sự lựa chọn của KFA đã dẫn đến kết quả tồi tệ nhất có thể với kỳ World Cup thảm bại", Nate Sport viết.

Theo truyền thông xứ kim chi, người hâm mộ Hàn Quốc bên cạnh việc chỉ trích, chễ giễu đội nhà cũng liên tục đề xuất các ứng viên thay thế HLV Hong Myung-bo vừa từ chức.

Đáng chú ý, ông Park Hang-seo, 69 tuổi, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong danh sách 5 ứng viên.

Theo đó, ông Park được tiến cử nhờ có 4 ưu điểm: kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia (từng là trợ lý tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, HLV trưởng Olympic Hàn Quốc, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam...); khả năng quản lý được chứng minh qua thành tích cụ thể; hòa đồng và được lòng các cầu thủ; hiểu biết sâu sắc về bóng đá Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo được nhắc tên đầu tiên trong danh sách 5 ứng viên được cổ động viên Hàn Quốc tiến cử HLV trưởng đội tuyển quốc gia

Tất nhiên, đây mới chỉ dừng ở tiến cử của cổ động viên Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, ông Park Hang-seo trong tư cách Phó chủ tịch KFA cũng vừa đại diện tổ chức lên tiếng nhận trách nhiệm, cúi đầu xin lỗi người hâm mộ xứ kim chi về kỳ World Cup thất bại.

Đồng thời, chiến lược gia 69 tuổi này trước đó đã ký hợp đồng dẫn dắt đội bóng đang chơi giải hạng hai Thái Lan - Kanchanaburi, dự kiến chính thức nhậm chức vào ngày 1-7 tới.