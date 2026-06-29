Siêu máy tính Opta dự đoán thế nào về đại chiến Brazil vs Nhật Bản?

ANTD.VN - Brazil và Nhật Bản sẽ tạo nên một trong những màn so tài đáng chú ý nhất vòng 1/16 World Cup 2026, khi hai nền bóng đá giàu truyền thống của Nam Mỹ và châu Á chạm trán trên sân Houston vào 0h00 ngày 30-6.

Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần chạy của siêu máy tính Opta, Brazil được đánh giá là đội nắm nhiều lợi thế hơn. Selecao có 57,7% khả năng giành chiến thắng ngay trong 90 phút, trong khi cơ hội dành cho Nhật Bản là 18%. Khả năng hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu được dự đoán ở mức 24,3%.

Siêu máy tính Opta dự đoán Brazil vượt qua Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026

Như vậy để thấy dù đặt quyết tâm rất cao, thậm chí hướng đến ngôi vô địch World Cup 2026, Nhật Bản vẫn ở thế cửa dưới hơn rất nhiều so với đội bóng giàu truyền thống của Nam Mỹ.

Brazil tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi đầu bảng C. Sau trận hòa 1-1 trước Morocco ở ngày ra quân, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti nhanh chóng lấy lại sức mạnh bằng hai chiến thắng liên tiếp cùng tỉ số 3-0 trước Haiti và Scotland.

Đáng chú ý, Selecao đã ghi liên tiếp 7 bàn kể từ sau khi để Morocco chọc thủng lưới. Đây là chuỗi ghi bàn ấn tượng nhất của Brazil tại World Cup kể từ hành trình đăng quang năm 2002.

Hàng công vẫn là điểm tựa lớn nhất của Selecao. Vinicius Junior đang có phong độ bùng nổ với 4 bàn thắng, cân bằng thành tích ghi bàn ở vòng bảng của Ronaldo "béo" năm 2002, Jairzinho năm 1970 và Neymar năm 2014.

Không chỉ Vinicius, Matheus Cunha cũng đạt hiệu suất ghi bàn cực cao khi có 3 pha lập công chỉ sau 4 cú sút trúng đích.

Bên kia chiến tuyến, Nhật Bản đang đứng trước cơ hội viết nên cột mốc lịch sử. Đây là lần thứ năm "Samurai xanh" góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, lần lượt hòa Hà Lan, thắng Tunisia 4-0 rồi chia điểm với Thụy Điển.

Dù thiếu vắng hai trụ cột là đội trưởng Wataru Endo và Kaoru Mitoma vì chấn thương, Nhật Bản vẫn duy trì chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, trong chuỗi trận đó có chiến thắng 3-2 trước chính Brazil ở trận giao hữu diễn ra vào tháng 10 năm ngoái.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu vẫn nghiêng hẳn về phía Selecao. Trong 14 lần chạm trán, Nhật Bản chỉ thắng đúng một trận, là trận giao hữu trên. Còn lại là 13 trận chỉ hòa và thua.

Với lực lượng đồng đều cùng phong độ đang lên, Brazil vẫn được xem là ứng viên sáng giá hơn cho tấm vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, trước một Nhật Bản giàu kỷ luật, chơi gắn kết và luôn biết cách tạo bất ngờ trước các ông lớn, Selecao chắc chắn sẽ không có một trận đấu dễ dàng.