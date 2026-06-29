Ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi khi Hàn Quốc bị loại

Ngay sau khi bị loại từ vòng bảng, KFA đã tổ chức họp báo trước truyền thông ở đại bản doanh của đội tuyển Hàn Quốc tại Guadalajara, Mexico. Với vai trò Phó Chủ tịch phụ trách đội tuyển quốc gia, ông Park Hang-seo là người đầu tiên đại diện KFA xuất hiện trước báo giới.

Ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi sau khi Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026

"Tôi thay mặt Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất, khi đội tuyển không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ tại World Cup 2026. Toàn đội đã chuẩn bị với tinh thần và quyết tâm cao nhất, nhưng kết quả cuối cùng không xứng đáng với sự cổ vũ mà chúng tôi nhận được", ông Park chia sẻ.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc nằm ở bảng A. Đội bóng xứ kim chi thắng CH Séc 2-1 ở trận ra quân nhưng sau đó liên tiếp thất bại 0-1 trước đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi. Với vị trí thứ ba bảng đấu, Hàn Quốc cũng không thể lọt vào top 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ông Park cho rằng thất bại lần này là cơ hội để bóng đá Hàn Quốc nhìn lại chính mình: "Tôi tin rằng KFA cần nghiêm túc tự đánh giá, tự phê bình để tìm ra hướng đi mới. Chỉ khi dám nhìn thẳng vào những thiếu sót, chúng tôi mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn".

Kết thúc bài phát biểu, ông Park đứng dậy cúi đầu trước truyền thông, như lời xin lỗi sâu sắc nhất gửi tới người hâm mộ Hàn Quốc. Sau đó, ông lặng lẽ rời phòng họp báo.

Tính đến thời điểm này, ông Park Hang-seo đã có 13 tháng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch KFA với nhiệm vụ hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Sau World Cup 2026, ông sẽ bắt đầu công việc mới trên cương vị HLV trưởng CLB Kanchanaburi tại Thai League 2 từ ngày 1-7.