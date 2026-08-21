"Anh trai và cái đuôi nhỏ" khép lại hành trình mùa hè 2026

ANTD.VN - Sau thời gian cùng sinh hoạt, vui chơi và tham gia nhiều hoạt động, 4 nghệ sĩ Isaac, Cody Nam Võ, JSOL và Hurrykng cùng 6 em nhỏ khép lại hành trình "Anh trai và cái đuôi nhỏ" với nhiều thay đổi trong cách ứng xử, sinh hoạt và sự gắn bó giữa các thành viên.

Các nghệ sĩ cùng 6 “đuôi nhỏ” trong hành trình trải nghiệm và sinh hoạt chung

“Anh trai và cái đuôi nhỏ" là chương trình truyền hình thực tế xoay quanh hành trình 4 nghệ sĩ nam đồng hành, chăm sóc và cùng 6 em nhỏ trải qua các hoạt động sinh hoạt, vui chơi và học hỏi. Chương trình khai thác những tương tác đời thường giữa các thành viên, đồng thời lồng ghép các bài học và kỹ năng phù hợp với trẻ nhỏ. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ, diễn viên Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài), ca sĩ Cody Nam Võ (Võ Đình Nam), ca sĩ JSOL (Nguyễn Thái Sơn) và Rapper Hurrykng (Phạm Bảo Khang).

Từ những ngày đầu còn nhiều khác biệt về tính cách và thói quen, 4 nghệ sĩ từng bước làm quen với việc chăm sóc 6 “đuôi nhỏ” trong môi trường sinh hoạt chung. Quá trình này không chỉ tạo ra những tình huống đời thường giữa các thành viên mà còn đưa các bé đến với nhiều hoạt động trải nghiệm, qua đó rèn luyện thêm những kỹ năng phù hợp với lứa tuổi.

Học kỹ năng từ những hoạt động đời thường

Những khoảnh khắc sinh hoạt chung của các thành viên trong chương trình

Chia sẻ về hành trình, các nghệ sĩ cho biết ở những tập đầu, việc đồng hành cùng 6 em nhỏ có tính cách khác nhau đặt ra không ít thử thách cho mình. Bên cạnh việc chăm sóc, họ phải tìm cách hướng dẫn và truyền đạt những bài học sao cho phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng bé.

Một trong những nội dung được duy trì trong sinh hoạt hằng ngày là cách ứng xử. Các anh trai và 4 “bảo mẫu” kiên trì hướng dẫn các bé nói lời cảm ơn sau những việc nhỏ như dùng bữa hay được người khác giúp đỡ. Qua thời gian, việc nói lời cảm ơn dần trở thành thói quen tự nhiên hơn với các em. Diễn viên Vân Trang, phụ huynh của bé Tư cho biết, chị nhận thấy con gái có sự thay đổi sau thời gian tham gia chương trình, trong đó có việc biết nghe lời và chủ động thực hiện những điều người lớn hướng dẫn.

Các thành viên cùng thực hiện những hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi các em

Các hoạt động dành cho 6 “đuôi nhỏ” cũng được xây dựng theo hướng kết hợp vui chơi với trải nghiệm. Các bé có dịp trồng cây, tìm hiểu về các quốc gia, tham gia bán hàng và học cách nhận biết những tình huống cần cảnh giác với người lạ. Đặc biệt, sau khi được diễn viên Lê Dương Bảo Lâm hướng dẫn cách phân biệt hạt giống, các bé trực tiếp gieo hạt, trồng cây và chăm sóc cây. Trong hoạt động hội chợ, các em tự trang trí sản phẩm, tham gia bán hàng và làm quen với việc giao tiếp.

Ở tập 8, các khách mời tham gia những tình huống để 6 “đuôi nhỏ” thực hành kỹ năng đề phòng và tự vệ trước người lạ. Bài học được chuyển thành các tình huống cụ thể để các bé có thể trực tiếp xử lý thay vì chỉ tiếp nhận hướng dẫn. Thông qua các hoạt động này, 6 em nhỏ có thêm cơ hội rèn luyện khả năng giao tiếp, phối hợp, tự lập và ứng xử trong những tình huống đời thường. Việc thực hành đôi khi còn vụng về nhưng giúp các em chủ động hơn trong quá trình học hỏi.

Những mối quan hệ hình thành trong nhà chung

Hành trình của 4 nghệ sĩ và 6 em nhỏ được ghi lại qua nhiều hoạt động sinh hoạt, vui chơi

Bên cạnh những kỹ năng được hình thành qua các hoạt động, quá trình sinh hoạt chung cũng tạo nên những mối quan hệ riêng giữa các thành viên. Isaac trở thành người anh được bé Danil yêu mến nhờ sự quan tâm dành cho cậu em nhỏ. Với hai bé Alex và Chloe, sự điềm đạm và kiên nhẫn của Cody Nam Võ tạo nên sự gần gũi. Trong khi Jsol gây thiện cảm với bé Tin Tin và bé Tư bởi cách quan tâm nhẹ nhàng, còn sự năng động của Hurrykng tạo nên sự đồng điệu với bé Uyu.

Đáng nói xuyên suốt hành trình, giữa các “đuôi nhỏ” cũng hình thành những tình bạn đáng nhớ. Bé Danil từ một cậu bé khá rụt rè trong những ngày đầu, dần trở nên cởi mở hơn và có nhiều tương tác với bé Chloe; bé Tin Tin và bé Tư cũng ngày càng thân thiết nhờ những sở thích chung, đặc biệt là niềm yêu thích với ẩm thực.; bé Alex cũng thể hiện sự chững chạc khi quan tâm tới các em nhỏ hơn, trong khi Uyu tạo dấu ấn với tính cách nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét riêng. Những mối quan hệ này được hình thành qua quá trình cùng ăn uống, vui chơi, thực hiện nhiệm vụ và chia sẻ sinh hoạt hằng ngày. Khoảng thời gian sống cùng nhau giúp các thành viên hiểu thêm về tính cách, thói quen và sở thích của nhau.

Các “đuôi nhỏ” tham gia những hoạt động trải nghiệm trong chương trình

Hành trình của "Anh trai và cái đuôi nhỏ: được triển khai từ giai đoạn làm quen đến thời gian các thành viên sống cùng nhau tại nhà chung. Với Isaac, Cody Nam Võ, Jsol và Hurrykng, đây là trải nghiệm khác với những hoạt động nghệ thuật thường ngày khi họ trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn và đồng hành cùng những em nhỏ có độ tuổi, tính cách khác nhau.

Với 6 “đuôi nhỏ”, thời gian ở nhà chung mang đến những trải nghiệm về sinh hoạt tập thể và nhiều kỹ năng đời thường. Các em được tự mình thực hiện những công việc phù hợp với lứa tuổi, học cách giao tiếp, chia sẻ và xử lý một số tình huống trong cuộc sống.

Cuối hành trình, 4 nghệ sĩ trao “bằng tốt nghiệp” cho 6 “đuôi nhỏ”, đánh dấu chặng đường đồng hành đã hoàn thành. Những thay đổi của các bé không chỉ nằm ở việc biết thêm một kỹ năng cụ thể mà còn thể hiện ở sự chủ động hơn khi tham gia các hoạt động cùng mọi người. Mùa hè 2026 của "Anh trai và cái đuôi nhỏ" khép lại với những trải nghiệm được hình thành từ quá trình cùng sống, cùng học hỏi và cùng chia sẻ. Sau chương trình, các nghệ sĩ và 6 em nhỏ trở lại với cuộc sống riêng, nhưng quãng thời gian tại nhà chung đã tạo nên những kỷ niệm và mối quan hệ đáng nhớ.