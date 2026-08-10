Trưng bày "50 năm An ninh Thủ đô": Những người giữ bình yên ghi dấu một hành trình

ANTD.VN - 9h sáng 10-8, cánh cửa kính của Trung tâm Văn hóa - Thông tin Hồ Gươm vẫn liên tục mở ra khép vào. Đây là buổi trưng bày cuối cùng về các ấn phẩm sách, báo, ảnh "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô". Dòng người thay vì thưa dần như một sự kiện sắp kết thúc nhưng lại đông hơn cả những ngày trước đó. Nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô và Bộ Công an nối nhau bước vào, đứng thành hàng dài trước những khung ảnh lớn, như thể ai cũng muốn dành trọn vẹn buổi sáng cuối cùng này cho một cuộc gặp gỡ với quá khứ...

Cán bộ, chiến sĩ nhiều đơn vị thuộc Công an Thủ đô nối nhau tham quan các gian trưng bày ảnh trong buổi sáng cuối cùng triển lãm mở cửa.

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Báo An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (15-8-1976/ 15-8-2026), sự kiện do Tòa soạn An ninh Thủ đô phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức.

Ba ngày mở cửa, không gian trưng bày bên hồ Gươm đã đón cả nghìn lượt khách, để rồi sáng nay, chính những người từng là nhân chứng, từng là một phần của tờ báo suốt nửa thế kỷ qua lại có mặt đông đủ hơn bao giờ hết.

Sáng 10-8, nhiều đơn vị Công an phường tiếp tục đưa cán bộ, chiến sĩ đến tham quan, sinh hoạt chính trị tại đây: Công an phường Hồng Hà, Công an phường Tương Mai, Công an phường Ngọc Hà, Công an phường Đống Đa, Công an phường Phúc Lợi, Công an phường Bạch Mai, Công an phường Từ Liêm, Công an phường Yên Hòa, Công an phường Ba Đình, Công an phường Nghĩa Đô...

Từng tốp cán bộ, chiến sĩ di chuyển chậm rãi qua các gian trưng bày, có người dừng lại hàng phút trước một bức ảnh, có người lặng lẽ chụp lại một trang báo đã ố màu thời gian, như muốn mang theo một phần ký ức về đơn vị mình trước khi hoạt động trưng bày khép lại.

Các nữ chiến sĩ dừng chân khá lâu trước những bìa báo An ninh Thủ đô được phóng lớn, tái hiện các dấu mốc lịch sử của Thủ đô và đất nước.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đọc kỹ từng dòng chữ trên những trang báo An ninh Thủ đô xuất bản từ những năm đầu thành lập.

Nửa thế kỷ của niềm tin và sự cống hiến...

Trong dòng người ấy, Đại úy Lê Thành Đạt, cán bộ Công an phường Đống Đa, đứng lặng khá lâu trước tấm bìa báo An ninh Thủ đô số đầu tiên xuất bản năm 1976, chăm chú nhìn từng nét chữ, từng khuôn hình đã nhuốm màu năm tháng.

Từ tấm bìa mộc mạc ấy, anh dịch chuyển ánh mắt, đi dọc theo trục thời gian được sắp đặt khéo léo trong không gian trưng bày, để rồi dừng lại ở số báo đặc biệt kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên, ấn phẩm mới nhất vừa đến tay bạn đọc. Nửa thế kỷ hiện ra chỉ trong vài bước chân, ngắn mà không hề nhẹ.

Một chỉ huy Công an phường lật giở ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô, trong khi phía sau, một du khách trẻ ghi lại khoảnh khắc bằng máy ảnh.

"Từ một tờ bản tin nội bộ khiêm tốn, An ninh Thủ đô đã lớn lên cùng những biến động của Thủ đô và đất nước. Nhìn vào hành trình ấy mới thấy, tờ báo không đứng ngoài lịch sử mà luôn có mặt, luôn đồng hành, từ những ngày đầu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cho đến những sự kiện lớn của Hà Nội, của cả nước sau này", Đại úy Lê Thành Đạt chia sẻ. Với anh, mỗi trang báo cũ không đơn thuần là tư liệu được lưu giữ, mà là một lát cắt thời cuộc, để rồi khi ghép lại, chúng dựng nên bức tranh 50 năm không hề đứt đoạn của một tờ báo và của cả một lực lượng.

Không chỉ có báo, khu trưng bày sách cũng giữ chân rất nhiều người. Dưới bóng tấm pano hình Bác Hồ, hàng trăm đầu sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về lực lượng Công an nhân dân được xếp ngay ngắn, cạnh đó là tấm bảng trích lời Tổng Bí thư Tô Lâm về trách nhiệm, danh dự của người chiến sĩ Công an. Không ít cán bộ đứng lại rất lâu, cầm từng cuốn sách lên, đọc chậm rãi như đang tìm lại một điều gì đó cho riêng mình.

Nhiều cán bộ dừng chân rất lâu ở khu trưng bày sách...

Một nữ cán bộ đọc từng dòng trích lời Tổng Bí thư Tô Lâm được đặt trang trọng bên khu trưng bày sách.

Những khung hình không dàn dựng

Cách đó không xa, Thiếu tá Trần Thanh Bình, nữ cán bộ Công an phường Phúc Lợi, lại dành phần lớn thời gian ở khu trưng bày sách và ảnh. Chị cầm trên tay từng cuốn sách viết về lực lượng Công an nhân dân, lật giở chậm rãi từng trang, rồi chuyển sang ngắm nhìn loạt ảnh trong bộ sưu tập "Hà Nội bình yên" của các phóng viên An ninh Thủ đô, ánh mắt lướt qua từng khung hình như đang tìm lại một điều gì đó quen thuộc.

Thiếu tá Trần Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang), cán bộ Công an phường Phúc Lợi cùng đồng đội xem lại ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô.

"Ảnh đẹp, rất nghệ thuật, nhưng vẫn đầy hơi thở cuộc sống", chị nhận xét, rồi dừng hẳn lại khi bắt gặp một khung hình thân quen: hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi bên người dân, được ghi lại giữa đời thường, không dàn dựng, không sắp đặt. "Nhìn những bức ảnh ấy mới thấy An ninh Thủ đô cũng chính là một đơn vị chiến đấu đặc biệt, luôn sát cánh cùng cơ sở, cả ngày lẫn đêm, bất kể nắng mưa", Thiếu tá Trần Thanh Bình nói, giọng chậm rãi nhưng đầy tâm đắc.

Điều mà những người trẻ tìm thấy

Không chỉ có cán bộ, chiến sĩ công an, buổi trưng bày cuối cùng còn giữ chân nhiều người trẻ. Ở một góc khác của không gian trưng bày, hai nữ sinh viên Lê Thị Khánh Vi và Phạm Anh Thư, ngành Báo Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cùng nhóm bạn nán lại rất lâu, tay lăm lăm điện thoại chụp ảnh, mắt không rời những bìa báo được trưng bày trang trọng.

Lê Thị Khánh Vi và Phạm Anh Thư - sinh viên ngành Báo Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dừng lại rất lâu trước những trang báo tái hiện chặng đường 50 năm của An ninh Thủ đô.

Với những người trẻ vừa bước chân vào nghề báo, mỗi tấm bìa cũ ở đây không chỉ là hiện vật, mà còn là một bài học nghề nghiệp sống động. Khánh Vi thừa nhận, nếu không trực tiếp đến đây, cô khó có thể hình dung An ninh Thủ đô là một tờ báo giàu truyền thống đến vậy.

Còn Phạm Anh Thư lại ấn tượng bởi những bìa báo được thực hiện bởi các họa sĩ nổi tiếng, đẹp và giàu tính thẩm mỹ. "Những bìa báo này đều là tác phẩm nghệ thuật. Quá đẹp.Chỉ nhìn vào đó thôi cũng đủ để hiểu uy tín của một tờ báo Công an trong giới văn nghệ sĩ, những người vốn chỉ chấp nhận cái đẹp tử tế, chân thật", Thư nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi những khung bìa treo trước mặt.

"Đây chính là dân vận khéo"

Là người có nhiều năm gắn bó với nhiếp ảnh, nghệ sĩ Trần Thanh Giang cũng dành cho sự kiện trưng bày này một lời khen thẳng thắn sau khi đi một vòng chậm rãi qua các khu trưng bày, quan sát kỹ cách bố trí không gian. Ông dừng khá lâu trước bức ảnh "Người gác bình yên" của phóng viên Phú Khánh, giơ máy lên ghi lại khoảnh khắc người dân thả tim tặng chiến sĩ Cảnh sát cơ động đêm giao thừa, trước khi quay sang trò chuyện với một nhóm sinh viên đang đứng gần đó.

Nhiếp ảnh gia Trần Thanh Giang ghi lại tác phẩm "Người gác bình yên" của phóng viên Phú Khánh tại khu trưng bày ảnh.

"Không gian nghệ thuật được thiết kế hiện đại, cuốn hút, khác hẳn với những sự kiện thường thấy của ngành", ông nhận xét.

Theo ông, điều làm nên giá trị của trưng bày không chỉ nằm ở hình thức trình bày, mà ở chiều sâu nội dung, khi hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô hiện diện ở đủ mọi góc cạnh, mọi khoảnh khắc, nhưng tất cả đều quy tụ về một thông điệp xuyên suốt là vì Thủ đô bình yên. "Đặc biệt là nó thật, chứ không phải diễn. Đây chính là dân vận khéo, một cách làm rất cần được nhân rộng", ông Trần Thanh Giang nhấn mạnh, như một lời tổng kết cho cả hành trình ba ngày của hoạt động trưng bày.

Nhiếp ảnh gia Trần Thanh Giang chia sẻ cảm nhận về triển lãm với nhóm sinh viên báo chí có mặt tại đây.

Bế mạc để viết tiếp...

Ba ngày mở cửa, hàng trăm tư liệu, hình ảnh, ấn phẩm được giới thiệu, trưng bày "50 năm An ninh Thủ đô: Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô" bế mạc đúng như tên gọi của nó, một hành trình, chứ không phải một điểm dừng.

Giữa trưa 10-8, trước khi ra về, nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ vẫn nán lại chụp chung một tấm ảnh trước tấm pano lớn mang dòng chữ "Hành trình An ninh Thủ đô tự hào đi tới", như một cách khép lại buổi tham quan bằng một lời hẹn cho chặng đường phía trước.

Một đoàn cán bộ, chiến sĩ lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm trước pano "Hành trình An ninh Thủ đô tự hào đi tới" trong ngày cuối cùng triển lãm mở cửa.

Rồi đây, không gian trưng bày sẽ được thu dọn, những tấm pano sẽ được gỡ xuống, những chồng sách sẽ được xếp lại vào thùng. Nhưng có một thứ sẽ không được cất đi cùng với chúng: ánh mắt xúc động của một cựu chiến sĩ khi nhận ra chính đơn vị mình trong một bức ảnh, sự tò mò của những sinh viên báo chí lần đầu chạm vào một tờ báo giàu truyền thống, hay lời nhận xét thẳng thắn của một nghệ sĩ nhiếp ảnh về cái "thật" hiếm có giữa vô vàn những gì được dàn dựng.

Bởi hành trình 50 năm của An ninh Thủ đô, xét cho cùng, chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của một tòa soạn. Đó là câu chuyện của những người chiến sĩ Công an Thủ đô âm thầm giữ bình yên cho thành phố, được ghi lại bằng ống kính, bằng ngòi bút, qua nhiều thế hệ những người làm báo Công an nối tiếp nhau.

Hoạt động trưng bày bế mạc hôm nay, nhưng câu chuyện ấy, như lời hẹn vừa được mở ra lặng lẽ trong ba ngày qua bên hồ Gươm, vẫn còn dài, và vẫn đang chờ được viết tiếp, ở những trang báo tiếp theo, bởi những người làm báo tiếp theo...