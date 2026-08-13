ANTD.VN - Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc tại Lễ kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên là chương trình giao lưu với những văn nghệ sĩ, nhà báo, cộng tác viên đã có nhiều năm gắn bó với tờ báo. Qua những câu chuyện mộc mạc, những ký ức được sẻ chia, hình ảnh An ninh Thủ đô qua nửa thế kỷ hiện lên không chỉ là một tờ báo của lực lượng Công an Thủ đô, mà còn là một địa chỉ báo chí được bạn đọc, văn nghệ sĩ và cộng tác viên cả nước tin yêu.

Tham gia giao lưu, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng – một trong những cộng tác viên gắn bó với An ninh Thủ đô – chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về tờ báo và những người đã góp phần làm nên diện mạo An ninh Thủ đô qua các thời kỳ. Theo ông, điều đáng quý ở An ninh Thủ đô là sự trân trọng đối với những người làm nghề, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên.

Giao lưu – nơi những ký ức và tình yêu với An ninh Thủ đô được tiếp nối

Nhắc đến nguyên Tổng Biên tập Đào Lê Bình, nghệ sĩ Hoàng Kim Đáng cho rằng một trong những dấu ấn của người cầm lái ấy chính là khả năng quy tụ những tên tuổi lớn của văn hóa, văn nghệ tham gia cộng tác với An ninh Thủ đô. Những nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Tố Hữu, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm… từng xuất hiện trên những số báo Tết hoặc các ấn phẩm quan trọng. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn và uy tín của một tờ báo trong đời sống xã hội, văn hóa Thủ đô.

Từ câu chuyện về những người làm báo, nghệ sĩ Hoàng Kim Đáng cũng nhắc tới một dấu ấn đặc biệt của An ninh Thủ đô trong những năm tháng báo in phát triển mạnh mẽ, khi có những thời điểm bạn đọc phải “xếp hàng mua báo”. Theo ông, để một tờ báo tồn tại và phát triển suốt 50 năm trong bối cảnh báo nói, báo hình, báo điện tử ngày càng chi phối đời sống thông tin là điều không dễ dàng. Vì vậy, việc An ninh Thủ đô giữ được vị trí và sức sống sau nửa thế kỷ là một niềm hạnh phúc lớn.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên

Các đại biểu, lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sỹ, người lao động An ninh Thủ đô chụp ảnh lưu niệm

Đặc biệt, cuộc giao lưu còn trở thành câu chuyện đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ khi MC nhắc đến nhà thơ Hoàng Ngọc Châu – con trai nghệ sĩ Hoàng Kim Đáng, người từng có thời gian công tác tại An ninh Thủ đô. Với nhà thơ Hoàng Ngọc Châu, việc trở lại sân khấu trong dịp kỷ niệm 50 năm tờ báo xuất bản số đầu tiên mang đến những cảm xúc đặc biệt. Ông gọi quãng thời gian làm việc tại An ninh Thủ đô, dù đã rời tòa soạn khoảng 20 năm, là một “gia tài đáng giá” trong hành trình hoạt động nghiệp vụ của mình.

Nhà thơ Hoàng Ngọc Châu bày tỏ sự tri ân đối với những thế hệ đi trước đã đặt nền móng, gây dựng và phát triển An ninh Thủ đô; đồng thời gửi lời chúc tới đội ngũ những người làm báo hôm nay tiếp tục gìn giữ di sản ấy, đưa tờ báo phát triển mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, ông nhắc tới thông điệp mà An ninh Thủ đô đang hướng tới: “Bút sắc, lòng trong, tiên phong số hóa, tờ báo chính trực, kịp thời, gần dân” – như một lời gửi gắm tới thế hệ kế tiếp.

Từ câu chuyện của hai cha con nghệ sĩ Hoàng Kim Đáng – Hoàng Ngọc Châu, chương trình giao lưu tiếp tục mở rộng tới một cộng tác viên đặc biệt đến từ phía Nam – nhà báo Trịnh Võ Trung Nghĩa, Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hồ Chí Minh. Gắn bó với An ninh Thủ đô trong khoảng 30 năm, từ khi còn là một học sinh cho tới khi trưởng thành, nhà báo Trịnh Võ Trung Nghĩa cho rằng cơ duyên ấy có được trước hết từ chủ trương trân trọng, cầu thị cộng tác viên của Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô qua các thời kỳ.

Theo nhà báo Trịnh Võ Trung Nghĩa, từ một tờ báo của Công an thành phố Hà Nội, An ninh Thủ đô đã từng bước tạo dựng uy tín trên phạm vi cả nước, trở thành nơi các cộng tác viên ở nhiều địa phương có thể gửi gắm tác phẩm. Chính sự rộng mở, trân trọng người viết đã tạo nên một mạng lưới cộng tác viên giàu sức sống, góp phần đưa tiếng nói của An ninh Thủ đô đến gần hơn với bạn đọc.

Trong câu chuyện của mình, nhà báo Trịnh Võ Trung Nghĩa cũng chia sẻ một niềm tự hào đặc biệt về Công an thành phố Hà Nội: bên cạnh những chiến công trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, còn có một “niềm tự hào” đã bền bỉ tồn tại suốt nửa thế kỷ – đó là Báo An ninh Thủ đô.

Những câu chuyện, những kỷ niệm và cả những lời chúc trong chương trình giao lưu đã tạo nên một lát cắt sinh động về hành trình 50 năm của An ninh Thủ đô. Đó là hành trình được làm nên không chỉ bởi những người trực tiếp công tác tại tòa soạn, mà còn bởi tình cảm, sự đồng hành của đông đảo cộng tác viên, văn nghệ sĩ, nhà báo và bạn đọc.

Qua nửa thế kỷ, những mối duyên nghề nghiệp ấy đã trở thành những mạch nguồn bền bỉ, góp phần tạo nên bản sắc của An ninh Thủ đô – một tờ báo luôn nỗ lực giữ vững sự chính trực, sắc bén trong ngòi bút, gần gũi với đời sống và không ngừng thích ứng với sự chuyển động của báo chí hiện đại.