Kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô: Vững bản lĩnh, sáng niềm tin

ANTD.VN - Ngày 13-8, An ninh Thủ đô đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên (15/8/1976 - 15/8/2026). Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ. Sự kiện vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam cùng đông đảo các thế hệ người làm báo.