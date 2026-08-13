An ninh Thủ đô - Nửa thế kỷ khẳng định trách nhiệm và bản lĩnh

ANTD.VN - Nửa thế kỷ qua, An ninh Thủ đô đã bền bỉ khẳng định vị trí của một tờ báo uy tín, gần gũi với nhân dân Thủ đô, luôn nhanh nhạy, trách nhiệm trong từng thông tin, từng bài viết. Qua đó khẳng định "sứ mệnh" đặc biệt của người làm báo An ninh Thủ đô - luôn đồng hành cùng lực lượng Công an Hà Nội, góp phần đưa tiếng nói từ cơ sở đến với nhân dân và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống.

Trung tá Vương Đăng Cường - Đội trưởng Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội:

Qua theo dõi và đồng hành cùng An ninh Thủ đô trong nhiều năm, tôi đánh giá đây là một tờ báo uy tín, luôn giữ được tinh thần trách nhiệm, mang đến cho bạn đọc những thông tin nhanh chóng, chính xác, thiết thực, nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Những năm qua, cán bộ, phóng viên An ninh Thủ đô đã phối hợp rất chặt chẽ với Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội nói chung và Đội CSGT số 7 nói riêng. Các đồng chí phóng viên thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phản ánh những vấn đề nổi lên trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Đặc biệt, những bài viết phản ánh gương người tốt, việc tốt, những hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ trong lòng nhân dân.

Nhân dịp Báo An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người làm báo của An ninh Thủ đô. Chúc các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh, sự tận tâm và trách nhiệm với nghề, tiếp tục phát huy truyền thống nửa thế kỷ, đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, đưa thông tin đến bạn đọc nhanh hơn, chính xác hơn, hấp dẫn hơn, đồng thời tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa lực lượng Công an với nhân dân Thủ đô.

Thượng tá Lê Anh Trung - Trưởng Công an phường Tương Mai:

An ninh Thủ đô là một tờ báo có uy tín, gần gũi với nhân dân Thủ đô. Trong suốt chặng đường hoạt động, đặc biệt là những năm gần đây, An ninh Thủ đô đã không ngừng đổi mới, nỗ lực đồng hành cùng Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố đến gần hơn với người dân.

Không chỉ phản ánh kịp thời sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, An ninh Thủ đô còn cung cấp nhiều thông tin hữu ích, chính xác, có độ tin cậy cao, đáp ứng tốt nhu cầu tiếp nhận thông tin của bạn đọc. Qua đó, báo góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đối với Công an phường Tương Mai, trong thời gian qua, phóng viên An ninh Thủ đô theo dõi địa bàn đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với đơn vị trong công tác tuyên truyền. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, trong đó có việc phát hiện, phản ánh và phối hợp tuyên truyền về quá trình giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, đã góp phần giúp người dân hiểu, đồng thuận và cùng chính quyền, lực lượng Công an xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, trật tự.

Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, tôi xin chúc Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên của An ninh Thủ đô luôn vững ngòi bút, giữ vững bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Mong rằng trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với Công an phường Tương Mai cũng như các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng bình yên, văn minh và đáng sống.

Thượng tá Trần Văn Hải - Trưởng Công an xã Thạch Thất:

Trong nhiều năm qua, An ninh Thủ đô đã làm tốt vai trò là một trong những kênh thông tin tuyên truyền quan trọng, kịp thời phản ánh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp, những việc làm ý nghĩa của lực lượng Công an Thủ đô trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân. Đối với Công an xã Thạch Thất, chúng tôi đánh giá rất cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của phóng viên An ninh Thủ đô phụ trách địa bàn.

Trong thời gian qua, các đồng chí phóng viên thường xuyên phối hợp với Công an xã, nắm bắt tình hình, ghi nhận và phản ánh những kết quả công tác cũng như những việc làm, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thạch Thất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Qua những bài viết được đăng tải, người dân có thêm thông tin, hiểu rõ hơn về những công việc thường ngày, những khó khăn, vất vả, thậm chí cả những nhiệm vụ đầy thử thách mà lực lượng Công an xã phải đối mặt, nhất là trong thời gian đầu sau khi mô hình mới được thành lập.

Ở chiều ngược lại, thông qua An ninh Thủ đô, Công an xã cũng có thêm một kênh để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những việc làm tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác. Điều này góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và qua đó góp phần xây dựng, lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Nhân dịp Báo An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên, thay mặt Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thạch Thất, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp của báo An ninh Thủ đô trong thời gian qua. Xin kính chúc Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên An ninh Thủ đô luôn mạnh khỏe, giữ vững nhiệt huyết, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.