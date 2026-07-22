Nghi vấn Trung tâm Anh ngữ làm lộ lọt thông tin cá nhân, người tiêu dùng có thể khiếu nại?

ANTD.VN - Nhiều người tiêu dùng bị lộ lọt thông tin cho bên thứ ba nhưng chưa biết cách bảo vệ quyền lợi của mình.

Bảo vệ thông tin cá nhân là trách nhiệm của cá nhân và tổ chức

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, mới đây, Ủy ban nhận được phản ánh của chị N (Hà Nội) về việc bị lộ lọt thông tin. Cụ thể, chị N. đang có con 8 tuổi đang theo học chương trình tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ M.

Khi đăng ký cho cháu theo học, chị N. đã cung cấp một số thông tin cá nhân của cháu và gia đình theo yêu cầu của Trung tâm như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của phụ huynh và một số thông tin liên quan đến quá trình học tập.

Sau khoảng 1 tháng kể từ ngày nhập học, chị N. thường xuyên nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo từ các đơn vị không quen biết về các sản phẩm, dịch vụ dành cho trẻ em như khóa học kỹ năng, đồ chơi giáo dục, bảo hiểm trẻ em, thực phẩm dinh dưỡng và các chương trình chăm sóc sức khỏe. Nội dung các cuộc gọi thể hiện bên liên hệ nắm được khá chính xác thông tin về độ tuổi, tình trạng học tập của cháu bé.

Nghi ngờ thông tin cá nhân của con mình bị tiết lộ hoặc sử dụng trái phép, chị N.i đã phản ánh với Trung tâm Anh ngữ M và đề nghị làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của Trung tâm trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của học viên.

Chị N. hỏi về trách nhiệm của Trung tâm Anh ngữ M. trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cùa học viên trong vụ việc này.

Trên thực tế, lộ lọt thông tin cá nhân diễn ra khá phổ biến ở nhiều lĩnh vực, không chỉ như trường hợp trên. Việc lộ lọt này cũng là một trong những nguyên nhân khiến người tiêu dùng bị quấy rối bởi “cuộc gọi rác” và nhiều hệ lụy khác cho xã hội.

Ngoài các quy định khác của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 cũng quy định, người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin; Quyền kiểm tra, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ chuyển giao, ngừng chuyển giao thông tin; Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trong khi đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo và sử dụng thông tin đúng mục đích; Trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của người tiêu dùng; Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người tiêu dùng.

Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc bên lưu trữ thông tin liên quan phải có trách nhiệm xử lý.

Với vụ việc cụ thể của chị M, nếu việc lộ lọt thông tin xuất phát từ sự cố hoặc hành vi tấn công vào hệ thống thông tin của Trung tâm, Trung tâm Anh ngữ M. phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn luật định, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng không đúng mục đích hoặc không có sự đồng ý của chủ thể thông tin còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo, để bảo vệ quyền lợi của mình, người tiêu dùng nên lưu giữ các bằng chứng liên quan như nội dung cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, email quảng cáo, thời điểm phát sinh các cuộc gọi, cũng như các tài liệu thể hiện việc đã cung cấp thông tin cho Trung tâm Anh ngữ M. Đây là những bằng chứng quan trọng khi có tranh chấp phát sinh.

Khi quyền và lợi ích bị xâm phạm, người tiêu dùng có thể lựa chọn một trong các phương thức sau để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật, cụ thể là thương lượng với doanh nghiệp, phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Người tiêu dùng có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp. Trường hợp việc thương lượng không đạt kết quả hoặc quyền lợi vẫn chưa được bảo đảm, người tiêu dùng có thể tiếp tục lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp khác như hòa giải, trọng tài hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.