"Khúc ca Blouse trắng" khởi động hành trình tri ân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở mới

ANTD.VN - Ngày 4/8/2026 tới, chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Khúc ca Blouse trắng" sẽ chính thức khởi động tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, mở đầu hành trình tri ân bằng âm nhạc đến với đội ngũ y tế, người bệnh và cộng đồng.

Với thông điệp "Giai điệu từ tâm, khơi mầm hy vọng", chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Khúc ca Blouse trắng" sẽ chính thức khởi động vào 14 giờ 30 ngày 4/8 tại Hội trường tầng 5, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (Quốc lộ 21B, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình). Đây là hoạt động do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành y tế, Hội Công tác xã hội ngành y tế phối hợp tổ chức, hướng tới lan tỏa những giá trị nhân văn, tôn vinh đội ngũ cán bộ y tế và sẻ chia với người bệnh.

Chương trình được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những đối tượng có điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa còn hạn chế. Ban Tổ chức lựa chọn Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là điểm khởi đầu của hành trình bởi đây là một trong những cơ sở y tế trọng điểm vừa chính thức đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh. Đồng thời, bệnh viện này cũng được đầu tư đồng bộ, từng bước trở thành trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Khúc ca Blouse trắng" sẽ chính thức khởi động vào 14 giờ 30 ngày 4/8 tại Hội trường tầng 5, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (Quốc lộ 21B, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình).

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng ghi nhận sự cống hiến của hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang ngày đêm nỗ lực xây dựng một bệnh viện hiện đại, vì sức khỏe nhân dân. Trong đó, nhiều cán bộ y tế phải thường xuyên di chuyển hàng trăm kilômét từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc.

Điểm đặc biệt của "Khúc ca Blouse trắng" còn nằm ở cách chương trình đưa âm nhạc đến gần người bệnh. Trước khi chương trình được chính thức khai mạc, đoàn nghệ sĩ, đại diện bệnh viện, các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành sẽ trực tiếp đến các phòng bệnh trong hoạt động mang tên "Điểm đến của những trái tim” để biểu diễn phục vụ bệnh nhân và trao tặng 10 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn ngay tại giường bệnh.

Sau lễ khai mạc do MC Thảo Vân dẫn dắt, chương trình sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSƯT Hồng Liên, nghệ sĩ hài Trà My, các ca sĩ Sao Mai Đinh Hiền Anh, Minh Chuyên, Ngọc Ký, Việt Tú cùng sự góp mặt của các hoa hậu, á hậu đến từ nhiều cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, các y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng sẽ trực tiếp biểu diễn, song ca cùng nghệ sĩ, tạo nên một sân khấu dùng âm nhạc để kết nối con người.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn dành thời lượng để trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong hành trình điều trị.

Bên cạnh đó, ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, các nghệ sĩ cùng đội ngũ y, bác sĩ sẽ lên chuyến tàu xuất phát từ ga Phủ Lý trở về Hà Nội. Khi ấy, toa tàu sẽ trở thành không gian giao lưu gần gũi, nơi mọi người cùng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nghề và cất lên những ca khúc theo yêu cầu. Chuyến tàu đặc biệt ấy được kỳ vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, giúp các y, bác sĩ có thêm nguồn động viên tinh thần sau những ngày làm việc nhiều áp lực.

Theo Ban Tổ chức, "Khúc ca Blouse trắng" là hành trình lan tỏa lòng nhân ái, dùng âm nhạc để kết nối con người, tri ân những “thiên thần áo trắng” và tiếp thêm niềm tin cho người bệnh. Sau điểm dừng đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, chương trình sẽ tiếp tục đến với nhiều bệnh viện, cơ sở y tế và các đơn vị chăm sóc cộng đồng trên cả nước, góp phần vun đắp những giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia trong xã hội.