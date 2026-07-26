Bảng đấu Hắc Mã bùng nổ cảm xúc, chính thức nói lời chia tay 2 “anh tài” đầu tiên

ANTD.VN - Tiếp nối sức nóng từ thắng lợi của "Nhà làm mạnh" ở bảng Bạch Mã, tập 4 chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đã chính thức lên sóng với cuộc tranh tài nghẹt thở của bảng Hắc Mã. Bốn nhà: Vinh quy bái tổ, Điện ảnh, Soạn nhạc và Hoa lửa đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc.

Chung cuộc, Nhà soạn nhạc vươn lên dẫn đầu bảng đấu, cùng Nhà làm mạnh ghi tên vào vòng sau. Công diễn 1 khép lại trong tiếc nuối khi hai anh tài đầu tiên phải chia tay chương trình là 14 Casper và Vương Anh Tú.

Với kết quả chung cuộc, Nhà soạn nhạc (Top 1 bảng Hắc Mã) cùng Nhà làm mạnh (Top 1 bảng Bạch Mã) là hai đội thi duy nhất bảo toàn trọn vẹn lực lượng tiến thẳng vào công diễn tiếp theo. Thủ lĩnh Hoàng Tôn xúc động bày tỏ: “Được cùng những người anh em chung vai sát cánh đi tiếp vào vòng sau là điều vô cùng tuyệt vời. Cảm giác như mọi nỗ lực và sự khổ luyện của anh em cuối cùng đã hái được quả ngọt”.

14 Casper và Vương Anh Tú dừng chân sau Công diễn 1 của chương trình

Ngược lại, 6 Nhà còn lại đều rơi vào vòng nguy hiểm. 6 anh tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất bao gồm: Mew Amazing (Nhà Vinh quy bái tổ), Tùng Mint (Nhà Điện ảnh), Thuận Nguyễn (Nhà Mỹ nam), Vương Anh Tú (Nhà Hoa lửa), 14 Casper (Nhà Ngoại ô) và Đinh Mạnh Ninh (Nhà Củi lửa) phải đối mặt với nguy cơ dừng bước cao hơn những thành viên còn lại.

Mỗi anh tài trong nhóm nguy hiểm đứng trước quyền lựa chọn: tự mình bước vào mật thất lửa đối diện kết quả hay đi cùng đồng đội. Khoảnh khắc này đã thể hiện trọn vẹn tinh thần Brotherhood - tình anh em gắn kết và sự hy sinh thầm lặng giữa các thành viên, đa số các nhóm đều chọn cùng nhau bước tiếp, cùng nhau đối mặt.

Giải thích về quyết định sát cánh cùng đồng đội vào mật thất lửa, 14 Casper xúc động chia sẻ: “Em không biết mọi người chọn đi một mình hay đi cùng anh em là vì lý do gì, nhưng em nghĩ tình thế em vào nhóm này là do anh em chọn. Dẫu vậy, các anh luôn trong tâm thế rất máu lửa để bảo vệ các em đến cùng. Các anh cũng chính là những người đã thuyết phục, tiếp thêm động lực cho em làm những điều mà bản thân từng nghĩ mình không thể. Vì vậy, em muốn được cùng các anh đi nhận kết quả này”.

Trái ngược với lựa chọn của đa số, Tùng Mint và Vương Anh Tú lại quyết định bước đi một mình để bảo vệ cảm xúc cho đồng đội. Vương Anh Tú trải lòng: “Tú nhìn thấy sự nỗ lực của đồng đội là rất lớn. Tú không muốn sau tất cả những cố gắng ấy, mọi người lại phải trải qua những khoảnh khắc nặng nề này cùng Tú. Cho nên, Tú chọn tự mình đối mặt với câu chuyện của riêng mình”.

Dù chọn đồng hành hay tự mình gánh vác, tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các anh tài đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đắt giá và ấm áp của tập phát sóng. Chung cuộc, hai anh tài phải nói lời chia tay chương trình đầu tiên là 14 Casper (Nhà Ngoại ô) và Vương Anh Tú (Nhà Hoa lửa).

Bộc bạch trong khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến, 14 Casper chia sẻ: “Hành trình tuy ngắn ngủi chưa đủ để nhìn thấy trọn vẹn những thay đổi của bản thân, nhưng tôi cảm nhận rõ mình đã tháo bỏ được rất nhiều rào cản để trở nên tự tin hơn. Rời khỏi đây, món quà vô giá nhất tôi mang theo chính là tình cảm của tất cả anh em. Cả đời tôi luôn phải là người anh gánh vác trách nhiệm, nhưng tại nơi đây, tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự cưng chiều và yêu thương từ mọi người. Mọi kỷ niệm và ký ức đẹp đẽ này tôi sẽ ghi nhớ mãi”.

Anh tài Vương Anh Tú cũng trải lòng về chặng đường đã qua: “Trải qua nhiều biến cố trong nghề lẫn cuộc sống, tôi hiểu rằng dù bắt đầu hay kết thúc, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong tôi sẽ không bao giờ tắt. Ngay từ những ngày đầu bước vào chương trình, tôi từng cảm thấy khá ‘ngộp’. Thế nhưng qua khoảng thời gian gắn bó, sẻ chia và chứng kiến khoảnh khắc mọi người ôm nhau khóc khi chia tay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã vượt qua được chính mình và gặt hái những giá trị vô cùng ý nghĩa”.

Khép lại Công diễn 1 với nhiều dấu ấn cảm xúc, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài bùng nổ và kịch tính hơn nữa trong các tập sóng tiếp theo.