Bổ nhiệm NSND Đỗ Quốc Hưng làm Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Buổi lễ do PGS.TS, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì. Tại đây, Thứ trưởng đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho TS.NSND Đỗ Quốc Hưng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tin tưởng giao trọng trách mới. Ông cũng tri ân tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác. Đồng thời, tân Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho ông sự đón tiếp nồng hậu trong ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho TS.NSND Đỗ Quốc Hưng.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội). Ông gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 1991. Ông trải qua quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ bậc trung cấp, đại học đến sau đại học và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc. Hơn 30 năm qua, ông dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy, biểu diễn và đào tạo tại một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu cả nước.

Là một trong những giọng nam trầm (bass) tiêu biểu của Việt Nam, NSND Đỗ Quốc Hưng từng đoạt giải Nhất Cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, giành Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và nhiều lần biểu diễn tại Đức, Nga, Triều Tiên cùng nhiều quốc gia khác. Năm 1998, sau thời gian tập huấn và biểu diễn tại Nhà hát Opera Hannover (Đức), ông được mời làm việc tại đây nhưng đã quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng còn có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Cuốn sách Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam, được phát triển từ luận án tiến sĩ của ông, là một trong những tài liệu chuyên khảo có giá trị về đào tạo thanh nhạc opera ở Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ cương vị Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong nhiều năm đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, ông đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, trong đó có các NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà và ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Trần Trung Quân,...

Việc bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ góp phần phát huy thế mạnh của một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu phía Nam, đồng thời thúc đẩy công tác đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới.