Tái hiện cuộc vượt ngục lịch sử năm 1943 tại nhà tù Sơn La

ANTD.VN - Triển lãm chuyên đề “Cuộc vượt ngục năm 1943” đang diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La đến hết tháng 10/2026, tái hiện cuộc vượt ngục lịch sử năm 1943 của 4 chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tài liệu và tư liệu quý, được bố cục theo 3 phần: Sự hiện diện của người Pháp tại Sơn La; Chi bộ Nhà tù Sơn La với cuộc vượt ngục năm 1943; Theo dấu chân những người vượt ngục.

Thông qua các tư liệu lịch sử, triển lãm giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đấu tranh kiên cường của những người cộng sản nơi "địa ngục trần gian". Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Chi bộ Nhà tù Sơn La, tinh thần mưu trí, đoàn kết của các chiến sĩ cách mạng và tấm lòng che chở, đùm bọc của đồng bào các dân tộc Sơn La trong hành trình vượt ngục lịch sử.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, hiện vật, tư liệu

Triển lãm tái hiện cuộc vượt ngục lịch sử năm 1943 của 4 chiến sĩ cộng sản: Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân và Trần Đăng Ninh, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La và sự dẫn đường của Anh hùng liệt sỹ Lò Văn Giá.

Đây là cuộc vượt ngục thành công duy nhất trong gần 40 năm tồn tại của Nhà tù Sơn La dưới sự cai trị của thực dân Pháp. Sự kiện này đã đưa các cán bộ chủ chốt của Đảng trở về hoạt động cách mạng, kịp thời bổ sung lãnh đạo chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công.