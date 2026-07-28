Dàn huấn luyện viên “tiếp lửa” cho hàng trăm bạn nhỏ tại casting Model Kid Vietnam 2026

Nối tiếp sức nóng của chương trình, hàng trăm thí sinh đã đến từ rất sớm, mang theo sự háo hức, tự tin và niềm đam mê chinh phục đường đua Model Kid Vietnam. Không chỉ là sân chơi để các bé thử sức với vai trò người mẫu nhí, Model Kid Vietnam 2026 còn được xem như món quà ý nghĩa trong dịp hè, đồng thời đưa ra góc nhìn đúng đắn hơn về việc đào tạo người mẫu nhí để các bé vẫn giữ trọn sự hồn nhiên và lưu giữ những ký ức tuổi thơ đáng nhớ.

Các mentor phấn khởi trước sự đáng yêu của các thí sinh nhí tiềm năng

Ngay từ sáng sớm, khu vực casting đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng trăm thí sinh cùng nhiều gia đình có mặt từ rất sớm để hoàn tất thủ tục đăng ký, chuẩn bị trang phục và giúp các bé có tâm lý thoải mái trước khi bước vào phần thi đầu tiên.

Mở đầu vòng sơ tuyển khu vực miền Nam, các thí sinh chính thức bước vào thử thách đầu tiên mang tên “Bé tự tin” với phần trình diễn catwalk trong trang phục tự chọn, đồng thời có cơ hội giới thiệu bản thân và thể hiện cá tính trước Ban Giám khảo. Để giúp con có màn xuất hiện trọn vẹn nhất, nhiều phụ huynh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, thần thái đến những lời động viên trước giờ lên sân khấu. Không khí tại khu vực casting vì thế luôn ngập tràn tiếng cười, xen lẫn chút hồi hộp và háo hức của các bé khi chờ đến lượt mình sải bước.

Top Model Tyhd hào hứng với các tiềm năng nhí trong ngày casting đầu tiên khu vực phía Nam của Model Kid Vietnam 2026

Đồng hành cùng các tài năng nhí là Host Ninh Quang Trường cùng ba Huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa, Quỳnh Anh, TyhD. Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và người mẫu, các Huấn luyện viên không chỉ theo dõi phần thể hiện của từng thí sinh mà còn dành nhiều lời động viên, giúp các bé tự tin hơn khi lần đầu đứng trước nhiều người và sân khấu lớn.

Những góp ý gần gũi, lời khuyên bổ ích và sự chỉ dẫn tận tình đã góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân và tận hưởng hành trình làm nên ước mơ tại Model Kid Vietnam 2026.

Mentor Quỳnh Anh ân cần chuẩn bị trang phục cho thí sinh Hiểu Lam trước phần thử thách thay đổi phong cách trình diễn

Nổi bật trong phần thi “Bé tự tin” là màn thể hiện của Nguyễn Hoàng Khôi Vỹ và Thái Gia An, hai thí sinh nhí đã chinh phục hoàn toàn Ban Giám khảo bằng sự tự tin và bản lĩnh sân khấu.

Nếu Nguyễn Hoàng Khôi Vỹ gây ấn tượng với màn hóa thân thành bình luận viên thể thao, tự tin tường thuật đầy lưu loát trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ, thì Thái Gia An lại “đốt nóng” sân khấu bằng màn trình diễn hip hop kết hợp kỹ thuật kê đầu điêu luyện, phô diễn sự mạnh mẽ và phong thái biểu diễn chuyên nghiệp. Hai tiết mục với hai màu sắc hoàn toàn khác biệt nhưng đều nhận được những tràng pháo tay cùng nhiều lời khen từ Ban Giám khảo.

Nguyễn Hoàng Khôi Vỹ gây ấn tượng với màn hóa thân thành bình luận viên thể thao, tự tin tường thuật đầy lưu loát trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ

Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo được Mentor TyhD ví “như Hoa hậu Mai Phương Thuý”, Lê Hà Phương nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của Ban giám khảo ngay từ những bước catwalk đầu tiên. Không chỉ ghi điểm bởi phong thái tự nhiên, tự tin, cô bé còn gây ấn tượng với khả năng xử lý tình huống vô cùng linh hoạt.

Dù suýt mất thăng bằng trên sàn diễn, Hà Phương vẫn bình tĩnh xoay người, khéo léo đặt tay lên vai bạn diễn như một phần của màn trình diễn rồi tiếp tục sải bước đầy tự tin. Chính màn xử lý thông minh và bản lĩnh ấy đã giúp cô bé nhận về những tấm bảng “tim” đầy thuyết phục từ dàn Ban giám khảo.

Lê Hà Phương dễ dàng ghi điểm với dàn BGK nhờ lối catwalk tự tin

Sức hút của vòng casting không chỉ đến từ những màn catwalk đầy thần thái mà còn được tạo nên bởi sự đa dạng trong màu sắc của các thí sinh. Có các bạn nhỏ khiến Ban Giám khảo phải “tan chảy” bởi sự hồn nhiên, ngây ngô, có bạn lại chinh phục bằng nhiều tài lẻ, biểu cảm linh hoạt và phong thái trình diễn đầy tự tin. Chính sự đa dạng trong cá tính và cách thể hiện của các bé đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, liên tục mang đến những bất ngờ thú vị ngay từ những phần thi đầu tiên.

Khép lại ngày sơ tuyển đầu tiên tại khu vực miền Nam, Model Kid Vietnam 2026 đã có màn “khởi đầu” đầy ấn tượng với sự quy tụ của hàng trăm thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành khắp cả nước.

BGK và các thí sinh nhí hào hứng trước khi bước vào thử thách đầu tiên tại casting Model Kid Vietnam 2026

Không chỉ là nơi tìm kiếm những gương mặt sáng giá cho làng mẫu nhí Việt Nam, Model Kid Vietnam 2026 còn mở ra một hành trình để mỗi em nhỏ được khám phá bản thân, trưởng thành qua từng thử thách và tự tin tỏa sáng theo cách rất riêng. Những cái tên nổi bật đầu tiên đã dần lộ diện, hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị của các vòng thi tiếp theo.