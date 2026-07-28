Ẩm thực Huế lọt top những điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo của châu Á

ANTD.VN - Với nền ẩm thực mang đậm dấu ấn của vùng đất cố đô, Huế vừa lọt top những điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo của châu Á, do nền tảng du lịch trực tuyến Agoda bình chọn.

Theo Agoda, ẩm thực ngày càng trở thành một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy du khách lựa chọn điểm đến. Thông qua việc giới thiệu những "viên ngọc ẩn" về ẩm thực tại châu Á, nền tảng này mong muốn đưa du khách đến gần hơn với các vùng đất giàu giá trị văn hóa, nơi mỗi món ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn kể câu chuyện về lịch sử, truyền thống và sự sáng tạo của cộng đồng địa phương.

Trong danh sách được Agoda giới thiệu, Huế nổi bật với nền ẩm thực cung đình mang đậm dấu ấn của vùng đất từng là kinh đô dưới triều Nguyễn. Ẩm thực Huế được đánh giá cao nhờ sự tinh tế trong hương vị, cầu kỳ trong cách chế biến và sự hài hòa trong nghệ thuật trình bày.

Những món ăn quen thuộc như bún bò Huế, bánh bèo, bánh khoái, bánh bột lọc không chỉ là đặc sản địa phương mà còn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của cố đô. Qua từng món ăn, du khách có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ, thanh nhã và nét độc đáo trong phong cách ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Món bún bò Huế thơm ngon, hấp dẫn thực khách

Việc Huế được đưa vào danh sách các điểm đến ẩm thực truyền thống tiêu biểu của châu Á tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam đối với du khách quốc tế. Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan và các giá trị di sản, Việt Nam ngày càng được biết đến như một điểm đến giàu trải nghiệm văn hóa thông qua những nét đặc sắc trong đời sống ẩm thực địa phương.

Bên cạnh Huế, danh sách của Agoda còn có các điểm đến ẩm thực truyền thống khác tại châu Á như Udon Thani thuộc vùng Isan (Thái Lan), Iloilo (Philippines), Đan Đông (Trung Quốc), Melaka (Malaysia) và Luang Prabang (Lào).

Việc các điểm đến giàu bản sắc được giới thiệu trong danh sách này cho thấy xu hướng du lịch trải nghiệm đang ngày càng phát triển, khi du khách không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp mà còn mong muốn khám phá văn hóa, lịch sử và đời sống bản địa thông qua những hương vị đặc trưng của từng vùng đất.