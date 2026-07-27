Giai điệu “Hà Nội mùa thu” thổi bừng sức sống không gian văn hóa cộng đồng

ANTD.VN - Chiều 26/7, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát giác, Vườn Hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã mang đến những giai điệu Jazz đặc sắc, đồng thời mở ra một cách cảm nhận mới về Hà Nội.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác tiếp tục trở thành điểm hẹn cuối tuần của những người yêu nghệ thuật. Âm nhạc được trình diễn trong không gian công cộng, từ đó khán giả và nghệ sĩ được kéo gần khoảng cách. Tại chương trình, mỗi người đi ngang qua có thể dừng chân, lắng nghe và để cảm xúc hòa cùng nhịp sống đô thị.

Điểm nhấn của chương trình là ca khúc “Hà Nội mùa thu” của nhạc sĩ Vũ Thanh. Qua ca khúc, hình ảnh Thủ đô hiện lên bằng vẻ đẹp tinh tế, giàu chiều sâu văn hóa, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kiến tạo không gian văn hóa cộng đồng và lan tỏa những giá trị bền vững của thành phố.

Toàn cảnh chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Thủ đô trong ca từ của nhạc sĩ Vũ Thanh hiện lên với những hình ảnh gần gũi: sắc lá, mặt hồ, hàng cây, nhịp sống phố phường và bầu không khí đặc trưng chỉ Hà Nội mới có. Chính những điều bình dị ấy làm nên bản sắc của một đô thị nghìn năm văn hiến. Những câu hát hòa cùng tiếng saxophone, âm thanh của lá cây xào xạc và nhịp bước thong thả tại phố đi bộ đã tạo nên một “bức tranh nghệ thuật” đa giác quan, đưa cảnh quan trở thành một phần của tác phẩm và âm nhạc làm cho không gian di sản Nhà Bát giác thêm sức sống.

Đó cũng là điều làm nên giá trị riêng của chương trình “Âm nhạc cuối tuần”. Qua nhiều tháng đều đặn tổ chức, chương trình đang từng bước kiến tạo một không gian văn hóa mở, nơi nghệ thuật được đưa ra khỏi sân khấu truyền thống để hiện diện trong đời sống hằng ngày của cộng đồng.

Qua nhiều tháng đều đặn tổ chức, chương trình "Âm nhạc cộng đồng" đang từng bước kiến tạo một không gian văn hóa mở, nơi nghệ thuật được đưa ra khỏi sân khấu truyền thống để hiện diện trong đời sống hằng ngày của cộng đồng.

Trong các định hướng phát triển văn hóa của Trung ương và Thành phố Hà Nội, việc xây dựng các không gian văn hóa công cộng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội. Xuất phát từ quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị: văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Trên tinh thần đó, Chương trình hành động số 08 của Thành ủy Hà Nội cũng xác định mục tiêu phát triển Thủ đô theo định hướng "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối", xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển và hình thành người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tại chương trình, những giai điệu Jazz thế giới như tạo nên một dòng chảy âm nhạc đa sắc màu.

Bên cạnh các tác phẩm về Hà Nội, chương trình còn mang đến những giai điệu Jazz thế giới như “In The Mood”, “Freddie The Freeloader”, “Corcovado”, “Our Love Is Here To Stay”,… tạo nên một dòng chảy âm nhạc đa sắc màu. Sự đan xen giữa dòng nhạc Jazz quốc tế với những ca khúc Việt Nam đã làm phong phú trải nghiệm thưởng thức, thể hiện tinh thần hội nhập văn hóa của Thủ đô, qua đó giá trị truyền thống và hiện đại cùng song hành, bổ sung cho nhau.

Khán giả hào hứng lắng nghe, cổ vũ các tiết mục tại chương trình.

Buổi biểu diễn khép lại khi những tràng pháo tay vang lên dưới tán cây bên hồ Gươm. Những dư âm của giai điệu “Hà Nội mùa thu” vẫn ở lại trong lòng người nghe, gợi nhớ một mùa đẹp nhất trong năm. Đồng thời, những ca từ ấy cũng khơi dậy tình yêu đối với những giá trị văn hóa đã làm nên cốt cách Hà Nội. Qua đó, những chương trình như “Âm nhạc cuối tuần” góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng trên hành trình phát triển bền vững của Hà Nội trong thời kỳ mới.