Hàng trăm nghệ sĩ dành trọn lòng thành kính biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật “Ánh sao Tổ quốc”

ANTD.VN - Tối 25/7/2026, tại Sân vận động 30 tháng 4, Đặc khu Côn Đảo, TPHCM đã diễn ra chương trình nghệ thuật chủ đề "Ánh sao Tổ quốc" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026). Chương trình do Ban tổ chức các chương trình lễ lớn của TPHCM chỉ đạo tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Các đồng chí lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh và các nghệ sĩ tham gia chương trình

Chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt và xúc động, khi cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đang dồn toàn lực, thực hiện cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi im tiếng súng, nhưng hàng trăm ngàn người con ưu tú của dân tộc vẫn còn đang nằm lại đâu đó giữa những cánh rừng già, dưới đáy những dòng sông hay những nẻo đường biên giới chưa xác định được danh tính. Nỗi đau ấy vẫn hiện hữu, âm ỉ trong lòng những người mẹ đang khắc khoải chờ con, những người vợ đau đáu chờ chồng.

Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà đó là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim. Là cuộc chạy đua nước rút với thời gian, với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và tuổi tác của những nhân chứng lịch sử, để đưa các anh, các chị trở về dưới bóng cờ Tổ quốc. Ý nghĩa to lớn của chiến dịch này chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, làm nền tảng cảm xúc cốt lõi cho toàn bộ chương trình "Ánh sao Tổ quốc", biến mỗi tiết mục nghệ thuật thành một lời nguyện cầu, một hành động tri ân thiết thực và một lời hứa sắt son của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống.

Đồng hành với chương trình, Đạo diễn Trần Vi Mỹ gần như đặt trọn tâm huyết, tình cảm thiêng liêng và lòng thành kính trước tiền nhân vào từng chi tiết dàn dựng. Bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiệu ứng sân khấu hiện đại như hệ thống bàn nâng âm, sân khấu xoay, công nghệ ánh sáng tinh tế, sự kết hợp giữa ngôn ngữ điện ảnh và thủ pháp sân khấu…, chương trình như một bức bích họa lịch sử khổng lồ, làm nên những điểm nhấn rung cảm mãnh liệt cho người xem.

Đêm nghệ thuật “Ánh sao Tổ quốc” được chia thành 3 chương, lần lượt lấy chủ đề: Đất nước những huyền thoại, Côn Đảo linh thiêng và Đảo xanh bừng sáng. Chương đầu tiên giúp người xem như được sống lại những khoảnh khắc hào hùng của cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc. Cuộc đấu tranh đó gắn liền với những huyền thoại bất tử: Đó là câu chuyện của 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc bất tử, đó là câu chuyện niềm tin về lý tưởng sống thanh xuân rực rỡ của Liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm, đó là nghi thức “truy điệu sống” chính mình của những người lính trên những con “tàu không số” làm nên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.

Mạch cảm xúc tri ân gắn kết chặt chẽ với "Chiến dịch 500 ngày đêm" qua liên khúc "Miền xa thẳm – Người mẹ của tôi" mang đến một khoảng lặng đầy nước mắt. Hình ảnh người mẹ, người vợ do NSƯT Lê Thiện và NSƯT Tuyết Thu thủ diễn đằng đẵng đợi chờ như nhắc nhớ câu chuyện vẫn còn đang thổn thức của bà Nguyễn Thị Lệ suốt 58 năm chờ một lời hẹn ước “đánh thắng trận này rồi anh về sẽ cưới em” của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Chương thứ hai của đêm nghệ thuật chọn chủ đề “Côn Đảo linh thiêng” đã chạm đến sự rung cảm của rất nhiều khán giả. Đỉnh cao cảm xúc của chương nghệ thuật này được đặt vào nhạc cảnh "Tiếng vọng Côn Đảo" với thủ pháp đối lập nội tâm sâu sắc.

Trong không gian ngục tù u tối, từng vệt sáng lạnh lẽo rọi vào ba nhân vật vô danh: Nam chiến sĩ đại diện cho giai cấp công nông quật cường; Nữ chiến sĩ đại diện cho sự lãng mạn cách mạng, kiên cường gìn giữ mùa xuân trong tim; và Người nam trí thức biến ngục tù thành trường học. Những lời thoại rành mạch, đanh thép: "Chúng tôi ngã xuống để một sớm mai kia anh em tôi trút bỏ áo tù, thong dong trên luống cày của tự do xứ sở", "Chân lý mãi mãi thuộc về lẽ phải" chạm vào tận thẳm sâu của của lòng yêu nước của mỗi người.

Điểm sáng nhất của nhạc cảnh là sự xuất hiện của hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong tà áo bà ba trắng tinh khôi trước giờ ra bãi bắn. Tất cả hòa quyện tạo nên một trường đoạn sử thi bi tráng.

Ca sĩ Phương Thanh trong chương trình nghệ thuật "Ánh sao Tổ quốc"

Đó còn là cảm xúc tri ân dành cho những người lính đã để lại một phần thân thể mình nơi chiến trường nhưng khi hòa bình lập lại họ vẫn thể hiện tinh thần "tàn nhưng không phế", sẵn sàng cống hiến ở những vai trò mới để dựng xây đất nước phồn vinh, thịnh vượng như hình ảnh người thương binh trong nhạc phẩm "Vết chân tròn trên cát", một sáng tác giàu xúc cảm của nhạc sỹ Trần Tiến. Lựa chọn ca khúc này như gói trọn tấm lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những những người không ai nhớ mặt, đặt tên, nhưng họ đã góp phần làm nên "Đất nước"!

Chương thứ ba khép lại đêm nghệ thuật “Ánh sao Tổ quốc” được lấy tên “Đảo xanh bừng sáng”, như một lời hiệu triệu toàn dân vững tin bước vào những trang sử tiếp theo rạng rỡ niềm tin và khát vọng của dân tộc.

Những ca khúc tươi sáng, đầy lạc quan nối tiếp nhau như "Trọn đời một lòng tin yêu", "Côn Đảo xanh", "Hát cho hành tinh xanh", "Bay qua Biển Đông" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã trở thành một lời khẳng định: Côn Đảo hôm nay không chỉ là một địa danh lịch sử, mà còn là cột mốc chủ quyền thiêng liêng, một vọng gác tiền tiêu giữa biển trời Tổ quốc. Với trái tim rực cháy và ý chí kiên cường, những người lính Hải quân - "lá chắn xanh" nơi đầu sóng ngọn gió - vẫn đang ngày đêm canh giữ biển trời, để màu cờ Tổ quốc luôn tung bay. Để hòa bình không chỉ là một dấu mốc, mà là mạch sống chảy trôi qua từng thế hệ.