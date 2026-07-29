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“20 năm một chặng đường” – Triển lãm hội ngộ của lớp Sư phạm Mỹ thuật K9

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H.T

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, các cựu sinh viên lớp Sư phạm Mỹ thuật K9 – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật lần thứ 2 với chủ đề “20 năm một chặng đường”.

Điều đặc biệt của triển lãm không nằm ở quy mô hay mục tiêu thương mại mà ở ý nghĩa của một cuộc hội ngộ. Đây là dịp để những người bạn học cũ cùng nhìn lại hành trình 2 thập kỷ gắn bó với nghệ thuật và chia sẻ những sáng tác được nuôi dưỡng từ niềm đam mê hội họa.

Triển lãm đầu tiên của lớp từng được tổ chức vào năm 2012 ngay tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – nơi lưu giữ những ký ức và khởi đầu cho con đường nghệ thuật của mỗi thành viên. Trở lại sau 13 năm, triển lãm quy tụ 15 họa sĩ với khoảng 50 tác phẩm thuộc nhiều chất liệu như sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, màu nước, bột màu và nho mài.

Các tác phẩm mang phong cách hiện thực, phản ánh vẻ đẹp của cuộc sống đời thường, phong cảnh quê hương và con người Việt Nam. Bằng ngôn ngữ tạo hình gần gũi, giàu cảm xúc cùng bảng màu tươi sáng, trong trẻo, mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình quan sát, chiêm nghiệm và tình yêu bền bỉ dành cho hội họa.

Sau khi tốt nghiệp, các thành viên của lớp Sư phạm Mỹ thuật K9 lựa chọn những con đường khác nhau. Có người tiếp tục giảng dạy mỹ thuật, có người trở thành họa sĩ tự do, cũng có người làm việc ở nhiều lĩnh vực khác. Dù ở bất kỳ vị trí nào, họ vẫn luôn gìn giữ tình yêu với nghệ thuật. Mỗi khi có thời gian, họ lại cầm cọ sáng tác như một niềm vui và cũng là cách nuôi dưỡng đam mê.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày ra trường, “20 năm một chặng đường” không chỉ là một cuộc trưng bày tác phẩm mà còn là cuộc gặp gỡ của những người bạn cùng chung tình yêu nghệ thuật. Triển lãm là minh chứng cho sức sống bền bỉ của đam mê sáng tác và cho thấy hội họa vẫn luôn là sợi dây gắn kết những người từng học chung dưới mái trường Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 7-8 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội, mở cửa phục vụ công chúng yêu mỹ thuật.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

van-viet.jpg
Tác phẩm của họa sĩ Trương Văn Viết
nguyen-ngoc-hoang.jpg
Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng
bui-van-kien.jpg
Tác phẩm của họa sĩ Bùi Văn Kiên
1785249599159-6880392411081302402-6880392411081302402-27e7444af459120f3bcc4dd9ff324c69.jpg
Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Quý
nguyen-van-hieu-4650.jpg
Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Hiếu

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Từ khóa:

#triển lãm mỹ thuật của lớp Sư phạm K9

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