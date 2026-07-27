Giới thiệu 200 hình ảnh, tư liệu, di sản Hán Nôm về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026), Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm "Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn".

Triển lãm diễn ra từ ngày 29/7 đến ngày 3/8/2026 tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục sâu sắc nhằm tôn vinh thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đối với nền văn hóa, giáo dục, khoa học và lịch sử dân tộc; góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống hiếu học, tinh thần sáng tạo và ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, bản sao tư liệu Hán Nôm, mộc bản, văn bia, sách cổ và nhiều nguồn tư liệu khoa học có giá trị được sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, thư viện, cơ sở nghiên cứu, dòng họ Lê Quý Đôn và các đơn vị liên quan.

Khu tưởng niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Không gian trưng bày được thiết kế theo mạch lịch sử, kết hợp giữa ngôn ngữ trưng bày truyền thống với mỹ thuật hiện đại, tạo nên hành trình trải nghiệm xuyên suốt từ quê hương, cuộc đời, sự nghiệp đến di sản tư tưởng và những giá trị trường tồn của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Triển lãm gồm 5 chuyên đề: Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Cuộc đời và sự nghiệp, Di sản tư liệu - Tinh hoa tri thức, giá trị di sản tư tưởng vượt thời gian của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, di tích và hiện vật tưởng niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Triển lãm "Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn" không chỉ tái hiện chân dung một nhà bác học lớn của dân tộc mà còn góp phần khẳng định những giá trị trường tồn trong tư tưởng, học thuật và nhân cách của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Những di sản quý báu ấy tiếp tục lan tỏa ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.