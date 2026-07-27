Hơn 120 nghệ sĩ Italia mang kiệt tác Opera đến Hà Nội

ANTD.VN - Hơn 120 nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italia) sẽ mang kiệt tác opera "La Traviata l" đến Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 30 và 31-7-2026. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á được nhà hát hơn 225 năm tuổi này lựa chọn biểu diễn tác phẩm này.

Kiệt tác của Nhà hát 225 tuổi đến Việt Nam

Đại diện Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được nhà hát lựa chọn biểu diễn "La Traviata"

Sau nhiều chương trình nghệ thuật hàn lâm quốc tế được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả Việt Nam tiếp tục có cơ hội thưởng thức một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của Opera thế giới khi "La Traviata" của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi được công diễn trong hai đêm 30 và 31-7 tới.

Đây là lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste để dàn dựng và biểu diễn tác phẩm. Đặc biệt, Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được nhà hát danh tiếng này lựa chọn đưa "La Traviata" đến biểu diễn, đánh dấu thêm một bước tiến trong hoạt động hợp tác quốc tế về nghệ thuật biểu diễn hàn lâm.

Phiên bản lần này quy tụ hơn 120 nghệ sĩ, nhạc công, thành viên dàn hợp xướng và êkíp sáng tạo của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste. Đồng hành trong chuyến lưu diễn là Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn Hợp xướng của nhà hát cùng nhạc trưởng, nghệ sĩ piano Vanessa Benelli Mosell, mang gần như trọn vẹn lực lượng biểu diễn của đơn vị nghệ thuật danh tiếng bậc nhất Italia đến Hà Nội.

Hơn 120 nghệ sĩ, nhạc công và thành viên dàn hợp xướng của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste sẽ biểu diễn vở Opera "La Traviata" tại Nhà hát Hồ Gươm

"La Traviata" được xem là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc lừng danh Italia - Giuseppe Verdi và luôn hiện diện trong chương trình biểu diễn của nhiều nhà hát Opera lớn trên thế giới. Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Violetta Valéry và Alfredo Germont, đồng thời phản ánh những định kiến xã hội, sự giằng xé giữa tình yêu, danh dự và sự hy sinh. Với giá trị nghệ thuật vượt thời gian, "La Traviata" luôn thu hút đông đảo công chúng qua nhiều thế hệ và được dàn dựng dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Trước đó, năm 2025, Nhà hát Hồ Gươm đã phối hợp với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng và biểu diễn "La Traviata". Việc tiếp tục lựa chọn cùng một tác phẩm để giới thiệu đến công chúng cho thấy định hướng xây dựng đời sống nghệ thuật hàn lâm lâu dài, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khán giả trong nước.

Theo đại diện Nhà hát Hồ Gươm, với những người yêu Opera, việc được thưởng thức nhiều phiên bản của cùng một tác phẩm luôn mang đến trải nghiệm đặc biệt. Mỗi nhà hát, đạo diễn, dàn nhạc và nghệ sĩ đều có cách tiếp cận riêng, tạo nên những sắc thái khác nhau dù cùng kể một câu chuyện. Vì vậy, lần trở lại này không chỉ là dịp để khán giả gặp lại Violetta, Alfredo và Germont, mà còn là cơ hội thưởng thức cách diễn giải của một trong những nhà hát Opera lâu đời và giàu truyền thống của Italia.

Được khánh thành năm 1801, Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste là một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới vẫn duy trì hoạt động liên tục đến ngày nay. Đây cũng là nhà hát đầu tiên trên thế giới mang tên nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi. Trong hơn 225 năm hoạt động, nơi đây đã gắn với nhiều tên tuổi lớn của nghệ thuật opera và giao hưởng như Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Riccardo Muti và Daniel Oren.

Chế tác đạo cụ khổng lồ

Nghệ sĩ Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc Nghệ thuật Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) chia sẻ về công tác dàn dựng và những yêu cầu kỹ thuật của vở diễn

Để chuẩn bị cho hai đêm diễn, êkíp sản xuất đã đầu tư kỹ lưỡng ở từng hạng mục nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của đoàn nghệ thuật đến từ Italia.

Theo Nghệ sĩ Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc Nghệ thuật Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sân khấu là chiếc đèn chùm khổng lồ được chế tác riêng cho vở diễn.

Theo đó, chiếc đèn có đường kính khoảng 4 m, cao hơn 5 m, bao phủ gần như toàn bộ không gian biểu diễn. Toàn bộ hạng mục được sản xuất ngay tại Việt Nam nhưng phải tuân thủ đúng thiết kế, tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật khắt khe của nhà thiết kế người Italia. Không chỉ là một đạo cụ sân khấu, chiếc đèn còn góp phần tái hiện không gian sang trọng, lộng lẫy - bối cảnh đặc trưng của "La Traviata".

Việc thực hiện thành công hạng mục có kích thước lớn và yêu cầu kỹ thuật cao này cũng cho thấy năng lực của đội ngũ kỹ thuật trong nước khi phối hợp cùng các đối tác quốc tế, đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của một vở Opera nguyên bản.

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm cho biết việc hợp tác với Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste mở ra thêm cơ hội đưa các chương trình nghệ thuật hàn lâm quốc tế đến Việt Nam

Theo lãnh đạo Nhà hát Hồ Gươm, việc tiếp tục hợp tác với các nhà hát và đơn vị nghệ thuật hàng đầu thế giới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn trong nước mà còn khẳng định năng lực tổ chức, cơ sở vật chất và hệ thống vận hành của Nhà hát Hồ Gươm trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo nhà hát cũng cho rằng sự hiện diện của những đoàn nghệ thuật lớn với đầy đủ dàn nhạc, hợp xướng và êkíp sáng tạo tại Việt Nam góp phần quảng bá hình ảnh đất nước như một điểm đến văn hóa an toàn, hiện đại và đủ năng lực tổ chức các chương trình nghệ thuật hàn lâm quy mô lớn. Thành công của những dự án hợp tác như "La Traviata" được kỳ vọng sẽ tạo thêm niềm tin để nhiều nhà hát, nghệ sĩ và đoàn biểu diễn quốc tế lựa chọn Việt Nam trong các chuyến lưu diễn tại châu Á.

Không chỉ dừng lại ở việc đưa một vở diễn nổi tiếng đến với khán giả, sự hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste còn mở ra cơ hội giao lưu chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, dàn dựng và vận hành các chương trình nghệ thuật theo chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là một trong những bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa các kiệt tác sân khấu thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời đóng góp vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa thông qua những dự án hợp tác nghệ thuật chất lượng cao.

Một số hình ảnh về vở diễn: