Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tôn vinh hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ

Chương trình “Sao sáng dẫn đường” sẽ tái hiện hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng trong bài Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao: “Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”, chương trình gửi gắm hình ảnh mỗi anh hùng liệt sĩ như một vì sao bất diệt, soi sáng hành trình gìn giữ ký ức lịch sử và tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Theo Ban Tổ chức, nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình là hành trình “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập và an táng tại các nghĩa trang trên cả nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm cùng gần 300.000 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn được triển khai với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 ngôi mộ chưa xác định danh tính, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm.

Chương trình được thực hiện tại bốn điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử và biểu tượng, gồm: Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang).

Trong đó, điểm cầu chính đặt tại Công viên Lê Thị Riêng - nơi từng phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua đó, công viên Lê Thị Riêng trở thành biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Thiết kế điểm cầu chính tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Tại Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 sẽ trở thành không gian kết nối những câu chuyện về hành trình tìm kiếm và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Đây là nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong khi đó, điểm cầu Tuyên Quang được dựng ngay tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, nơi các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn vẫn đang ngày đêm bám địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Tại Hà Nội, Tượng đài Bắc Sơn sẽ là điểm nhấn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc tiếp tục thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua các chủ trương, chính sách và chương trình quốc gia.

Thiết kế sân khấu tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).

Cầu truyền hình gồm ba chương: “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Trả lại tên cho các anh”. Xen kẽ các phóng sự là những câu chuyện có thật về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương cùng những nỗ lực của lực lượng rà phá bom mìn, các đội quy tập, các nhà khoa học giải mã ADN cùng những người kiên trì giải mã tư liệu, kỷ vật để xác định danh tính liệt sĩ.

Thiết kế sân khấu tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang).

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh cùng những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các nhân chứng lịch sử sẽ cùng hòa giọng với các nghệ sĩ trong nhiều tiết mục như “Linh thiêng Việt Nam”, “Có một thời như thế”, “Bài ca không quên”,... góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc về ký ức, lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Thiết kế sân khấu tại Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội).

Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng xuyên suốt sẽ mở đầu bằng mashup “Giai điệu Tổ quốc”, “Màu hoa đỏ” và khép lại với “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối lý tưởng của các thế hệ đi trước.

Với sự kết hợp giữa phóng sự, âm nhạc, những câu chuyện có thật và sự hiện diện của các nhân chứng lịch sử, cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” được kỳ vọng lan tỏa giá trị của lòng biết ơn, nhắc nhở mỗi người Việt Nam về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối truyền thống yêu nước và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 ngày 26/7 trên kênh VTV1.