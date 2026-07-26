Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận các tác phẩm "đảo ngược"

ANTD.VN - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận các tác phẩm thuộc trường phái Đảo ngược, do họa sĩ Nguyễn Đại Giang sáng lập và đăng ký bản quyền tại Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, nhớ lại thời điểm 7 năm trước khi lần đầu tiên tiếp cận trường phái Đảo ngược, lãnh đạo bảo tàng chia sẻ Hội đồng thẩm định từng có những băn khoăn nhất định trước một lối vẽ hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, sau khi trực tiêp đánh giá, toàn bộ Hội đồng đã thống nhất tiếp nhận 2 tác phẩm "Hát xoan" và "Đi chùa" (năm 2019) bởi nhận thấy sáng tác của ông dù hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc và giá trị văn hóa truyền thống.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh (áo trắng) và họa sĩ Nguyễn Đại Giang tại lễ tiếp nhận tác phẩm

Đánh giá về đợt tiếp nhận lần này, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho hay, bảo tàng đã lựa chọn tiếp nhận thêm 2 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đại Giang từng đoạt giải thưởng tại triển lãm quốc tế. Mặc dù kích thước không lớn, các bức tranh này lại sở hữu giá trị tạo hình được giới chuyên môn thế giới đánh giá rất cao.

Bày tỏ niềm xúc động tại buổi lễ, họa sĩ Nguyễn Đại Giang bồi hồi nhớ lại chặng đường nghệ thuật của mình. Thời điểm năm 1996 tại Mỹ, khi bắt đầu mở đường cho nghệ thuật Đảo ngược, ông đã gửi 2 bức vẽ tham dự các cuộc thi lớn. Kết quả, cả hai tác phẩm đều đạt giải thưởng quốc tế, đánh dấu mốc trường phái Đảo ngược chính thức được công nhận.

Tác phẩm "Bữa ăn trưa"

Niềm tự hào lớn nhất của ông là thấy nhiều họa sĩ Mỹ, Anh học theo phong cách này, qua đó đóng góp một phần giá trị của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang sinh năm 1944 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và tiếp tục học chuyên ngành đồ họa tại Nga. Từ năm 1992, ông sang định cư tại Seattle, Washington (Mỹ). Ông là 1 trong số ít họa sĩ Việt Nam từng sống và sáng tác tại Art space - không gian nghệ thuật do chính phủ Mỹ xây dựng dành riêng cho các nghệ sĩ.

Tác phẩm "Điệu nhảy"

Trong sự nghiệp, tác phẩm của ông được sưu tập ở nhiều quốc gia, từng tham gia nhiều triển lãm quốc tế và có các triển lãm cá nhân tại TP.HCM (2009) và Đà Nẵng (2018). Nổi tiếng với phong cách Đảo ngược, sau đợt hiến tặng năm 2019, lần này ông tiếp tục trao tặng 2 tác phẩm: Bữa ăn trưa - tác phẩm đạt giải 3 tại cuộc thi Những họa sĩ tài năng nhất tại Stockholm (Thụy Điển) và Điệu nhảy - tác phẩm đạt giải 3 tại cuộc thi The first international drawing contest world of art tại Stockholm (Thụy Điển).