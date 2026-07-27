Những thanh âm lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ không gian âm nhạc cộng đồng

ANTD.VN - Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" diễn ra tối 26/7 tại Nhà Bát Giác (vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội) đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Qua những giai điệu về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ, chương trình góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tri ân và niềm tự hào dân tộc.

Trong những ngày tháng Bảy thiêng liêng, khi nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công được tổ chức trên khắp cả nước, chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác đã trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa dành cho đông đảo người dân và du khách. Những ca khúc, bản hòa tấu và tiết mục độc tấu được lựa chọn kỹ lưỡng đã tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc, đưa khán giả đi qua hành trình của ký ức, lòng biết ơn và khát vọng hướng tới tương lai.

Chương trình được xây dựng với chủ đề xuyên suốt về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu là những ca khúc quen thuộc như “Tổ quốc gọi tên mình”, “Giai điệu Việt Nam mình”, “Một vòng Việt Nam”, “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai”,... Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng đều khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống, kiên cường vượt qua thử thách và đang vững bước trên con đường phát triển.

Những ca khúc, bản hòa tấu và tiết mục độc tấu được lựa chọn kỹ lưỡng đã tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc, đưa khán giả đi qua hành trình của ký ức, lòng biết ơn và khát vọng hướng tới tương lai.

Những giai điệu hào hùng, tha thiết vang lên giữa không gian mở của Nhà Bát Giác đã thu hút đông đảo khán giả dừng chân theo dõi. Không ít người xem hòa giọng cùng các nghệ sĩ tạo nên bầu không khí gần gũi, gắn kết và đầy cảm xúc. Qua âm nhạc, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc được truyền tải một cách tự nhiên, chạm đến nhiều thế hệ khán giả.

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là những tiết mục hướng về chủ đề hòa bình và lòng biết ơn các thế hệ đi trước. Ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” cùng phần độc tấu đàn bầu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã mang đến nhiều dư âm sâu lắng.

Ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” cùng phần độc tấu đàn bầu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã mang đến nhiều dư âm sâu lắng.

Trong không khí hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, những thanh âm ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi gợi nhắc mỗi người về giá trị của hòa bình hôm nay. Thông điệp "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã cống hiến vì Tổ quốc được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi, góp phần bồi đắp lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, những tiết mục ở phần sau của chương trình lại mang đến hơi thở tươi mới, thể hiện hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động và hội nhập. Trong đó, phần độc tấu đàn nhị “Hello Việt Nam” đã tạo nên một màu sắc mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc Việt.

Các ca khúc quen thuộc như “Tổ quốc gọi tên mình”, “Giai điệu Việt Nam mình”, “Một vòng Việt Nam”, “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai”,... mang một sắc thái riêng nhưng đều khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống, kiên cường vượt qua thử thách và đang vững bước trên con đường phát triển.

Sự kết hợp giữa một tác phẩm quen thuộc với nhạc cụ truyền thống cho thấy khả năng làm mới các giá trị văn hóa dân tộc, giúp âm nhạc truyền thống trở nên gần gũi hơn với đời sống đương đại. Đây cũng là cách để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ chung của nghệ thuật.

Bên cạnh đó, các tiết mục độc tấu đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc cùng phần hòa tấu dân ca Bắc Bộ tiếp tục mang đến nhiều màu sắc cho chương trình. Qua phần trình diễn của các sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và các nghệ sĩ trẻ, những nhạc cụ dân tộc được giới thiệu trong không gian mở, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống.

Khán giả chăm chú lắng nghe, thưởng thức các tiết mục tại chương trình "Âm nhạc cuối tuần".

Việc lựa chọn chủ đề về quê hương, đất nước và hòa bình trong dịp cả nước hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghệ thuật với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước. Âm nhạc tại chương trình góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, trở thành phương thức hiệu quả để truyền tải những giá trị lịch sử, truyền thống bằng hình thức sinh động, dễ tiếp nhận đối với nhiều tầng lớp công chúng.

Đêm diễn cũng tiếp tục khẳng định mục tiêu của chương trình "Âm nhạc cộng đồng" với sự kiên trì đưa nghệ thuật đến gần công chúng thông qua các không gian mở, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08 của Thành ủy Hà Nội. Bên cạnh đó, chương trình cũng làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.