"Thắp lên Việt Nam" và câu chuyện xúc động phía sau người lính

ANTD.VN - Chứng kiến cuộc gặp đầy xúc động của các thương binh, bệnh binh nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã viết nên ca khúc "Thắp lên Việt Nam" như một lời tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cuộc gặp gỡ với những người thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lê Tự Minh viết nên ca khúc “Thắp lên Việt Nam”

Cuối tháng 7 vừa qua, khi được mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh có dịp chứng kiến cuộc hội ngộ của những người lính năm xưa. Sau nhiều năm, họ gặp lại nhau trong niềm xúc động. Trên cơ thể nhiều người vẫn còn hằn rõ những dấu tích của chiến tranh, là những phần cơ thể đã mãi mãi gửi lại nơi chiến trường. Những câu chuyện được kể không chỉ bằng lời nói mà còn qua những vết thương còn hiện hữu sau nhiều thập kỷ.

Khung cảnh ấy khiến nhạc sĩ Lê Tự Minh không cầm được nước mắt. Ngay tại hội trường, ông ghi lại những ý thơ đầu tiên trên điện thoại. Những cảm xúc được viết vội trong khoảnh khắc ấy không chỉ là sự xúc động trước cuộc gặp của những người đồng đội, mà còn là nỗi trăn trở về những mất mát chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của những người lính trở về

Những người lính nhận về mình hy sinh mà nụ cười sáng trong bình dị giữa tháng năm. Hình ảnh trong MV “Thắp lên Việt Nam”.

Ngay trong đêm hôm đó, từ những dòng thơ được viết tại hội trường, ca khúc "Thắp lên Việt Nam" đã ra đời. Đó là một sáng tác được hoàn thành từ những cảm xúc vừa mới diễn ra, khi hình ảnh cuộc hội ngộ của các thương binh, bệnh binh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người nhạc sĩ.

Khác với nhiều ca khúc tái hiện chiến tranh qua những chiến công hay những trận đánh, "Thắp lên Việt Nam" hướng người nghe đến những mất mát còn ở lại sau chiến tranh. Đó là đôi tay, đôi chân, đôi mắt đã gửi lại chiến trường, là những đồng đội đã nằm lại nơi chiến địa để đất nước có được hòa bình hôm nay. Dẫu phải mang theo những thương tích suốt cuộc đời, những người lính vẫn hiện lên với nụ cười bình dị, sáng trong và phẩm chất cao đẹp của anh lính bộ đội Cụ Hồ.

Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông mong muốn thông qua "Thắp lên Việt Nam" bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính đã nhận về mình sự hy sinh, mất mát để dân tộc trường tồn. Theo ông, chính sự cống hiến của các thế hệ đi trước đã làm nên nền hòa bình, độc lập mà đất nước đang có hôm nay.

Thông điệp ấy cũng được thể hiện xuyên suốt trong ca khúc. Hình ảnh "thắp lên Việt Nam" được nhạc sĩ sử dụng để tri ân những người đã góp phần thắp lên ngọn lửa thiêng liêng của dân tộc. Theo chia sẻ của ông, chính các thế hệ người lính đã thắp lên một Việt Nam kiên cường, thắp lên một dân tộc anh hùng để kẻ thù khiếp sợ, bạn bè quốc tế kính trọng và các thế hệ hôm nay có quyền tự hào về lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông.

Cuộc hội ngộ của các thương binh, bệnh binh tại TP.HCM đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác ca khúc "Thắp lên Việt Nam"

Bằng giai điệu và ca từ, "Thắp lên Việt Nam" không chỉ gợi nhắc những hy sinh đã làm nên độc lập, tự do của dân tộc mà còn khắc họa hình ảnh những người lính trở về sau chiến tranh với nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Qua đó, ca khúc gửi gắm lời tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã dành cả tuổi xuân, thậm chí một phần thân thể của mình để đổi lấy hòa bình cho đất nước.

Sau khi ra đời, "Thắp lên Việt Nam" đã được nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công, trong đó có Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi và Thái Bảo. Qua tiếng hát của các nghệ sĩ, tác phẩm tiếp tục lan tỏa thông điệp biết ơn và tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, góp thêm một sáng tác ý nghĩa về đề tài người lính trong đời sống âm nhạc.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, "Thắp lên Việt Nam" góp thêm một tiếng nói tri ân bằng âm nhạc. Không kể về chiến tranh bằng những chiến công, ca khúc nhắc người nghe nhớ đến những khoảng trống mà chiến tranh để lại, để từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình và biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ca khúc được viết từ những cảm xúc chân thực trước sự hy sinh, mất mát của những người lính trở về sau chiến tranh, tác phẩm là lời tri ân gửi tới những người đã cống hiến một phần máu thịt vì độc lập, tự do của dân tộc.

Được khơi nguồn từ một cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc, tác phẩm cũng là lời nhắc nhở về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", về sự tri ân đối với những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến, hy sinh để đất nước có được cuộc sống bình yên hôm nay.