Trấn Thành tái hiện màn kéo xe bò với đầy đủ thành viên "Gia tộc R"

ANTD.VN - Running Man Vietnam 2026 chính thức trở lại bằng tập mở màn được đầu tư quy mô như một đại tiệc điện ảnh với bối cảnh tiệc kỷ niệm 101 năm "Gia tộc R" trên du thuyền sang trọng. Chương trình đã khiến khán giả choáng ngợp bởi độ đầu tư xa hoa, chỉn chu từ không gian cho đến ý tưởng thảm đỏ lộng lẫy, đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn của một mùa bùng nổ.

Không chỉ đánh dấu lần đầu tiên giữ nguyên trọn vẹn 7 thành viên sau một mùa thành công, tập đầu còn mang đến chuỗi thử thách nâng cấp, màn xé bảng tên kinh điển cùng hàng loạt khoảnh khắc hài hước khiến cộng đồng Runnie bàn luận sôi nổi. Nối tiếp sự ăn ý bùng nổ từ mùa trước, 7 mảnh ghép của Gia tộc R tái xuất với phong độ đỉnh cao, cho thấy sự thân quen và tương tác ăn ý hơn bao giờ hết.

Gia tộc R xuất hiện sang trọng trên thảm đỏ

Hai Thành tiếp tục giữ vững vai trò anh lớn vững chãi, hoạt ngôn, vừa là điểm tựa tinh thần vừa dẫn dắt đàn em cực ngọt. Bên cạnh anh là một Tư Ngọc duyên dáng, tinh ranh và độc nhất vô nhị, sẵn sàng lăn xả hết mình chẳng nề hà bất cứ điều gì.

Thế trận càng thêm bùng nổ với một Năm Phát mạnh mẽ, bền bỉ và không ngại xông pha trong mọi cuộc chiến. Sáu Tút lại cực kỳ dí dỏm, nhạy bén, luôn biết cách khuấy động mọi không khí nơi anh xuất hiện.

"Bóng hồng" duy nhất của Gia tộc R rạng rỡ trên thảm đỏ

Cùng với đó, Tám Trung thể hiện sự duyên dáng, thông minh của một bậc thầy xoay chuyển tình thế. Út Tuấn giữ nguyên nét hiền lành, nhiệt tình và luôn xả thân hết mình trong mọi thử thách. Cuối cùng, Tám Quân đáng yêu, tinh nghịch chính là nguồn năng lượng tích cực luôn lan tỏa đến cả gia tộc.

Không chỉ gây ấn tượng bởi những màn tung hứng tự nhiên của dàn nghệ sĩ, tập 1 Running Man Vietnam 2026 còn tiếp tục khẳng định "thương hiệu" hậu kỳ đầy sáng tạo của ê-kíp sản xuất. Từ những biểu cảm "khó đỡ", các màn đấu khẩu duyên dáng cho đến những tình huống tréo ngoe trong trò chơi, tất cả đều được xử lý bằng loạt hiệu ứng, đồ họa, âm thanh và dòng bình luận hài hước đúng chất Running Man. Chỉ sau một tập phát sóng, hàng loạt khoảnh khắc đã nhanh chóng được cộng đồng khán giả cắt ghép, lan truyền trên mạng xã hội và hứa hẹn trở thành những "meme quốc dân" mới của mùa giải.

Hai Thành một lần nữa được tái hiện khi anh dốc toàn lực kéo chiếc xe chở trọn vẹn 6 người em.

Bên cạnh bối cảnh hoành tráng, tập 1 Running Man Vietnam 2026 còn ghi dấu bằng hàng loạt điểm nhấn quen thuộc nhưng được nâng cấp đầy hấp dẫn. Màn kéo xe bò từng trở thành biểu tượng của mùa trước chính thức trở lại với phiên bản khó hơn, đòi hỏi cả sức mạnh, sự phối hợp và tinh thần đồng đội của Gia tộc R. Song song đó, sự xuất hiện của "kẻ phá bĩnh" liên tục gieo rắc nghi ngờ, khiến các thành viên nhiều phen đấu trí, nghi kỵ lẫn nhau và tạo nên những màn "quay xe" đầy bất ngờ. Khép lại hành trình là màn xé bảng tên kinh điển trên du thuyền xa hoa, nơi cuộc rượt đuổi, đấu trí và đối đầu căng thẳng được đẩy lên cao trào, mang đến một cái kết nghẹt thở cho tập mở màn.

Những thử thách mở đầu hành trình mới không hề dễ dàng, nhưng 7 thành viên đã cho thấy họ là những mảnh ghép không thể tách rời. Những màn tưng hứng hài hước nhưng không kém phần cảm xúc tiếp tục là những khoảnh khắc thú vị mà chương trình mang đến cho khán giả mùa này.

Các thành viên cổ vũ Trấn Thành trong màn kéo xe bò nổi tiếng

Tập 1, hành trình của 7 thành viên trải qua 2 nhiệm vụ và màn xé bảng tên kinh điển.

Nhiệm vụ 1: Đồng Lòng

Thử thách đầu tiên mang tên "Đồng lòng" được lấy cảm hứng từ trò chơi Đẩy xe bò từng tạo nên khoảnh khắc "nổi tiếng quốc dân" ở mùa 3, nay được nâng cấp độ khó và "thêm mắm dặm muối" để thử thách tình anh em.

Ngay trong lượt chơi đầu tiên, nghi vấn đã nổ ra khi Sáu Tút bị đồng đội đưa vào tầm ngắm, nghi ngờ là “kẻ phá bĩnh” vì những hành động phá game và nói dối. Trong khi đó, Tư Ngọc chơi hết mình, không chỉ bày mưu tính kế mà còn bất chấp hình tượng lăn xả ở trạm 4 - Công phá khung tranh, đến mức Tám Quân đứng ngoài cũng phải sốt ruột thay cho đàn chị.

Khoảnh khắc Tư Ngọc xả thân leo lên đỉnh tháp người và giật thành công lá cờ xuống đã tạo nên màn vỡ òa cảm xúc cho cả Gia tộc R

Màn kéo xe bò lịch sử của Hai Thành một lần nữa được tái hiện khi anh dốc toàn lực kéo chiếc xe chở trọn vẹn 6 người em. Chuyến xe năm ấy vốn là một kỷ niệm đẹp nhưng vẫn còn để lại khoảng trống tiếc nuối khi Tư Ngọc gặp chấn thương không thể tham gia. Mùa này, khoảng trống ấy đã chính thức được lấp đầy với sự hiện diện đầy đủ của cô. Khoảnh khắc Tư Ngọc xả thân leo lên đỉnh tháp người và giật thành công lá cờ xuống đã tạo nên màn vỡ òa cảm xúc cho cả "Gia tộc R".

Nhiệm vụ 2: Loại bỏ

Bước sang thử thách thứ hai, mỗi người sở hữu 3 trái tim và sẽ ngậm ngùi rời cuộc chơi nếu cạn sạch sinh mạng. Gia tộc R bước vào cuộc chiến sinh tồn với luật chơi hoàn toàn mới, nơi mỗi quyết định đều có thể làm thay đổi cục diện. Những màn đấu trí, nghi binh và liên tục đổi phe khiến thế trận không ngừng xoay chuyển. Chuỗi tình huống bất ngờ cùng những cú "lật kèo" liên tiếp đã đẩy bầu không khí lên cao trào.

Màn xé bảng tên sinh tồn vô cùng gay cấn

Màn xé bảng tên sinh tồn vô cùng gay cấn trên chiếc du thuyền trăm tỷ xa xỉ. Mục tiêu của 7 mảnh ghép là thu thập đủ 10 chữ cái nhằm giải mã bí mật cuối cùng.

Không chỉ là cuộc đối đầu về thể lực, thử thách lần này còn kết hợp yếu tố suy luận và những quyền năng đặc biệt, khiến cục diện thay đổi liên tục. Những pha rượt đuổi nghẹt thở, màn đối đầu căng thẳng cùng loạt quyết định mang tính chiến thuật đã tạo nên cái kết đầy kịch tính cho tập mở màn. Tập 1 Running Man Vietnam 2026 khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên biển, đánh dấu một khởi đầu trọn vẹn và đầy bùng nổ của Gia tộc R.

Liệu Anh Tú Atus có giữ vững được danh hiệu quán quân của mình?

Diễn biến tiếp theo hứa hẹn sẽ cực kỳ chấn động qua những khoảnh khắc chạm trán nảy lửa cùng hé lộ về “một kỳ nghỉ mà không ai được nghỉ”. Tập 2 Running Man Vietnam 2026 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21:00 Thứ Sáu, ngày 31/7/2026 trên kênh HTV7 và 21:30 cùng ngày trên hệ thống kênh của FOREST STUDIO.