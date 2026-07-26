UPRIZE: Bứt phá bằng mô hình chuẩn quốc tế

ANTD.VN - Giữa thời điểm thị trường V-Pop đang đỏ mắt tìm kiếm những nhân tố mới thì sự xuất hiện của UPRIZE không chỉ giải “cơn khát” về một nhóm nhạc nam được đầu tư bài bản từ đào tạo đến phong cách, mà còn mang đến câu trả lời đắt giá: Làm thế nào để một tân binh càn quét các bảng xếp hạng và chạm tay tới giấc mơ lưu diễn Mỹ ngay trong tuần đầu ra mắt?

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hình ảnh của một nhóm nhạc vừa mới ra mắt được phủ sóng trên gần 400 màn hình LED và LCD trải dài khắp 7 quốc gia, bao gồm 80 màn hình LED cỡ lớn tại các vị trí đắc địa và hàng loạt LCD tại các trung tâm thương mại lớn.

UPRIZE có sự ra mắt đầu tư bài bản và thành tích ấn tượng sau thời gian ngắn

Vào ngày ra mắt MV ra mắt (16/7), hàng trăm người hâm mộ đã tập trung trước tòa nhà YeaH1 để đón chào nhóm. Song hành cùng sức mạnh cộng đồng, thành tích nhạc số vượt trội chính là thước đo đắt giá nhất khẳng định thực lực của UPRIZE. Bằng chiến lược phát hành thông minh - chia nhỏ lộ trình ra mắt album theo từng giai đoạn từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, nhóm đã thành công trong việc kích thích sự tò mò và duy trì sức nóng truyền thông liên tục.

Thành tích ấn tượng của UPRIZE sau thời gian ngắn ra mắt

Kết quả thu về hoàn toàn xứng đáng với hơn 8,1 triệu lượt streams trên các nền tảng trực tuyến, 10.000 bản album vật lý được tẩu tán nhanh chóng, cùng vị trí Top 1 bảng xếp hạng iTunes Vietnam Album Chart.

Không dừng lại ở đó, bài hát chủ đề “Thăng” cùng các ca khúc như ‘crazy, stupid, love’, ‘First Dance (Mải mê)’, ‘Ngay và luôn’ hay ‘chính là cảm giác này’ đã tạo nên một “cơn mưa Top 1” trên iTunes Vietnam Song Chart, đồng thời đồng loạt đổ bộ các bảng xếp hạng danh giá như Zingchart, Billboard Hot 100 Việt Nam và Billboard Top Vietnamese Songs.

Ngay cả ở mảng video, MV “Thăng” và Visualizer ‘crazy, stupid, love’ cũng liên tục thăng hạng trong Top Trending YouTube, chứng minh độ phủ sóng toàn diện của nhóm ở cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Chính thành tích âm nhạc bùng nổ đã tạo đòn bẩy đưa UPRIZE trở thành cái tên “thâu tóm” truyền thông xã hội. Ngay trong tuần ra mắt, UPRIZE lọt Top 3 Nghệ sĩ được quan tâm nhất tuần, Fanmeeting đầu tiên của nhóm lọt Top 5 Sự kiện nổi bật nhất, MV ra mắt “Thăng” của UPRIZE lọt Top 11 Chủ đề và Từ khoá thịnh hành (13/7 – 19/7).

Fan meeting đầu tiên của nhóm FM127.01MHZ diễn ra vào ngày 17/7 ngay sau ngày ra mắt cũng đã cháy vé toàn bộ trước ngày diễn ra chương trình. Ngay tại đây, nhóm nhạc “1 ngày tuổi” cũng đã gây bất ngờ khi công bố kế hoạch tổ chức concert riêng đầu tiên tại miền Bắc ngay trong năm 2026.

UPRIZE trở thành nhóm nhạc duy nhất chỉ sau "1 ngày tuổi" đã công bố Concert riêng

Nhìn lại toàn bộ chuỗi hoạt động ra mắt của UPRIZE, có thể thấy sự thành công này là quả ngọt của một mô hình vận hành chuyên nghiệp và chuẩn mực. Không đi theo lối mòn thử nghiệm ngắn hạn hay phụ thuộc vào những chiêu trò truyền thông chớp nhoáng, ê-kíp quản lý đã vạch ra cho UPRIZE một lộ trình chiến lược toàn diện: từ việc chăm chút chất lượng âm nhạc, xây dựng trải nghiệm tôn trọng người hâm mộ, cho đến việc liên tục nâng cấp quy mô sự kiện từ Fan meeting đến lời hứa về một concert riêng tại miền Bắc ngay trong năm nay và cả chuyến lưu diễn ở Mỹ.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực bứt phá, ngoại hình đồng đều của các thành viên cùng bệ phóng bài bản từ đội ngũ đằng sau không chỉ đưa UPRIZE trở thành cái tên bảo chứng cho sức hút của nhóm nhạc idol thế hệ mới tại Việt Nam, mà còn đặt nền móng vững chắc để nhóm tự tin vươn tầm và cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ âm nhạc khu vực.